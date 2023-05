中國連續減持美債，美國財政部宣布2000年以來首次「國債回購」計劃

在中國連續減持美債的情況下,美國財政部( U.S. Department of the Treasury)宣布,將在明(2024)年回購美國國債,這是自2000年以來,美國政府首次宣布「回購國債」,宣稱將大舉提升23兆美元的美國國債流動性。

中國賣美債,美國回購

美國國債是美國政府發行的債務證券,用於籌集資金以支持政府的開支。投資者可以購買這些債券,而政府承諾在未來的特定日期支付利息和本金。

美國國債可以分為不同的類別,包括短期債券、中期債券和長期債券。

這些債券的期限從幾個月到幾十年不等,利率也有所不同。投資者可以在購買這些債券時選擇不同的期限和利率,以滿足其投資目標和風險承受能力。

美國財政部於5月3日宣布,將在明年回購美國國債計畫。該計畫允許,財政部從交易商的手中回購較難交易、流動性差的舊債券,幫助改善部分債券市場流動不佳的問題。

美國財政部強調,回購計劃有助於投資者、大型銀行等現金管理,讓政府部門能夠發行更穩定的短期債券。值得注意的是,美國財政部這項宣示,恰巧碰上「中國連續減持美國國債」,它們持有水平降至12年半以來最低,並且助長黃金走高。

美國:回購計畫是強化債市流動性

《金融時報》報導指出,這個自2000年以來首個回購計劃,在發布這個計畫之前,國債市場從2020年3月以來,交易量不斷惡化。

美國銀行(Bank of America)美國利率策略主管馬克卡巴納(Mark Cabana)告訴《金融時報》,美國政府回購國債計畫,可以支持國債市場的運作,給許多債券商提供保障,會有更多投資機構、資產公司願意購買美國債券。

事實上,美國國債市場流動性惡化已經有一點時間,主要原因是「升息」,導致投資人拋售國債尋求更穩定且報酬更高的資產,如黃金,而連續且大幅的升息下,也使得國債市場變得更難預測,再加上市場參與者變化,都讓國債的避險功能喪失,變得更不吸引人。

另一方面,自從2008年金融海嘯後,美國政府要求大型商業銀行,提高它們在資產負債表對國債的比例,並清除許多槓桿、風險高的資產,藉此控制風險。

還有,近年隨大銀行和資產管理公司(傳統上的主要買家)淡出市場,快速買賣美國國債有時會變得更加困難,這使得部分債券市場變得僵化,部分債券要賣出套現,反而找不到買家。

Janney Montgomery Scott固定收益分析師Guy LeBas提出看法,他認為回購計畫的核心想法是,將流動性高的,取代流動性低的債券,使交易商的資產負債表變成監康。他強調,這是市場運作問題,而不是「隱形的量化寬鬆」。

美國國債將影響,全球金融產品走勢

美國官員告訴《華爾街日報》,財政部仍在設計該計劃的具體內容,該計劃開始時規模不大,不會大幅改變市場上美國政府證券的整體組合。

事實上,美國國債在金融市場上扮演著非常重要的角色。

首先,美國國債被視為安全的投資選擇。由於美國政府擁有龐大的資產和收入來源,而且其債務水平相對較低,因此投資者普遍認為美國國債是最安全的債務證券之一。

其次,美國國債是全球金融體系中的重要組成部分。由於美國國債的信用等級高,因此它們被用作各種金融產品和投資工具的基礎,包括貨幣市場基金、銀行債務證券和退休基金等。

此外,國債還被用作各種經濟政策工具的基礎。例如,美國聯邦儲備委員會(Fed)通常會購買美國國債以影響利率和貨幣供應量,以達到「控制通脹」和「促進經濟成長」的目的。

意即,市場上的國債供應過多時,國債價格會下跌,利率會上升,這可能會對經濟增長和通脹產生負面影響。政府透過回購國債,減少市場上的國債供應,以調節流動性和利率,確保市場的穩定。

總之,白宮正向全球宣示,美國國債仍是全球最受歡迎的安全避風港資產之一,同時它們也有能力維繫債市的穩定,並不會受到單一國家的拋售,導致美債地位崩落。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:翁世航