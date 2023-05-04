TNL+ 2023/05/04,
語文

在外地，常被人問到粵語是否有自己一套文字

在外地，常被人問到粵語是否有自己一套文字
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

沒學過中文的人，要是能夠分辨正體和簡體，已是十分厲害。很多來港多年的外國人，要是給他們兩個招牌或兩篇文字，分辨哪是正哪是簡，相信很多人都未必做到。

在德國生活，時有人問到粵語是否有自己一套文字。

有時與人談到粵語跟中文的分別，我都會寫幾個粵語字，例如「唔」、「咗」、「啫」、「佢」。然後解釋說，不少粵語字都從口部，原因是本字不詳，所以按形聲方法，右面註讀音。看見右面的讀音，就知道這是何字。外國人知道港人從來沒在學校學過粵語字，卻會寫這麼多字，都感到神奇。

沒學過中文的人，要是能夠分辨正體和簡體，已是十分厲害。很多來港多年的外國人，要是給他們兩個招牌或兩篇文字，分辨哪是正哪是簡，相信很多人都未必做到。然而這並非太難的事，因為只要告訴他們正體字的筆劃大多比簡體多，他們只要多看字型結構，知道何謂一劃，然後再對比便可知曉。

而另一任務，就是分辨一段文字是用書面語還是粵語寫。秘訣就是教他們幾個常見的書面語字，例如「是、的、這、那」；以及粵語的「咗、嘅、呢、嗰」（後兩個亦時被寫成「依」和「果」，以及其他近音字，因此辨認亦不容易）。要是有後者出現，尤其是這幾字多次出現，那就可以頗肯定裡面有粵語。但當然，不少香港人書寫都是粵書並行，很多時沒留意在粵語中夾雜書面語，反之亦然。「你聽日是否會來？」、「佢尋日去了哪裡？」時見於港人文書。

我時常好奇，要是DSE（香港中學文憑試）能讓考生自由選擇用書面語還是粵語作答，合格率和高分比率是否會大升。我傾向認為，合格率是會上升，因為不少成績不及格的考生都詞不達意，尤其在中文和中史科中。要是他們能我手寫我口，有助解決這問題。

至於考高分則需要考生表達清晰、邏輯嚴謹、推論合理，不及格的考生一般都欠缺這能力，就算可以寫母語都一樣。所以考高分的比率未必會有太多改變。

有時見到留德港人在筆記上寫粵語，我都會欣賞他們對保存母語的熱誠。見到熟悉的粵語字在德文旁出現，總使人想起初學德文時的筆記。粵德兩文的使用者眾多，然而還沒有德粵字典出現，倒是這些寫粵語的人的努力，為德文註下粵語解釋，成為歷史的印記。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。