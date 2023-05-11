邁向2050淨零論壇（四）：提升企業低碳生產誘因，別再把「碳權」當淨零工具
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政府需設定新的階段目標，以激勵製造業進行低碳轉型。然而政府及許多企業如今錯將碳權交易視為淨零行動，部分掮客四處推銷國外來路不明的碳權，誤導企業以為只要可以抵換、就可以少繳碳費，但是「世界上沒有人這樣玩的」......
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文：李婉兒
去年底國發會公布2050年的淨零轉型目標，計劃在2030年比2005年減少排23-25%的溫室氣體排放，及12項關鍵戰略的推動，論壇中質疑政府未積極針對溫室氣體排放量最大的製造業提出具體淨零路徑及解方，應一方面加嚴排放規範，另一邊從採購政策及綠色金融下手，為低碳生產營造更友善的生存環境。
隨淨零議題主流化，製造業低碳轉型勢在必行，「過往說工業減碳減損競爭力，現在是做得不夠才會減少競爭力。」台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說。然而綜觀台灣的溫室氣體排放，製造業貢獻至少一半以上的排放量，儘管製造業碳密集度（指每單位GDP所製造的碳排量）已隨製程及節能技術進步逐年下降，但整體絕對排放量仍在增加，顯示台灣製造業需要更強力有效的減排措施。
台灣氣候行動網絡研究中心研究員林怡均直言：「目前政府很少提出有創見性的減量措施。」回顧工業局提出的2030產業轉型路徑報告和國發會12項關鍵戰略，鼓勵製造業減排的機制大多與過去雷同，也還是以政府及產業意見為主，缺乏適當的公民參與和溝通機制。
此外，12項關鍵戰略中，沒有針對六大耗能產業如石化、電子、鋼鐵業提出預計的減碳目標，無法定期查核減排進度，而政府預算投入及監督機制也不足，更缺乏有效的政策工具加速業者改善製程、轉換能源及落實循環經濟。
工業減排不夠力，該如何提升企業低碳生產誘因？
台灣氣候行動網絡研究中心建議，政府應訂出2030年物質密集度降低四成、2035年零碳製程佔比一半、2040年主要耗電產業達到RE100等新的階段目標。
物質密集度：
每單位GDP 之物質消費量（計算方式：國內物質消費量／國內生產總額GDP）。
林怡均指出，這些中長期里程碑需要更有效的政策規範，如實施更高的碳費、升級能源使用評估制度、更新六大耗能產業（電子、石化、鋼鐵、水泥、紡織及造紙）節能規定、或是擴大用電大戶使用再生能源的範圍及節電目標等；而另一邊為了確保產業能獲得轉型所需的資金，政府也應提供綠色創新基金及融資機制指引，並規劃碳捕捉、利用與封存所需的基礎建設及標準。
林怡均也提出低碳公共工程採購、碳差價合約（Carbon Contract for Difference）等目前外國推動製造業減排的機制，提供台灣政府參考。
她舉例，瑞典政府要求一定規模以上的公共工程計畫，必須限制鋼筋水泥及混凝土的碳排放量；而美國政府也要求年度合約金額超過5千萬美金以上的承包商，必須揭露碳排資訊及SBTi（科學基礎減量目標倡議）認證的減排目標。至於碳差價合約，概念則接近再生能源躉購制度，主要是由政府在低碳技術成本高昂時提供企業補助，當碳價水準已高於技術成本時，企業再將補貼返還給政府。
SBTi（Science Based Targets initiative）科學基礎減量目標倡議：
該倡議組織提倡企業以科學方法訂定「將全球平均升溫控制在攝氏1.5度C或低於2度C路徑」的減排目標。該方法是以最新的氣候科學為基礎，計算特定產業及企業在一定的時間範疇下合理的排放（減排）額度。企業向SBTi提交目標後，SBTi的專家小組將驗證其所提交之目標是否符合資格。
截至2023年3月底，台灣約有38家企業驗證通過。詳細資訊請見SBTi官網。
趙家緯也指出，現在很多企業雖然承諾淨零，但目前仍較無意願投資回收年限超過五年以上的減碳措施，除了要持續培養及倡議，也可藉政策工具縮短業者投資回收期。他以離岸風電國產化為例，有開發商承諾2030年風機將採用一定比例的低碳鋼鐵，但中鋼卻要到2035年後才能生產低碳鋼鐵，政府若能妥善結合國產化及鋼鐵業減排政策，就能增加業者投資低碳製程的誘因。
針對低碳採購，工業局長連錦漳回應，因為涉及政府整體採購觀念整調，還需要再討論，但可能可透過「共同供應契約的方式達成，會再和相關單位進一步討論。他也坦言，許多製造業減碳技術仍在研發階段，無法太快導入商業領域使用，但無論金融或國際供應鏈壓力，都已引導排碳大戶開始著手轉型；另一邊政府則藉補助設備更新，及透過國營事業研究氫能、碳捕捉、鋼化聯產等新技術，為產業助攻。
共同供應契約：
一機關為二個以上具有共通需求的機關，與廠商簽訂財物或勞務契約，使該機關及其他機關均可利用共同供應契約辦理採購）
完善綠色金融檢核機制 碳權無法取代實質減排
「工業減碳非做不可，再困難都要做！」連錦漳表示，一般產業結構調整需要2至30年，若轉型不當，可能未謀其利、先受其害，因此製造業轉型會逐步從製程改善、能源、循環經濟下手。
連錦漳說，製造業目前正透過循環經濟、轉換低碳燃料等方式達到階段性減排目標，平均一年減排170萬公噸；燃料油及燃煤用量，也分別有85%及20%的減幅。而排碳大戶如中鋼已思考調整料源，也規劃與週遭石化產業進行「鋼化聯產」，將生產中產生的廢氣或廢熱做為石化廠的原料；石化業者也正投資區內資源循環及碳捕捉、利用與封存技術。
除政策工具外，資金引導也是推動產業減碳的重要一環。
金融研訓院資深研究員陳鴻達指出，金融界透過商業模式引導資金流向淨零轉型已成趨勢，如過去銀行授信問的是公司財務狀況（KYC，know your customer），如今要的是碳排資訊（KYCC，know your customer's carbon）；歐盟央行更可能在今年起要求各銀行在放款給高碳排能源密集的產業時、提供較高的資金成本；在國內，金管會除要求上市公司永續報告書應有專章揭露氣候相關資訊，也要求所有行業必須進行碳盤查，都顯示金融界對產業碳排議題的重視。
陳鴻達進一步指出，當大家都想投資綠色商品，企業為生產低碳發行綠債，利率可能比較低；另一邊碳排越低的企業，股價也可能因此高漲，金管會可依此原則建立健全的綠色溢價（註：指使用綠色產品取代傳統高碳排技術所衍生的額外成本）機制，同時完善資訊揭露及檢核機制，監督業者是否有漂綠嫌疑。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
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