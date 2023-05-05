中國兩分鐘內在聯合國投票的微妙變化，代表習近平要放棄普亭了嗎？
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聯合國大會日前一項決議中提到「俄羅斯侵略烏克蘭」，但中國依然投了贊成票，不少人對中國這一「非正常」舉動產生好奇和猜測。 聯想到這個投票跟當日習近平跟澤倫斯基的通話正好並行。那麼，這裡到底是否意味著中國的外交政策有所改變呢？旅德華人政治學者張俊華認為，此事耐人尋味。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
為了把事情的來龍去脈弄清楚，首先這裡有個細節值得注意：聯合國第77屆會議第69次全體會議，討論議程專案127(l)「聯合國同歐洲理事會的合作案」。
在本案序文中提到：「俄羅斯聯邦在侵略（aggression）喬治亞之後侵略了烏克蘭，在此之後，歐洲現在面臨前所未有的挑戰，俄羅斯聯邦在歐洲理事會的成員資格已被停止，因此需要加強聯合國同歐洲理事會的合作，目的特別是在尊重任何國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，確保在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有對違反國際法行為負責的人繩之以法。」
兩分鐘內的差異
根據聯合國官網提供當天全長2小時21分的討論與表決本案（A/77/L.65）的影片，在第37分鐘時，有國家針對俄羅斯侵略烏克蘭的這一條序文提出異議，認為這段敘述與本文無關。於是大會進行表決，贊成有關的有80個國家，俄羅斯等10國反對，48國棄權，中國投棄權票。
但在第39分鐘，就此案做全案表決時，共有122個國家投下贊成票、5國投反對票、18國投棄權票，反對的5國是俄羅斯、白羅斯、北韓、尼加拉瓜、敘利亞。中國代表投了贊成票。
換言之，在會上，兩分鐘之前的中國跟兩分鐘之後的中國似乎不一樣了。但代表中國官方喉舌央視的駐聯合國記者徐德智明確地說，這是外界的「理解錯誤」。他說，中國在烏克蘭的立場沒變，聯大投票就是明證。什麼明證？他說：「中國對整個決議投贊成票是否就是同意序言第9段呢？很明顯，並不是。要不然中國在單獨對這一段落投票的時候棄權呢？這已經表明了中國的態度了嗎。決議全文很長，有問題的就一段。中方顯然是同意加強聯合國和歐洲理事會合作的，所以，最後整個決議案文的投票，不能認為是對於那一段的認可。」
中共的外交思路
儘管中國政府迄今為止並未對這次投票作出任何表態，但是，徐德智坦率的解釋也許確實反映了中共當局在目前的思路。
首先，習近平決定跟澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，意味著習決定在俄烏戰爭中給自己留條後路。而這跟他本來似乎是全心全意堅信俄羅斯必勝而全力支持普亭（Vladimir Putin）的做法有所不同。儘管中共官方表面依然表示「能夠擔當其大國的責任」促進和平，而且跟馬克宏（Emmanuel Macron）也已有約定，一起為和談做貢獻。
但習近平自己知道，外界對中國當調解人的角色並不看好，而中國確實也不符合一個公正的調解人的條件。但習近平同時也意識到，在烏克蘭問題上給自己留條後路很重要，因為畢竟烏克蘭是歐洲的一部分，善待烏克蘭，等於善待歐洲。而習近平對歐洲的期待很大。
期待之一，是他的地域戰略思維決定的。因為他已決定好好利用像馬克宏那樣的政治領袖，通過鼓勵歐洲「戰略自主」，把美國跟歐洲分離開來。
期待之二，中國目前的經濟儘管有所恢復，但遠不是他希望的那樣穩健發展。自從美國決定跟中國打晶片戰以後，很多他提倡的「高品質」發展，大有落空的危險。而在這種情況下，歐洲則可能成為他的救命稻草。因為晶片的設備、不少原料和技術均在歐洲。
期待之三，一旦哪天烏克蘭戰爭結束，中國就可以發揮自己的特長（門類齊全的製造業、比西方價格便宜的產品和勞力），打著一帶一路的名義，在重建烏克蘭中賺上一筆。
機會主義的表現
那麼，中國對俄羅斯的態度是否出現了微妙的變化呢？表面上，習近平依然表現出普亭是他「親愛的朋友」，所以，在他跟澤倫斯基通話之前，特意告知了俄羅斯，同時也告知了習近平將說哪些話。這就是為什麼在美國都不知道習澤通話內容的時候，俄羅斯顯得非常地得意地說，俄官方事先早已得到了中方的通知。
可以想見，在聯合國投票的事件上，即便中國在兩分鐘內無法火速通知俄羅斯，肯定也會在投票後隨即跟俄羅斯通氣，讓其理解中國要拉住歐洲的用意。
但客觀上，這一切肯定還是會使普亭感到不歡。處於危機中的普亭目前在外交上無奈也無力，中共也明白。所以，普亭只能眼睜睜地讓習近平一方面在做好人，強調「核武器戰爭打不得」，另一方面，任其追求更大的利益，即改善跟歐洲（主要是發達工業國）的關係，必要時（暫時！）把自己的夥伴擱在一邊。這次聯合國投票幾分鐘之內的表現便是如此。
從中國國內的公開的討論來看，已有跡象表面，中方已經不完全排除普亭的軍隊在不使用核武器的前提下，在烏克蘭反攻中被打敗的可能性。而如果這樣，其結局很可能就是普亭的下台。這樣，中方不得不考慮的是，如何跟後普亭時代的俄羅斯繼續保持關係，從而保證能源供應和貿易的穩定。
至於目前中歐關係更是處在一個關鍵時刻。這點習近平領導的中共很清楚。這在中國經濟整體大環境急遽惡化條件下更是如此。歐盟外長非正式會議將於5月12日討論中歐關係。德國的中國戰略至今因為各黨派之間的意見不一而無法出籠。而在6月20日則將在柏林舉行德中政府磋商會議。中國當然不會錯過這些機會，製造一些親善形象。
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