2023/05/07,
動漫

《情慾詩篇》編輯後記：漫畫狂嘯，而情詩纏綿

《情慾詩篇》編輯後記：漫畫狂嘯，而情詩纏綿
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我們想讓你知道的是

《情慾詩篇》是由詩人、電影編劇吉爾．杜里厄（Gilles Durieux，1934-）匯集十六到十九世紀知名古典情色詩選，結合法國著名漫畫家的想像再創作，共有十六位創作者，漫畫家貝布－戴姆（Beb-Deum）夢幻般的繪畫詮釋了貝洛（Belleau）的情色文字……在這八個組合中，給予讀者感官帶來視覺上極大的樂趣。

文：黃健和（大辣出版總編輯）

《情慾詩篇》編輯後記：漫畫狂嘯，而情詩纏綿
When Heavy Metal Comics meet the French erotic poems

對出版社編輯來說，決定是否出版一本書，有時簡單，有時困難。
簡單，是因為這本書的重要性與商業性，同時並存；那很容易下決定。
困難，是因為你完全不知道這本書的商業可能，但置於抽屜角落的那本書，隔一陣子便飄過心頭 ……
每年年底，你都要想一下，是否要將這麼一本書，擺入明年出版書單。
《情欲詩篇 Ode à L’X》，大概就是這麼一本多年纒繞心頭的書。

會喜歡這麼一本書的理由，是這麼一群歐美漫畫名家，集體說好一塊兒來畫「肉本」；
幾乎可以想像，是一個周末夜裡的漫畫作者聚會，當一位老兄說起：
「我們已經畫了科幻，我們已經畫了暴力，我們是不是也該來畫畫SEX這件事啊！」
酒桌旁的漫畫作者們，或微醺或高亢，對！我們該要好好的來談性！
有這麼多美妙的肢體/動作甚至器官可畫，這將是一篇篇情詩！淫詩！最動人的漫畫之詩！
「我要畫！」「我也要畫！」……

《情慾詩篇》〈詩節〉｜尚–克里斯托．索濟_Jean-Christophe_Cha
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《情慾詩篇》〈詩節〉｜尚–克里斯托．索濟（Jean-Christophe Chauzy）

以上是純想像情節，事實待考證，總覺得可能會是這種情景。
這群作者裡，知名度最高的是墨必斯（Mœbius），再來是路斯塔（Loustal），以及利貝拉多雷（Liberatore）；
他們的共同交集點，是他們都在一本法國版漫畫雜誌《狂嘯金屬 Metal Hurlant》上，發表過作品。

這本在1974年出版的法國漫畫雜誌，以不同於當時針對於青少年的漫畫閱讀定位，提出以成人為對象的出版方針；以黑暗奇幻與科幻，情色暴力與蒸汽龐克等不受拘束的創作方針。
不僅吸引了法國讀者，歐洲讀者亦為之傾倒；1977年這雜誌出版了美國版：《重金屬 Heavy Metal》。

說這本《狂嘯金屬 Metal Hurlant》（1974-1987），當然要談一下墨必斯（1938-2012）。
這本雜誌，是由墨必斯與三位好友一塊創立（一位是漫畫作者Philippe Druillet，一位是記者兼編劇Jean-Pierre Dionne, 另一位是財務總管Bernard Farkas）；還一併成立了家出版社Les Humanoïdes Associés。

墨必斯的幾部經典作品：《貓之眼 Les Yeux du Chat》，《印卡 L’Incal》，《伊甸納 Edena》多發表於這本雜誌上。
墨必斯也因《重金屬 Heavy Metal》漫畫誌的美國發行，將足跡跨向大西洋彼岸。這也開始了他與好萊塢電影的接觸（《異形 Alien》的人物場景設定，《星際大戰 Star Wars》的部份人物設定），接著是與佐杜洛夫斯基（Jodorowsky）的相識與合作。

路斯塔（1956-）可能是這群漫畫創作者中，產量最旺盛的一位。其色彩濃郁，線條寫意；對旅行，音樂及偵探小說的熱愛，創作力一路昂揚飛馳。

義大利作者利貝拉多雷（1953-）則剛好相反：名氣甚高，產量極低 （真的是屈指可數）。1982年的處女作《RanXerox à New York》，將科幻與暴力，以寫實手法呈現，一出手即已震攝江湖。他在台灣也有不少的漫畫迷，自己也在2022年義大利盧卡漫畫節，在結束前半小時，買了他的2017年作品《LUCY, La speranza》，要到簽名。

看漫畫作者們，如何命題創作，其實有趣。
這本《情欲詩篇 Ode à L’X》，是由詩人／電影編劇Gilles Durieux（1934-）所策劃，挑選了16-19世紀八位法國詩人的情欲詩篇，並邀約漫畫作者們各自挑選創作。

詩人裡，較為我們所熟悉的應是第一位，《寄宿生》與《享樂人生》的保羅魏崙（Paul Verlaine, 1844-1896），除了他與詩人韓波（Rimbaud）的同志戀情外；他的詩《月光 Claire de Lune》影響了一代代的音樂人，創作了許多同名樂曲，最有名的當然的德布希（Claude Debussy）的《月光》。

《情慾詩篇》〈跳蚤〉｜喬治．貝斯_Georges_Bess
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《情慾詩篇》〈跳蚤〉｜喬治．貝斯（Georges Bess）

八位漫畫作者的創作裡，自己最喜愛的應是貝斯（Georges Bess）畫皮隆（Piron）的《跳蚤 La Puce》。詩人在修道院宿舍裡，帶我們走進修女房間，一步步的摸索尋覓生之歡愉。漫畫作者則帶我們走入修女的腦海，在教堂聖殿與情欲海洋中，時而沈靜祈禱，時而欲語還羞。六頁無言漫畫，黑白線條帶著我們上天下地折騰翻滾。
貝斯近幾年，喜歡改編文學作品：2019年的《吸血鬼》與2021《科學怪人》均迷人。

《情慾詩篇》〈小女工〉｜傑夫_雷Jeff_Rey
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《情慾詩篇》〈小女工〉｜傑夫・雷（Jeff Rey）

另外一篇迷人的六頁漫畫則是傑夫・雷（Jeff Rey）繪製貝杭傑（Beranger） 的《小女工 La petite ouvriere》。當詩人帶我們走入法國小女工的夜裡，伴陪手指尖經歷一個個春夢。漫畫作者則以幾個細膩畫面，帶我們來到美國紐約，在房間與畫廊裡，享用著歡愉與痛楚；窗外，行人依舊，雪正飄下。
傑夫・雷是這八位作者中，唯一的美國創作者；作者自身在中年變性，由他轉化為她，也讓這六頁漫畫有著說不清的冷靜與哀傷。

《狂嘯金屬》漫畫雜誌由1974到1987年，所標榜的無拘無束創作風格，在全世界都造成極大影響。美國版《重金屬 Heavy Metal》更是清楚標示著「The adult illustrated fantasy magazine」。除了歐洲與美國外，墨必斯等人所推崇的創作力/ 想像力/ 創新技巧，亦影響著日本的漫畫作者們。
當然，這種創新企圖，也影響80／90年代的台灣漫畫創作者們，從敖幼祥到鄭問、曾正忠，從阿推、陳弘耀到任正華、傑利小子，麥人杰、蕭言中的家裡書櫃，可以看到一本本的《重金屬》漫畫誌及歐美作家的單行本。


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