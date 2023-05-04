《彭博社》：台積電將攜手英飛凌、恩智浦和博世斥資百億歐元，在德國設立歐洲首座晶片工廠
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德國東薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）是歐洲最大的半導體聚落。外媒指出，台積電將在此設立合資晶片工廠，最快8月通過德國設廠案，主要生產28奈米車用晶片。
外媒引述知情人士透露，全球半導體代工龍頭——台積電（TSMC）預計攜手英飛凌（Infineon Technology）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和博世（Robert Bosch）等成立合資企業，最多斥資100億歐元（110億美元）在德國薩克森邦（Saxony）設立晶圓生產工廠。
台積電在歐洲首座晶片廠定案？
知情人士向《彭博社》透露台積電正在與合作與談判。知情人士表示，台積電將攜手英飛凌、恩智浦半導體和博世等成立合資企業，在德國薩克森邦（Saxony）設立晶圓生產工廠，預算至少將近70億歐元，再加上當地政府補助，總投資金額會達到100億歐元。
不過，知情人士強調，這個消息仍未定案，仍有可能改變。而包含台積電在內，恩智浦半導體、英飛凌等業者均沒有發表任何評論。
事實上，這一項建廠消息，自從前年已經陸續傳出，到了今日台積電的美國、日本廠房已經陸續接近完工，在歐洲德國的廠房仍處於「只聞樓梯響，不見人下樓」的階段。
2021年，台積電董事長劉德音曾於股東會上指出，將評估在歐洲最大的經濟體德國，建立製造據點，並針對電動車業的車用晶片進行佈局，而多年過去台積電仍未發布正式訊息。
據傳台積在德國工廠，晶片補助喬不定？
受到全球淨零碳排趨勢影響，歐盟試圖在2030年推動各大非碳產業，其中以交通燃油為主要汰換的目標，而這個政策推動了電動車快速發展，車用晶片需求也跟著爆發。
歐盟為了掌握車用晶片這個關鍵零組件，通過430億歐元的《晶片法案》完善晶片的供給。知情人士強調，目前任何歐盟國家需要得到補助，都得通過歐盟執委會的核准，也因為如此台積電正在就「補助」向歐盟官員進行協商。
不過，值得注意的是，知情人士透露，台積電最早可能於今（2023）年8月得到批准，並且生產專於應用於電動車的28奈米晶片。倘若，這個消息成真，這間工廠將會是台積電在歐盟的首座晶圓廠。
台積電主力產品不是28奈米
《關鍵評論網》實際詢問半導體業內人士指出，這一項投資案，對台積電而言相當為難，主要的原因是28奈米並非是台積電主力產品，無論是在產能調配，還是財報上的淨利和毛利上都會被拖累，而能降低這些問題的解方就是，盡量獲得更多當地政府的補助，目前看到仍是卡關。
根據台積電2023年第1季財報顯示，台積電主要產品是7奈米、5奈米，這些製程對應的是智慧型手機、高效能運算（HPC），並非是28奈米的車用晶片。台積電表示，受到全球景氣影響，出貨量下滑，而營業毛利率由56.3%可能下滑至52到54%之間。
英飛凌、英特爾已在德國擴大產能
此外，德國本身也有專門製造車用晶片的大廠英飛凌。英飛凌已經搶先在5月2日，投資50億歐元，動工德勒斯登（Dresden）新廠，預計2026年正式運作，而這個投資案可能獲得歐洲《晶片法案》的補助約10歐元。
德勒斯登（Dresden）新廠是英飛凌史上最大單一投資案，受到歐盟的重視。動工典禮現場，包含歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、薩克森邦首長克里契麥（Michael Kretschmer) ）和德勒斯登市長希伯特（Dirk Hilbert）與英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）皆出席。
除了台積電、英飛凌以外，美商英特爾（Intel）也擴大在德國的投資，預計投入170億歐元興建晶片工廠。根據《金融時報》報導指出，英特爾正在和德國政府談判，打算投資案的補助金額，由68億歐元，拉高到100億歐元。
如果英特爾的這筆交易案成功，將是德國自二戰以來最大規模的國外投資。業內人士強調，很明顯的德國已經成為全球晶片大廠的兵家必爭之地，一方面可以窺見德國車業發達在車片晶片的需求龐大，二來也清楚看到德國正利用各大廠的利弊關係，取得國家最大的利益。
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核稿編輯：翁世航
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
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