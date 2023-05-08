樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇

疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。

南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。

信義鄉

南投農場 - 自強愛國休閒農場

「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！

地址：南投縣信義鄉綠美巷20號

【鄰近景點】

東埔溫泉區

八通關古道

玉山國家公園 【農業與伴手禮】

青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子 【交通方式】

國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。

南投農場 - 天山嶺有機農場

「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！

地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號

【鄰近景點】

信義鄉農會

丹大溫泉

夫妻樹 【農業與伴手禮】

蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜 【交通方式】

由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。

竹山鎮

南投農場 - 富州休閒農場

「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。

地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號

【鄰近景點】

紫南宮

竹山文化園區

車籠埔斷層園區

竹山菸葉館 【農業與伴手禮】

竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶 【交通方式】

行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。

南投農場 - 天野休閒農場

「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有占地一公頃的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。

地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號

【鄰近景點】

紫南宮

竹山文化園區

車籠埔斷層園區

竹山菸葉館 【農業與伴手禮】

白花蝶豆、月桃、金錢草 【交通方式】

走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。

鹿谷鄉

南投農場 - 小半天休閒農業區

「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。

地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號

【鄰近景點】

德興瀑布

長源圳生態步道

孟宗竹林古戰場

大崙山觀光茶園 【農業與伴手禮】

冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋 【交通方式】

北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。

南投農場 - 武岫休閒農場

「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。

地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號

【鄰近景點】

半天橋

長源圳生態步道

大石公

石馬公園 【農業與伴手禮】

竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶 【交通方式】

走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。

以上廣告由南投縣政府農業處提供。