VR沈浸式展覽《無法離開的人》：直面白色恐佈，半世紀前的受難者「如何讓更多人看見」？
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陳芯宜導演去年於威尼斯影展獲獎VR作品《無法離開的人》，延伸而出的同名展覽，在今年5月正式開展。而對於此檔展覽，文化部政務次長王時思表示：「台灣社會一直無法被觸及的問題，就是轉型正義，希望台灣人有機會重新理解自己的歷史，這個作品給了這樣的機會。」
文化部國家人權博物館與國立台北教育大學北師美術館，合作推出《無法離開的人》VR（虛擬實境，Virtual Reality）沉浸體驗展，5月6日至7月2日在北師美術館開展。
此展由陳芯宜導演去（2022）年威尼斯影展獲獎同名VR作品《無法離開的人》出發，由總策畫林曼麗與諸多學者、藝術家合作，除了陳芯宜之外，參展藝術家包含王榆鈞、李佳泓、周書毅、海筆子大樂隊，研究協力則有林傳凱、張綺君等團隊，試圖凝聚成一檔結合沉浸式體驗的跨界展覽。
「如果沒有北師美術館，這一切都不會成立，當初帶著這部作品跑了十幾個國家，但台灣都還沒看見，而此展覽創造一個場域，讓台灣觀眾不只是看到VR作品而已。」對於此展覽，陳芯宜如此表示。
《無法離開的人》——威尼斯獲獎與綠島禁錮
《無法離開的人》為陳芯宜第二部VR作品，由國家人權博物館支持拍攝，而本作初於國際影壇亮相，就是在去年第79屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元。
與德國柏林、法國坎城並稱世界三大影展的義大利威尼斯，論輩份是老大哥等級，對比1946年正式舉辦的坎城影展、1951年正式創立的柏林影展，威尼斯影展要追溯到1932年。而身為歷史最悠久的影展，威尼斯近年呈現的氛圍卻是最有活力的，2017年因應科技潮流，首度增設了「VR（虛擬實境）電影競賽單元」，當時，台灣藝術家黃心健的《沙中的房間》拿下最佳VR體驗獎。
台灣的VR創作，近年在國際上其實備受矚目，而陳芯宜以白色恐怖受難者故事為題的VR作品《無法離開的人》，則是在威尼斯影展沉浸式內容競賽單元，從30部作品中獲得最佳體驗大獎，是該單元的最高榮譽。《無法離開的人》由行者影像及邊境映象聯合製作，並由林鉅、許時豪、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵等人主演。
陳芯宜當時在威尼斯影展致詞時，感謝了台灣國家人權博物館、劇組團隊等人，並表示：「這支影片想嘗試突破VR的限制，這部VR作品是關於台灣1950年代為理想與自由犧牲的前輩，是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」
至於《無法離開的人》從威尼斯進行世界首映之後，也屢屢於國際影壇獲獎，除了威尼斯影展之外，也在法國新影像藝術節獲得攝影特別提及獎。
而關於「火燒島」的白色恐怖故事，大概是去年底台灣影壇最受熱議的話題。倘若稍微觀察甫落幕的高雄電影節，就能發現，這座「美麗島」早在10月中，就透過不同影劇媒材形式，述說三則「火燒島」的篇幅故事，以此建構昔日冤屈、威權、政治壓迫的時代樣貌，並展延出轉型正義的可能性。
從電影出發，能看見由姚文智擔任出品人、周美玲執導的《流麻溝十五號》；從VR眺望，能沈浸於陳芯宜在威尼斯獲獎的作品《無法離開的人》；最後再從迷你劇集檢視，能窺探王小棣領軍的「茁劇場」系列，由北村豐晴執導的《綠島金魂》。
這三部不同作品，雖各有表述，但都不約而同指向了綠島的舊時代——遭致禁錮，意念與肉身皆無法離開的人。
至於陳芯宜的《無法離開的人》，顯然是一部極富導演意識的優秀VR作品。陳芯宜深知VR影像的特性——將觀眾拋進綠島政治犯集中營，在沈浸式影像之中，縫合了劇場式的場面調度，篇幅短小卻極為幹練，精雕細琢罹難者、倖存者、罹難者家屬三者間的互文關係，不卑不亢展示了時代幽魂的巨大陰影。
VR看似自由的觀看媒介，陳芯宜卻又老練地以導演身份調度整體視覺體驗，步步引導觀眾踏入禁錮思想、肉體的政治場域，進而構築火燒島的燃燒烈火，使觀眾得以與之共鳴，最後辯證自由乃至於當代政治。
「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」陳芯宜會在故事結尾時，這樣告訴你。
《無法離開的人》沉浸體驗展覽——影像、聲音、夢境
《無法離開的人》從威尼斯競賽開始，而後到了高雄電影節放映，也相繼在香港、希臘、印度、加拿大、法國、沙烏地阿拉伯等超過12個國家放映，終於在今（2023）年5月6日返回台北放映，並推出《無法離開的人》VR沉浸體驗展覽。
此展覽緊扣VR作品的觀感經驗，並在美術館內利用其觀影空間，透過光影變化，創造空間層次，尤其是2樓的觀影展間，曲折的白牆隔絕光線，並於內部打磨全黑的五感體驗，創造出近似於圍困於綠島的體驗，就同時跨越了「虚擬」與「實體」的邊界。
至於其核心脈絡，該屬展覽延伸至VR作品中1950至1960年代台灣白色恐怖的歷史背景，而在此邀請了長期專研於白色恐怖的學者林傳凱規劃，展出青年政治犯與家人之間的書信、獄中物件。其中以劉耀廷、宋盛淼、呂國昭三位受難者的書信物件佔多數。
而北師美術館表示，展覽以情境式的策展手法，打破傳統歷史文件的展陳方式，也同時與藝術家王榆鈞、李佳泓合作，透過木刻版畫、倖存者的回憶之聲、在國家層層審查下的政治犯書信原件、在看守所物質匱乏條件下親手製作的物件，以及受難者的夢，試圖捕捉當時軍法處的氛圍，延伸這段無法離開的歷史。
展覽總策畫林曼麗說明：「《無法離開的人》從VR作品延伸變成一檔展覽，經過許多人的協助才有辦法成就此展覽，對我而言，北師美術館的展覽都像是我的小孩，皆有特別意義，而10年以來，北師美術館亦不斷挑戰展覽的疆界與手法，從蔡明亮導的《來美術館郊遊》到剛完成的《NEXT——台新藝術獎20週年大展》，都在挑戰各領域的藝術結合與對話，這是挑戰，也讓人興奮。」
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