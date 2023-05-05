【關鍵眼中盯】郭台銘的能源政策很天真，但別刻意將「核融合」與「核分裂」混為一談

這幾天透過郭台銘的努力，原本討論低迷的選戰議題終於稍微熱了起來。

最初，是郭台銘對在高雄半屏山蓋核電廠的發言道歉後，提出了一個新的能源論述，之後從媒體到圖卡皆用「一縣市蓋一座核電廠」為題大肆宣揚。

當下擁核派還覺得非常開心，沒想到郭台銘才沒多久就又說「未主張重啟核四」，讓他們的心情有如在大盤拉了個天地線，多空雙殺。

很多人說郭台銘轉了個髮夾彎，但在我看來這兩者並沒有衝突，因為郭第一時間說的就是「是不是每個縣市自己去搞一個安全的核融合的電廠」，只是不知道為什麼，許多媒體報導，甚至是追問其他政治人物時，卻把郭的話有意無意變成「蓋核電廠」，核一二三四的那種。

我知道你要說什麼，所以我要說在前面：核融合技術確實是最近才有些微突破，真要商轉至少十年，至多可能二三十年，我非常同意郭台銘在這個時間點談核融合確實不切實際、天馬行空。

然而，許多媒體報導中直接把核融合與現存的核二、核四廠混為一談，甚至再導引到所謂的小型反應爐（SMR），也一樣有刻意誤導的嫌疑，為民眾建立了許多錯誤認知。

核融合、核分裂完全不一樣，SMR也有很多種

郭台銘發言後記者追問藍營各地縣市首長，他們大多都不回答或顧左右而言他。

我可以想像，記者所提的問題應該是「郭台銘說『一縣市蓋一座核電廠』，你怎麼看」而不是「郭台銘說要蓋核融合電廠，你怎麼看」。我相信後面的題目會比第一題好答很多。

這個現象從立委王定宇當天的批評就可以看出。他說「把票投給中國國民黨等於讓是你家附近變核電廠、核廢料廠。核二廠在哪裡都不知道的，竟然要在全台灣蓋核電廠。」明顯就是順著不清不楚的報導論述，把核融合和核分裂發電混為一談。

更有趣的，是之後報導又延伸出了另一種解釋，稱郭台銘所指的是「小型反應爐」，也因此才有後續核廢料的問題的討論。不過，核融合技術從來就不是被歸類在小型反應爐裡頭，甚至比爾蓋茲圈錢設計的所謂「第四代反應爐」，學術上也和那些小型低功率反應爐不同，只是在大部分的媒體報導，全部被當成「小型核反應爐」看待。

就算郭台銘真的搞不懂，也不代表其他人能故意搞不懂

而這些核分裂反應爐若想在台灣繼續使用，除了台灣位在斷層帶上的核安隱憂，最大問題還是核廢料的處理——因為台灣儲存場真的滿了，又沒有縣市願意在自家興建新場址，這也是為何核二要停、核三不能延，那些小型核電廠蓋再多也沒有用，2025年會因為沒地方放核廢料而自動「非核家園」的原因。

其實，仍有少數媒體很快解釋核融合和核分裂的不同，環團也有發布聲明清楚說明為何小型反應爐和核融合都不是台灣當下能源問題的解方。只是經濟部聲明卻還是圍繞在核分裂反應爐，實在讓人不解究竟是故意的，還是只是看新聞回答。

Photo Credit: GettyImages 2022年12月，亞當斯博士宣布核融合的實驗成果。

我要再強調一次，郭台銘的能源論述非常有問題，但並不能因此合理化部分媒體刻意把核融合和核分裂發電混為一談的行為——就算連郭台銘自己都搞不清楚，也不可以。

所以一起被誤導的挺核陣營，看到郭台銘表示不支持核四時，反應才會那麼大。但今天的狀況，其實就像有人說「我之後要在每個人的手機裝GPT-5」，媒體報導「他支持手機AI」，然後那人突然說「Siri好難用我要關掉」，結果大家說他髮夾彎的概念。

媒體炒完、政敵笑完、一團爛仗，政策上還留下什麼？

每次選舉，都是台灣檢討能源政策的難得機會，這個議題複雜、知識門檻高，利益團體又層層疊疊。好不容易有人帶起了討論，這一次能不能讓我們聚焦分析、吸收正確的知識，而不是在第一時間就把複雜的元素絞得更碎，讓大家在錯誤的資訊上繼續二分法，直到這個重要的事情再次被淡忘？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航