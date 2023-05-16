《疫情世代》：從遊戲《瘟疫公司》站在人類的對立面，思考傳染病的散播路徑
我們想讓你知道的是
「請記住《瘟疫公司》是一個遊戲，而不是科學模型，當前的冠狀病毒爆發是一個非常現實的狀況，正影響著許多人。」2020年1月23日，Ndemic Creations發出如上公告。在此之前，《瘟疫公司》的下載量除因疫情而暴增，同時也有新聞報導說遊戲做出了「神預言」——有個玩家竟然在2015年，就做了個2020年會爆發新型冠狀病毒疫情的遊戲模組。
文：法律白話文運動
你聽過一款叫做《瘟疫公司》（Plague Inc.）的遊戲嗎？包含COVID-19在內，每當現實世界有疫情爆發時，這款從二○一二年五月就發布的遊戲，就會再次登上排行榜、回到大眾的視野。這款遊戲讓我們換個視角，玩家不是拯救世界於水深火熱之中的英雄，而是要成為感染全世界的超級病原體！
就讓我們以此為出發，透過這款遊戲，來認識病原體的傳染途徑，看看到底可以怎樣成為一個稱霸世界的淘氣病原體呢？
關於你轉生成為病原體的這件事
在流行病學的研究裡，為了更了解傳染病，科學家們會問以下幾個問題：
- What：何種疾病流行？
- Who：哪些人是高危險族群？
- When：何時發病？
- Where：何處發病（全球性的或是地方性的）？
- Why：為何疾病會流行？
- How：如何預防疾病發生？
透過逐步揭露這些問題，我們會越來越知道疾病的樣貌，同時也學習到該如何防治。而在《瘟疫公司》這款遊戲中，部分要素也被融合在劇情的進程裡，只是玩家反過來站在「病原體」這一方而已。
首先，你是哪種病原體，以及你誕生的世界有沒有注重衛生，都與遊戲難度有關。不同的病原體會有不一樣的特性。例如：普通病毒容易突變且很難控制；相較於此，朊病毒（Prion，也稱普利昂蛋白，罕病「庫賈氏症」就是由異常普利昂蛋白所引起的）則是較為緩慢、隱藏在大腦中的病原體，這都會影響傳染速率的快慢。
其次，遊戲不同的難度背後，也有不一樣的開局環境設定，彷彿在告訴你該如何打造一個更不容易被病原體攻陷的美麗新世界：難度最高的設定為人人都洗手、醫生「從不下班（這是遊戲，請暫時忽略勞權問題）」、患者被嚴密隔離——超級困難的甚至還會產生遺傳改變，讓病毒的繁衍難以維持穩定等。
遊戲正式開局之後，會選擇從哪裡開始散播病原體，而這個「新手村」對病原體來說很重要。因為發病地區的溫度、溼度，以及與其他地區往來是否頻繁，都會影響到疾病的擴散率。疾病在嘗試散播自身的時候，還要一邊演化——透過傳播途徑、發病症狀和抗寒、抗藥性等特殊能力的「升級」，讓自己更適合被傳播。
同時，病毒也要注意「人類方」的行動，人類可不是躺在砧板上任你宰割的！當他們注意到病原體所引發的疾病時，也會起身開始研發解藥；而在這期間發生的新聞事件，更會左右病情擴散程度。
回頭想想經歷二○一九新型冠狀病毒疫情的你，一定有所感受，人類會害怕的那些事件，當從病原體的角度來看，反而變成了狂歡派對：促成大量人群旅遊和聚集的盛會、各種假消息的擴散、政府的無能為力；而反過來，限制旅遊、關閉邊境，又或是船隻使用新消毒設備等，都會讓病原體心急吃不了熱豆腐，難以造成全球大流行。
遊戲期間，也會出現一些現實世界中曾發生過的傳染病作為對照，像是感冒、肺結核、愛滋病、黑死病等等，讓你知道現在自己的「歷史排名」到哪個階段。
總之，如果你傳播、致死的速度比解藥開發還快，且沒有不小心「太猛」在感染所有人之前就把人類宿主殺光的話，這個世界幾乎就是你的囊中物了。
與真實世界尋求交集，應該沒搞錯什麼吧？
二○二○年，因為二○一九新型冠狀病毒疫情的蔓延，讓這款二○一二年發表的遊戲重回熱門排行榜。這不是《瘟疫公司》第一次受現實世界疫情的影響，早在二○一四年伊波拉病毒疫情爆發時，就發生過下載量大增的事件；同年十一月，Ndemic Creations曾以「這不是遊戲」為口號，號召玩家重視疫情，並進行募資以協助國際醫療組織——當時募得超過七萬六千美元的款項。
與現實世界發生交互作用的，另有二○一九年初的一場連署。一個在「Change.org」上的請願，希望官方團隊開發與反疫苗相關的新場景到遊戲中。這是因為，《瘟疫公司》的劇情模式，一直以來都有些好玩的設定，例如充滿假消息或是不相信科學的世界等。
前述那個連署，一開始只是個發洩性的請願活動，連請願解釋都只有短短的一句「反疫苗者很蠢」；但這個請願仍獲得許多玩家的響應，讓《瘟疫公司》官方團隊出來說：如果請願超過一萬連署他們就增加新場景！最終，連署以兩萬四千多個支持者告終。創辦人詹姆斯・沃恩（James Vaughan）說「很高興看到這麼多人支持科學！」
雖然《瘟疫公司》的許多設定都充滿了「科味」，不過遊戲製作者其實並沒有醫學背景。儘管遊戲就是遊戲，並不是流行病的「科學模型」，但沃恩曾說自己「試圖使其在科學上盡可能合理」。他不僅讀了很多的論文，讓遊戲模型更融合了生物學、經濟學等內容，也讓遊戲的核心設計奠基於「基本傳染數」的概念——這是評估傳染病控制成效的重要指標——這假設所有人都無免疫力的前提下，平均一名確診者從染疫到康復或死亡期間，能傳染給幾個人的數值。
二○一三年，美國疾病管制與預防中心更邀請沃恩進行非公開的演講，暢聊這款遊戲以及遊戲中的傳染病。時任公共衛生防範和應對辦公室（OPHPR）副主任的阿里・可汗（Ali S. Khan）博士認為，《瘟疫公司》確實以非傳統的途徑提高公眾對流行病學、疾病傳播和流行病資訊的認識，利用遊戲創造了引人入勝的世界，使公眾得以參與嚴肅的公共衛生話題。
為美好的世界獻上祝福！
「請記住《瘟疫公司》是一個遊戲，而不是科學模型，當前的冠狀病毒爆發是一個非常現實的狀況，正影響著許多人。」二○二○年一月二十三日，Ndemic Creations發出如上公告。在此之前，《瘟疫公司》的下載量除因疫情而暴增，同時也有新聞報導說遊戲做出了「神預言」——有個玩家竟然在二○一五年，就做了個二○二○年會爆發新型冠狀病毒疫情的遊戲模組。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。