中國連續減持美債，美國財政部宣布2000年以來首次「國債回購」計劃
我們想讓你知道的是
美國國債被視為安全的投資選擇，由於美國政府擁有龐大的資產和收入來源，而且其債務水平相對較低，因此投資者普遍認為美國國債是最安全的債務證券之一，然而美國財政部宣布數十年以來的，首個「國債回購」計劃，背後代表什麼意義呢？
在中國連續減持美債的情況下，美國財政部（ U.S. Department of the Treasury）宣布，將在明（2024）年回購美國國債，這是自2000年以來，美國政府首次宣布「回購國債」，宣稱將大舉提升23兆美元的美國國債流動性。
中國賣美債，美國回購
美國國債是美國政府發行的債務證券，用於籌集資金以支持政府的開支。投資者可以購買這些債券，而政府承諾在未來的特定日期支付利息和本金。
美國國債可以分為不同的類別，包括短期債券、中期債券和長期債券。
這些債券的期限從幾個月到幾十年不等，利率也有所不同。投資者可以在購買這些債券時選擇不同的期限和利率，以滿足其投資目標和風險承受能力。
美國財政部於5月3日宣布，將在明年回購美國國債計畫。該計畫允許，財政部從交易商的手中回購較難交易、流動性差的舊債券，幫助改善部分債券市場流動不佳的問題。
美國財政部強調，回購計劃有助於投資者、大型銀行等現金管理，讓政府部門能夠發行更穩定的短期債券。值得注意的是，美國財政部這項宣示，恰巧碰上「中國連續減持美國國債」，它們持有水平降至12年半以來最低，並且助長黃金走高。
美國：回購計畫是強化債市流動性
《金融時報》報導指出，這個自2000年以來首個回購計劃，在發布這個計畫之前，國債市場從2020年3月以來，交易量不斷惡化。
美國銀行（Bank of America）美國利率策略主管馬克卡巴納（Mark Cabana）告訴《金融時報》，美國政府回購國債計畫，可以支持國債市場的運作，給許多債券商提供保障，會有更多投資機構、資產公司願意購買美國債券。
事實上，美國國債市場流動性惡化已經有一點時間，主要原因是「升息」，導致投資人拋售國債尋求更穩定且報酬更高的資產，如黃金，而連續且大幅的升息下，也使得國債市場變得更難預測，再加上市場參與者變化，都讓國債的避險功能喪失，變得更不吸引人。
另一方面，自從2008年金融海嘯後，美國政府要求大型商業銀行，提高它們在資產負債表對國債的比例，並清除許多槓桿、風險高的資產，藉此控制風險。
還有，近年隨大銀行和資產管理公司（傳統上的主要買家）淡出市場，快速買賣美國國債有時會變得更加困難，這使得部分債券市場變得僵化，部分債券要賣出套現，反而找不到買家。
Janney Montgomery Scott固定收益分析師Guy LeBas提出看法，他認為回購計畫的核心想法是，將流動性高的，取代流動性低的債券，使交易商的資產負債表變成監康。他強調，這是市場運作問題，而不是「隱形的量化寬鬆」。
美國國債將影響，全球金融產品走勢
美國官員告訴《華爾街日報》，財政部仍在設計該計劃的具體內容，該計劃開始時規模不大，不會大幅改變市場上美國政府證券的整體組合。
事實上，美國國債在金融市場上扮演著非常重要的角色。
首先，美國國債被視為安全的投資選擇。由於美國政府擁有龐大的資產和收入來源，而且其債務水平相對較低，因此投資者普遍認為美國國債是最安全的債務證券之一。
其次，美國國債是全球金融體系中的重要組成部分。由於美國國債的信用等級高，因此它們被用作各種金融產品和投資工具的基礎，包括貨幣市場基金、銀行債務證券和退休基金等。
此外，國債還被用作各種經濟政策工具的基礎。例如，美國聯邦儲備委員會（Fed）通常會購買美國國債以影響利率和貨幣供應量，以達到「控制通脹」和「促進經濟成長」的目的。
意即，市場上的國債供應過多時，國債價格會下跌，利率會上升，這可能會對經濟增長和通脹產生負面影響。政府透過回購國債，減少市場上的國債供應，以調節流動性和利率，確保市場的穩定。
總之，白宮正向全球宣示，美國國債仍是全球最受歡迎的安全避風港資產之一，同時它們也有能力維繫債市的穩定，並不會受到單一國家的拋售，導致美債地位崩落。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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