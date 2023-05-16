《疫情世代》：從遊戲《瘟疫公司》站在人類的對立面，思考傳染病的散播路徑

文：法律白話文運動

你聽過一款叫做《瘟疫公司》（Plague Inc.）的遊戲嗎？包含COVID-19在內，每當現實世界有疫情爆發時，這款從二○一二年五月就發布的遊戲，就會再次登上排行榜、回到大眾的視野。這款遊戲讓我們換個視角，玩家不是拯救世界於水深火熱之中的英雄，而是要成為感染全世界的超級病原體！

就讓我們以此為出發，透過這款遊戲，來認識病原體的傳染途徑，看看到底可以怎樣成為一個稱霸世界的淘氣病原體呢？

關於你轉生成為病原體的這件事

在流行病學的研究裡，為了更了解傳染病，科學家們會問以下幾個問題：

What：何種疾病流行？

Who：哪些人是高危險族群？

When：何時發病？

Where：何處發病（全球性的或是地方性的）？

Why：為何疾病會流行？

How：如何預防疾病發生？

透過逐步揭露這些問題，我們會越來越知道疾病的樣貌，同時也學習到該如何防治。而在《瘟疫公司》這款遊戲中，部分要素也被融合在劇情的進程裡，只是玩家反過來站在「病原體」這一方而已。

首先，你是哪種病原體，以及你誕生的世界有沒有注重衛生，都與遊戲難度有關。不同的病原體會有不一樣的特性。例如：普通病毒容易突變且很難控制；相較於此，朊病毒（Prion，也稱普利昂蛋白，罕病「庫賈氏症」就是由異常普利昂蛋白所引起的）則是較為緩慢、隱藏在大腦中的病原體，這都會影響傳染速率的快慢。

其次，遊戲不同的難度背後，也有不一樣的開局環境設定，彷彿在告訴你該如何打造一個更不容易被病原體攻陷的美麗新世界：難度最高的設定為人人都洗手、醫生「從不下班（這是遊戲，請暫時忽略勞權問題）」、患者被嚴密隔離——超級困難的甚至還會產生遺傳改變，讓病毒的繁衍難以維持穩定等。

遊戲正式開局之後，會選擇從哪裡開始散播病原體，而這個「新手村」對病原體來說很重要。因為發病地區的溫度、溼度，以及與其他地區往來是否頻繁，都會影響到疾病的擴散率。疾病在嘗試散播自身的時候，還要一邊演化——透過傳播途徑、發病症狀和抗寒、抗藥性等特殊能力的「升級」，讓自己更適合被傳播。

同時，病毒也要注意「人類方」的行動，人類可不是躺在砧板上任你宰割的！當他們注意到病原體所引發的疾病時，也會起身開始研發解藥；而在這期間發生的新聞事件，更會左右病情擴散程度。

回頭想想經歷二○一九新型冠狀病毒疫情的你，一定有所感受，人類會害怕的那些事件，當從病原體的角度來看，反而變成了狂歡派對：促成大量人群旅遊和聚集的盛會、各種假消息的擴散、政府的無能為力；而反過來，限制旅遊、關閉邊境，又或是船隻使用新消毒設備等，都會讓病原體心急吃不了熱豆腐，難以造成全球大流行。

遊戲期間，也會出現一些現實世界中曾發生過的傳染病作為對照，像是感冒、肺結核、愛滋病、黑死病等等，讓你知道現在自己的「歷史排名」到哪個階段。

總之，如果你傳播、致死的速度比解藥開發還快，且沒有不小心「太猛」在感染所有人之前就把人類宿主殺光的話，這個世界幾乎就是你的囊中物了。

與真實世界尋求交集，應該沒搞錯什麼吧？

二○二○年，因為二○一九新型冠狀病毒疫情的蔓延，讓這款二○一二年發表的遊戲重回熱門排行榜。這不是《瘟疫公司》第一次受現實世界疫情的影響，早在二○一四年伊波拉病毒疫情爆發時，就發生過下載量大增的事件；同年十一月，Ndemic Creations曾以「這不是遊戲」為口號，號召玩家重視疫情，並進行募資以協助國際醫療組織——當時募得超過七萬六千美元的款項。

與現實世界發生交互作用的，另有二○一九年初的一場連署。一個在「Change.org」上的請願，希望官方團隊開發與反疫苗相關的新場景到遊戲中。這是因為，《瘟疫公司》的劇情模式，一直以來都有些好玩的設定，例如充滿假消息或是不相信科學的世界等。

前述那個連署，一開始只是個發洩性的請願活動，連請願解釋都只有短短的一句「反疫苗者很蠢」；但這個請願仍獲得許多玩家的響應，讓《瘟疫公司》官方團隊出來說：如果請願超過一萬連署他們就增加新場景！最終，連署以兩萬四千多個支持者告終。創辦人詹姆斯・沃恩（James Vaughan）說「很高興看到這麼多人支持科學！」

雖然《瘟疫公司》的許多設定都充滿了「科味」，不過遊戲製作者其實並沒有醫學背景。儘管遊戲就是遊戲，並不是流行病的「科學模型」，但沃恩曾說自己「試圖使其在科學上盡可能合理」。他不僅讀了很多的論文，讓遊戲模型更融合了生物學、經濟學等內容，也讓遊戲的核心設計奠基於「基本傳染數」的概念——這是評估傳染病控制成效的重要指標——這假設所有人都無免疫力的前提下，平均一名確診者從染疫到康復或死亡期間，能傳染給幾個人的數值。

二○一三年，美國疾病管制與預防中心更邀請沃恩進行非公開的演講，暢聊這款遊戲以及遊戲中的傳染病。時任公共衛生防範和應對辦公室（OPHPR）副主任的阿里・可汗（Ali S. Khan）博士認為，《瘟疫公司》確實以非傳統的途徑提高公眾對流行病學、疾病傳播和流行病資訊的認識，利用遊戲創造了引人入勝的世界，使公眾得以參與嚴肅的公共衛生話題。

為美好的世界獻上祝福！

「請記住《瘟疫公司》是一個遊戲，而不是科學模型，當前的冠狀病毒爆發是一個非常現實的狀況，正影響著許多人。」二○二○年一月二十三日，Ndemic Creations發出如上公告。在此之前，《瘟疫公司》的下載量除因疫情而暴增，同時也有新聞報導說遊戲做出了「神預言」——有個玩家竟然在二○一五年，就做了個二○二○年會爆發新型冠狀病毒疫情的遊戲模組。