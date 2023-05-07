《情慾詩篇》編輯後記：漫畫狂嘯，而情詩纏綿
我們想讓你知道的是
《情慾詩篇》是由詩人、電影編劇吉爾．杜里厄（Gilles Durieux，1934-）匯集十六到十九世紀知名古典情色詩選，結合法國著名漫畫家的想像再創作，共有十六位創作者，漫畫家貝布－戴姆（Beb-Deum）夢幻般的繪畫詮釋了貝洛（Belleau）的情色文字……在這八個組合中，給予讀者感官帶來視覺上極大的樂趣。
文：黃健和（大辣出版總編輯）
《情慾詩篇》編輯後記：漫畫狂嘯，而情詩纏綿
When Heavy Metal Comics meet the French erotic poems
對出版社編輯來說，決定是否出版一本書，有時簡單，有時困難。
簡單，是因為這本書的重要性與商業性，同時並存；那很容易下決定。
困難，是因為你完全不知道這本書的商業可能，但置於抽屜角落的那本書，隔一陣子便飄過心頭 ……
每年年底，你都要想一下，是否要將這麼一本書，擺入明年出版書單。
《情欲詩篇 Ode à L’X》，大概就是這麼一本多年纒繞心頭的書。
會喜歡這麼一本書的理由，是這麼一群歐美漫畫名家，集體說好一塊兒來畫「肉本」；
幾乎可以想像，是一個周末夜裡的漫畫作者聚會，當一位老兄說起：
「我們已經畫了科幻，我們已經畫了暴力，我們是不是也該來畫畫SEX這件事啊！」
酒桌旁的漫畫作者們，或微醺或高亢，對！我們該要好好的來談性！
有這麼多美妙的肢體/動作甚至器官可畫，這將是一篇篇情詩！淫詩！最動人的漫畫之詩！
「我要畫！」「我也要畫！」……
以上是純想像情節，事實待考證，總覺得可能會是這種情景。
這群作者裡，知名度最高的是墨必斯（Mœbius），再來是路斯塔（Loustal），以及利貝拉多雷（Liberatore）；
他們的共同交集點，是他們都在一本法國版漫畫雜誌《狂嘯金屬 Metal Hurlant》上，發表過作品。
這本在1974年出版的法國漫畫雜誌，以不同於當時針對於青少年的漫畫閱讀定位，提出以成人為對象的出版方針；以黑暗奇幻與科幻，情色暴力與蒸汽龐克等不受拘束的創作方針。
不僅吸引了法國讀者，歐洲讀者亦為之傾倒；1977年這雜誌出版了美國版：《重金屬 Heavy Metal》。
說這本《狂嘯金屬 Metal Hurlant》（1974-1987），當然要談一下墨必斯（1938-2012）。
這本雜誌，是由墨必斯與三位好友一塊創立（一位是漫畫作者Philippe Druillet，一位是記者兼編劇Jean-Pierre Dionne, 另一位是財務總管Bernard Farkas）；還一併成立了家出版社Les Humanoïdes Associés。
墨必斯的幾部經典作品：《貓之眼 Les Yeux du Chat》，《印卡 L’Incal》，《伊甸納 Edena》多發表於這本雜誌上。
墨必斯也因《重金屬 Heavy Metal》漫畫誌的美國發行，將足跡跨向大西洋彼岸。這也開始了他與好萊塢電影的接觸（《異形 Alien》的人物場景設定，《星際大戰 Star Wars》的部份人物設定），接著是與佐杜洛夫斯基（Jodorowsky）的相識與合作。
路斯塔（1956-）可能是這群漫畫創作者中，產量最旺盛的一位。其色彩濃郁，線條寫意；對旅行，音樂及偵探小說的熱愛，創作力一路昂揚飛馳。
義大利作者利貝拉多雷（1953-）則剛好相反：名氣甚高，產量極低 （真的是屈指可數）。1982年的處女作《RanXerox à New York》，將科幻與暴力，以寫實手法呈現，一出手即已震攝江湖。他在台灣也有不少的漫畫迷，自己也在2022年義大利盧卡漫畫節，在結束前半小時，買了他的2017年作品《LUCY, La speranza》，要到簽名。
看漫畫作者們，如何命題創作，其實有趣。
這本《情欲詩篇 Ode à L’X》，是由詩人／電影編劇Gilles Durieux（1934-）所策劃，挑選了16-19世紀八位法國詩人的情欲詩篇，並邀約漫畫作者們各自挑選創作。
詩人裡，較為我們所熟悉的應是第一位，《寄宿生》與《享樂人生》的保羅魏崙（Paul Verlaine, 1844-1896），除了他與詩人韓波（Rimbaud）的同志戀情外；他的詩《月光 Claire de Lune》影響了一代代的音樂人，創作了許多同名樂曲，最有名的當然的德布希（Claude Debussy）的《月光》。
八位漫畫作者的創作裡，自己最喜愛的應是貝斯（Georges Bess）畫皮隆（Piron）的《跳蚤 La Puce》。詩人在修道院宿舍裡，帶我們走進修女房間，一步步的摸索尋覓生之歡愉。漫畫作者則帶我們走入修女的腦海，在教堂聖殿與情欲海洋中，時而沈靜祈禱，時而欲語還羞。六頁無言漫畫，黑白線條帶著我們上天下地折騰翻滾。
貝斯近幾年，喜歡改編文學作品：2019年的《吸血鬼》與2021《科學怪人》均迷人。
另外一篇迷人的六頁漫畫則是傑夫・雷（Jeff Rey）繪製貝杭傑（Beranger） 的《小女工 La petite ouvriere》。當詩人帶我們走入法國小女工的夜裡，伴陪手指尖經歷一個個春夢。漫畫作者則以幾個細膩畫面，帶我們來到美國紐約，在房間與畫廊裡，享用著歡愉與痛楚；窗外，行人依舊，雪正飄下。
傑夫・雷是這八位作者中，唯一的美國創作者；作者自身在中年變性，由他轉化為她，也讓這六頁漫畫有著說不清的冷靜與哀傷。
《狂嘯金屬》漫畫雜誌由1974到1987年，所標榜的無拘無束創作風格，在全世界都造成極大影響。美國版《重金屬 Heavy Metal》更是清楚標示著「The adult illustrated fantasy magazine」。除了歐洲與美國外，墨必斯等人所推崇的創作力/ 想像力/ 創新技巧，亦影響著日本的漫畫作者們。
當然，這種創新企圖，也影響80／90年代的台灣漫畫創作者們，從敖幼祥到鄭問、曾正忠，從阿推、陳弘耀到任正華、傑利小子，麥人杰、蕭言中的家裡書櫃，可以看到一本本的《重金屬》漫畫誌及歐美作家的單行本。
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。