在外地，常被人問到粵語是否有自己一套文字

在德國生活，時有人問到粵語是否有自己一套文字。

有時與人談到粵語跟中文的分別，我都會寫幾個粵語字，例如「唔」、「咗」、「啫」、「佢」。然後解釋說，不少粵語字都從口部，原因是本字不詳，所以按形聲方法，右面註讀音。看見右面的讀音，就知道這是何字。外國人知道港人從來沒在學校學過粵語字，卻會寫這麼多字，都感到神奇。

沒學過中文的人，要是能夠分辨正體和簡體，已是十分厲害。很多來港多年的外國人，要是給他們兩個招牌或兩篇文字，分辨哪是正哪是簡，相信很多人都未必做到。然而這並非太難的事，因為只要告訴他們正體字的筆劃大多比簡體多，他們只要多看字型結構，知道何謂一劃，然後再對比便可知曉。

而另一任務，就是分辨一段文字是用書面語還是粵語寫。秘訣就是教他們幾個常見的書面語字，例如「是、的、這、那」；以及粵語的「咗、嘅、呢、嗰」（後兩個亦時被寫成「依」和「果」，以及其他近音字，因此辨認亦不容易）。要是有後者出現，尤其是這幾字多次出現，那就可以頗肯定裡面有粵語。但當然，不少香港人書寫都是粵書並行，很多時沒留意在粵語中夾雜書面語，反之亦然。「你聽日是否會來？」、「佢尋日去了哪裡？」時見於港人文書。

我時常好奇，要是DSE（香港中學文憑試）能讓考生自由選擇用書面語還是粵語作答，合格率和高分比率是否會大升。我傾向認為，合格率是會上升，因為不少成績不及格的考生都詞不達意，尤其在中文和中史科中。要是他們能我手寫我口，有助解決這問題。

至於考高分則需要考生表達清晰、邏輯嚴謹、推論合理，不及格的考生一般都欠缺這能力，就算可以寫母語都一樣。所以考高分的比率未必會有太多改變。

有時見到留德港人在筆記上寫粵語，我都會欣賞他們對保存母語的熱誠。見到熟悉的粵語字在德文旁出現，總使人想起初學德文時的筆記。粵德兩文的使用者眾多，然而還沒有德粵字典出現，倒是這些寫粵語的人的努力，為德文註下粵語解釋，成為歷史的印記。