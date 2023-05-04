中一中「烯環鈉」事件：學生對原民同學網路霸凌，立委籲《反歧視法》儘速送審

台中一中於4月29日舉行園遊會時，高二某班級學生以歧視性字眼「死番仔」的諧音「烯環鈉」為主題設計海報，引發各界撻伐。當事班級發表了「致歉聲明」後，由台中一中校長林隆諺召開記者會代為發表轉達歉意

民進黨立委范雲及伍麗華也於昨（3）日召開記者會強調，這件事情需要的絕對不是獵巫，而是正視背後的問題。伍麗華更呼籲推進《族群平等法》或《反歧視法》的立法，才能讓下一代處在族群多元且共好的社會。

別再罵這些16歲的孩子們了

林隆諺在道歉記者會一開始，就與教務主任、輔導主任一同鞠躬致歉，並表示：「個人對於本校園遊會的歧視性攤名傷害原住民族朋友情感感到十分抱歉，我們願意承擔所有教育責任。」也承諾未來將持續舉辦尊重「多元族群、」「多元文化」的議題研習，期許能將正確觀念融入平常的教學課程內容，或在遇到相關議題時能給予學生引導。

也有台中一中的老師於個人臉書發表事件時間序，希望社會大眾別再罵這些16歲的孩子們，為事件滅火。

這位老師說明，其實在園遊會籌備階段，事件該班導師與學校就已發現學生的網路文宣有歧視情事，馬上介入處理，在園遊會前一天就已將該班的招牌與攤位布置打掉重做，因此園遊會當天並沒有相關「歧視」情事的發生，並提供園遊會當天的照片證明。

而媒體所報導的，都是園遊會前學生事先宣傳尚未修正的IG截圖。

老師認為，教育並非苛求學生永不犯錯，而是要在學生迷途犯錯時給予適當引導，所以他不贊同學校依外界指教直接將學生記過甚至開除學生。老師也表示，台中一中對這次事件的處置雖然的確尚有待改進之處，不過他也認為林隆諺身為校長，概括承受所有砲火，沒有讓當事學生直接面對外界責難，已相當盡責。

Photo Credit: 李吉彬臉書 台中一中老師放上園遊會當天事件該班攤位的照片，說明在園遊會前已經將有歧視性言語的招牌文宣處理完畢。

校長道歉，學生繼續網路霸凌

雖然林隆諺已代學生致歉，伍麗華卻指出事件還有後續。

伍麗華表示，有該校原住民學生家長向她泣訴，自己的孩子在事件之後，竟被同學拉到LINE群組加以嘲諷，被戲弄霸凌；也有家長指出，有個跨校的群組，甚至直接把他孩子的相片貼出並標註羞辱字眼，且該生表示，其他原民同學也有類似處境。

伍麗華指出，台中一中在事發第一時間只是請班級下架文宣、刪除IG帳號，並沒有公開說明和對此不當舉措的道歉，在事件延燒後，台中一中對學生間繼續衍生的網路霸凌情況，也是避而不談、一字不提，反而是將校內76名原住民學生設立關懷群組，並指稱已了解學生感受，且目前無學生反映有輔導需求等等，讓她實在難以置信，表示：「這到底是什麼意識形態產生的教育作為？」

從市府到師長都不認為「歧視」是嚴重的

伍麗華說，有記者問她：「台中一中校長已經發道歉聲明了，為何妳還要開記者會？」

而她回答，當她後續看到台中市原住民議員針對此事質詢市府官員時，官員以「原住民也有很多優秀的人才」、「我們是一個共榮的島嶼」等言不及義的話語回覆時，甚至連台中市長盧秀燕在面對媒體的詢問此事時也僅是回答：「台中一中是全國最好的學校，孩子優秀有創意，有幽默感、偶爾想開開玩笑」、「孩子們玩笑開過了頭，對別人造成傷害，事件發生後學校處理得宜，孩子也學到經驗，這就是很好的教育」，她便明白，不僅僅學子，而從市府到師長都不認為「歧視」是嚴重的。

因為這些被歧視、霸凌傷害的孩子，得到的不是犯錯者的檢討與反省，而是旁邊的人以更優越的姿態告訴他們：「其實你們也很優秀，那些玩笑不要放在心上。」

所以她當下就告訴助理開記者會。

面對歧視，我們不要算了好不好？

范雲以電視劇台詞「面對歧視，這一次，我們不要算了好不好？」開頭，表示這件事情需要的絕對不是獵巫，而是去正視背後的問題。而現行教育現場制度，並沒有「族群歧視」的申訴管道，也因此更突顯《反歧視法》立法的重要性。

范雲指出，這次事件還有一個很需要警惕的地方，就是事件班級的文宣，是根據全班共識所寫出來的。范雲強調：「人權，不能多數決。」即便台灣已有行政院人權處、教育部也有人權教育資源，但實際上的落實程度，還有很大的進步空間。

英國早在2010年就通過《平等法》，台灣現行有關不同弱勢群體的保障，卻是散落在不同法源，如《身心障礙者權益保障法》、《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，對於整體性的反歧視，則是遲遲尚未立法。

伍麗華也提到，目前台灣社會如果遇到其他類別的歧視，社會上總是有正義之士高舉旗幟聲援，但是面對「種族」歧視，卻是隱晦朦朧，感受並不強烈。

關於《反歧視法》立法，在昨日的立院質詢上，伍麗華表示，內政部長林右昌已清楚回應：「明年一定將《族群平等法》或《反歧視法》草案送進立法院。」讓這樣的歧視事件在未來有申訴、評議機制，如同在一些進步國家，若攻擊帶有種族歧視的動機，就會變得非常嚴重，各級學校校規會做出處分，在法律上也會重罰，但未必構成犯罪。

伍麗華最後說道：「我不知道明年我還會不會在立法院，但我會為這件事情努力。沉默即是平庸之惡，惡意不該被輕輕放下。天佑台灣！」

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核稿編輯：翁世航