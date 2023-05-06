荷蘭男捐精生下550位子女遭法院下禁令，上百位手足恐造成孩子心理負面影響與亂倫風險

文：饒珮琪（Peichi Jao）

根據《NBC》報導，荷蘭一法院於今（2023）年4月28日裁定禁止一名男子繼續捐精。過去多年間，該男子已在荷蘭及其他國家捐贈精子，預計已生下了至少550名子女，卻長期向捐精對象謊稱自己先前捐贈的次數以獲得更多捐精機會。

荷蘭男向生育診所捐精無數，也透過網路宣傳找捐精對象

據法院紀錄指出，該名荷蘭男子名為強納森・梅爾（Jonathan Meijer），曾向多家荷蘭生育診所以及一間丹麥生育診所捐贈精子，此外也透過線上論壇的廣告聯繫上不少捐精對象，至今也仍和其中幾對夫婦保持著聯絡。

做出裁定的海格地方法院表示，根據荷蘭法規，一名捐精者最多只得與12位母親生下25位小孩。強納森的律師在法院聽證會表示，其行為是為了幫助更多無法生育的人們。

《紐約時報》引用2017年的一項報告，內容指出在2007年至2017年間，荷蘭各家生育診所已利用強納森捐贈之精子生下了102位小孩；而在2015年至2018年間，強納森也曾捐贈精子給位於丹麥的診所，然而，當時的丹麥未針對跨國捐精行為立下相關限制。

男子謊報捐精史，受捐家長望推動大量捐精之禁令

綜合《NBC》報導，法院聲明中指出，強納森作為捐精者刻意向欲求子的夫妻謊報捐精歷史，以說服他們接受他為捐精人。而其中一位曾接受強納森捐精的母親（化名Eva）向媒體表示，自己對此判決抱持支持態度，且希望此裁決可促使限制大量捐精行為的相關禁令成立。

荷蘭受捐出生兒童基金會（Dutch Donor Child Foundation）成員表示：「面對這般的不正義，我們需要攜手共同保護我們的孩子。」

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