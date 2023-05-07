為何說美國定期派遣俄亥俄級核潛艦到韓國是頗為反常的決定？
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俄亥俄級潛艦其實非常神秘，很少公開現身，每一次上浮，出現在媒體鏡頭前，都有特殊意義，更不用說被公開派往最前線。美國這次的決定，頗為反常。畢竟俄亥俄級潛艦是「保證互相毀滅戰略」的最終王牌。
文：王臻明
北韓近日來不斷挑釁，甚至上升到核武攻擊的威脅，韓國總統尹錫悅因此主動暗示，若情勢持續惡化下去，將不排除發展核武。美國為了阻止韓國走向核武國家，同時加強嚇阻北韓，阻止金正恩蠢動，所以在伊錫悅訪美時，雙方共同發布《華盛頓宣言》，將加強兩國的軍事合作。
其中最重要的是美國承諾定期派遣俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦到韓國，宣誓如果韓國受到核武攻擊，美國也會以核武反擊，徹底摧毀北韓。不過，俄亥俄級潛艦其實非常神秘，很少公開現身，每一次上浮，出現在媒體鏡頭前，都有特殊意義，更不用說被公開派往最前線。美國這次的決定，頗為反常。
俄亥俄級潛艦會如此神秘，原因在於這一型潛艦平日的最重要任務，就是在深海中躲好，不要讓何人發現這艘潛艦在何處。畢竟俄亥俄級潛艦是「保證互相毀滅戰略」的最終王牌，確保任何國家只要膽敢用核武攻擊美國，就會受到極慘烈的報復。
躲在深海巡弋的俄亥俄級潛艦，配備24具垂發發射器，能發射潛射型三叉戟洲際彈道飛彈，每一枚又可以搭載數枚核彈頭，每一個核彈頭都足以摧毀一個大型城市。即使在美俄限武談判後，俄亥俄級潛艦平日只搭載20枚的三叉戟飛彈，彈頭數量也受限，但仍可輕易摧毀一個中型國家。
就因為俄亥俄級潛艦的殺傷力太大，是美國最後的報復性武器，萬一被敵方掌握行蹤，將使「保證互相毀滅戰略」受到影響。因此有許多防範措施，來避免俄亥俄級潛艦的行蹤被敵方掌握，比如每次俄亥俄級潛艦出海巡弋時，所有知道這艘潛艦正確位置的人，都在潛艦上。
在陸地上的司令部，只知道俄亥俄級潛艦的大略位置，在海圖上的某個座標方格中活動。此外還會有核動力攻擊潛艦在附近巡邏接應，如果發現任何的可疑目標接近，俄亥俄級會立即脫離附近海域，由核動力攻擊潛艦來反制並驅離可疑目標。
此外另一個重要的關鍵，是俄亥俄級潛艦巡弋的海域，一定是開闊的公海，水深夠深，才能讓龐然大物的俄亥俄級潛艦有藏匿活動的空間，遇到任何情況時可以快速離開。美國海軍過去幾十年來，一直全力避免俄亥俄級被任何可能的潛在對手發現，並錄下聲紋，甚至也防範盟邦。
所以此次美國公開派遣俄亥俄級潛艦到韓國，其實已經違反了幾個最重要的鐵則。首先是公開出現，會讓敵國有千載難逢的機會，可以派水面艦艇或潛艦隨行監控，未來俄亥俄級潛艦在進出韓國的港口時，港外一定會潛伏著間諜船或潛艦，想伺機刺探更多的情報。
其次是朝鮮半島位於大陸邊緣，周邊海域屬大陸棚的一部份，水深不足，對於俄亥俄級潛艦來說，不易藏身。被敵方潛艦跟監時，無法利用可以深潛的優勢快速擺脫，很有可能會被敵方掌握在水下航行時的訊號特徵。
就海底地圖來看，韓國西南方的黃海，水深最淺，東南方的對馬海峽，不只水深淺，寬度更窄。只有東北方的日本海，水深稍微深一點，同時緊鄰日本，在必要時可由駐日美軍支援掩護。俄亥俄級潛艦未來如果訪問韓國，並在周邊進行巡弋，那日本海可能是比較好的選擇。
最後這個決定最不合理的一點，是俄亥俄級潛艦的打擊範圍極遠，所搭載的三叉戟飛彈，射程達12000公里。部署在關島，於寬廣的菲律賓海巡弋，就可以輕易攻擊北韓，此事眾所皆知，根本沒有必要冒險到韓國。
過去西太平洋情勢緊繃時，俄亥俄級潛艦就是在關島現身，已經足以讓周邊國家知道，美國的水下核武打擊武器，攻擊範圍已經籠罩整個西太平洋。推敲美國此次為什麼會打破過去的規則，選擇這麼做，可能有技術、戰術、戰略與政治上的多種原因，真正的目標並不僅僅是北韓。
首先是俄亥俄級潛艦的繼任者已經完成設計，首艦哥倫比亞號在2019年就已開工，預計會在2031年下水服役。未來哥倫比亞級核動力彈道飛彈潛艦將全面取代俄亥俄級。
依美軍慣例，即將退役的舊型武器，往往會下放給盟國，雖然俄亥俄潛艦這種戰略性核武發射平台，絕不可能提供給盟國，但可以在最後服役的幾年內，派遣到盟國執行嚇阻任務，發揮最大的剩餘價值。即使未來俄亥俄級潛艦的水下特徵被敵方所掌握，對美國而言，也不會是什麼大問題，畢竟下一代的核動力彈道飛彈潛艦已經要來了。
而在戰術上來說，在黃海或日本海活動的俄亥俄級潛艦，就在北韓旁邊，距離中國的政經中樞華北地區，或俄羅斯在遠東的重要軍事基地海參威，也非常近。近到有部份軍事專家認為，射程達12000公里的三叉戟飛彈，會不會因為距離太近，而難以攻擊目標。
雖然三叉戟飛彈的性能是最高機密，外界所知不多。但從過去彈道飛彈的發展與一般物理規則來看，距離近會讓彈道飛彈的彈道變的非常垂直，在發射以後立刻重返大氣層，而讓預警與攔截的時間變的更短，使讓中國與俄羅斯的飛彈防禦系統更難以發揮作用。
就戰略上來說，北韓的挑釁行為，其實與俄羅斯、中國脫不了關係。單純對付北韓是沒有用的，必需同時嚇阻俄羅斯與中國。特別是中國，過去常操作朝鮮半島危機，來換取美國在台海問題上讓步，所以不能排除北韓近期不斷試射飛彈，背後有中國的授意與支持。
美國除了在軍事上進行反制，在政治上也同時出招，在美韓高峰會後的聯合聲明中，表明台海的和平穩定是維持區域安全繁榮的必要條件，讓中國極為跳腳，很有可能就是美方提出的交換條件，以加強對韓國的安全保證來換取韓國對台海問題的表態。如果這個推論為真，那派遣俄亥俄級潛艦的最主要目標，其實不是北韓，而是背後的中國。
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
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