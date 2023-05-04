肯德基歡慶母親節派對升級提案！「松露起司鍋」歡聚加價購$399，母親節和媽媽一起開趴首選

你的媽媽是哪一種百變女神？肯德基今年母親節獻給喜歡聚會的媽咪一份「派對神器」，於5/5-5/14 期間推出全台限量一萬組的母親節加購限定新品「松露起司鍋加價購」，PK雙饗卡APP會員獨享5/2-5/4 提前預購。活動期間只要購買肯德基「我愛媽咪餐」或「海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐」，就能以$399加價購的方式，獲得全新升級「松露起司鍋」，給派對媽咪更濃郁的寵愛。今年更加碼提供PK會員於5/2-5/4 期間完成預購，自動享有台北五星級飯店住宿券抽獎機會，總計抽出5名幸運得主，可前進五星級飯店為媽媽舉辦一場儀式感滿溢的百變女神HOME趴升級派對，讓肯德基松露起司鍋陪伴媽媽，度過升級的歡樂時光！

肯德基深受歡迎的超夯「秒殺鍋物」炸雞起司鍋三度開賣，更全新升級為「松露起司鍋」，不僅將原本濃郁的起司醬，增添獨特香氣的松露醬，搭配專屬套餐加價購只要$399，美味升級外，在外觀與實用性上也全面升級，專用陶鍋採經典品牌紅白色系的獨家塗鴉設計，更提供環保時尚兼具的限量專屬提袋，讓你可以隨時隨地與百變女神派對媽咪一起展開升級嗨趴！

Photo Credit : 肯德基 肯德基「松露起司鍋 」5月5日限量開賣一萬組， 只要5月2日-5月4日在PK雙饗卡APP線上預購，就有機會抽中晶華酒店精緻套房，保證買的到好安心，同時也在母親節升級

肯德基「松露起司鍋」全面升級 ; 濃情沾鍋趣嗨趴「袋」著走！隨時「團聚」你與媽媽的愛

肯德基於母親節期間限定推出全面升級的「松露起司鍋」，濃郁起司醬搭配香氣獨特的松露醬，再搭配肯德基「我愛媽咪餐」及「海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐」，不論是咔啦脆雞或是香酥脆薯甚至是海苔肉鬆脆雞，都能沾滿專用陶鍋加熱的松露起司醬一起入口，酥脆多汁的口感配上濃郁的滋味，每口都能沾到滿滿的松露味，盡情享受被松露起司醬包圍、令人無法抗拒的美味享受。「松露起司鍋」在視覺上也有全新樣貌，專用陶鍋在紅白經典條紋外再加上塗鴉設計與時尚環保提袋，更加提升儀式感時尚感，視覺與味覺雙重提升整組「袋」著走，隨時隨地和媽媽開啟嗨趴模式，團聚家人們與媽媽的愛。在點燃松露起司鍋的同時，一起點燃百變女神派對媽咪的心。

「松露起司鍋」限量加價購$399！ 5/2 -5/4 PK雙饗卡APP會員預購，還可抽五星級飯店住宿券

肯德基「松露起司鍋 」全台限量一萬組，將於 5/2 13:30 - 5/4開放PK雙饗卡APP會員率先進行線上預購（抽獎資格限5/2~5/4完成預購之會員），5/5起開放全台肯德基門市取餐以及現場加價訂購（5/5 門市購買即無五星級飯店住宿券抽獎資格）。此次更為5/2-5/4期間完成預購的會員加碼提供台北五星級飯店住宿券（獎項 : 台北晶華酒店精緻套房)的抽獎機會（活動詳情可以參考官方粉絲團），讓你有機會在母親節帶著百變女神派對媽咪前進五星級飯店歡慶！

加價購分為兩階段，第一階段開放給PK雙饗卡APP會員獨享，5/2-5/4搶先下單預購（限用PK APP預訂快取及線上付款，下載連結 : https://www.pkcard.com.tw/app/home/0 )，預購時間為5/2當日13:30開始，取餐時間需選擇5月5日11點後至5月14日，完成線上付款後便預購成功；第二階段於5/5-5/14將扣除預購數量後開放全台門市現場加價訂購，(不適用第三方外送平台訂購，僅限外帶及車道購買)，開放每日11點後現買現取或預定日期取貨兩種模式，如於第一階段線上預購售完後，即停止現場門市加價販售，數量有限，全台一萬組售完為止。各店庫存不同，售完可至其他分店、據點洽詢。不論在哪裡，只要有儀式感升級的「松露起司鍋」，隨時都能為媽媽獻上滿滿的濃情竉愛，讓她與她最愛的家人們在這一天共享團聚食光，記得預約好開搶時間，為派對媽咪的歡聚儀式提早預作準備。

完整活動資訊，請見活動網站：https://blog.kfcclub.com.tw/cheesefondue

更多訊息可上肯德基官方網站 或 臉書粉絲專頁 查詢，或電洽0800-068-007 (服務時間：每天10:00~22:00)。