台灣的「生活工資」該給多少（下）：想在台北活得有尊嚴，每個月得花多少錢？

在本文上篇，我們了解了其他已發展國家如何計算生活工資，以確定勞工擁有基本生活水平所需的最低收入。

在這一部分，我們將嘗試估算台灣的最低生活工資，以及台灣的基本工資如果跟隨其他國家的成長路徑，將如何改變。

生活工資是使個人能夠負擔基本但體面的生活水平的最低收入標準。它是使用反映社會中個人基本需求的一籃子商品計算的，包括食物、水、房子、教育、醫療保健、交通、衣服和其他基本需求，包括意外事件的準備。

如本文前文所述，多個已發展國家已計算生活工資，但台灣尚未進行類似計算。

為了估算台灣的生活工資，本文使用了Numbeo生活成本估算器，它為估算基本生活水平所需的最低收入提供了有用的衡量標準。Numbeo上的資料來自全球用戶各自國家的眾包，估算器提供的資料反映了過去一年的平均生活成本。

為了估算生活工資，我在Numbeo上選擇了以下標準：我假設對於食物，一個人會花一半時間買雜貨在家做飯，另一半時間在外面吃飯，其中90%的時間是在便宜的餐館吃飯。我還假設一個人只會有較低的咖啡和酒精消費率，以及較低的衣服和鞋類購買率。

一個人也只會憑月票乘坐公共交通工具，而且出門休閒的頻率非常低，一個月只有兩次（去電影院或夜生活）。估計還包括個人每年只旅行一次，並在相對便宜的假期度過。並假設一個人不開車也不乘坐計程車。

但需要注意的是，此計算是根據最低生活必需品計算，未必能反映台灣個人的實際基本生活需要。

各國如何計算「生活的基本需要」？

在澳洲，在確定其社會的基本需求時，大多數焦點小組參與者將計程車排除在外，但仍然可能存在需要計程車的情況，因此計程車費用也包含在澳洲最低收入標準的計算中；愛爾蘭的生活工資計算也包括每月一次的計程車津貼；在新加坡的生活工資報告中包括計程車的理由是，一個人可能需要計程車進行長距離通勤和緊急情況，而對於父母來說，2歲以下的兒童需要額外的計程車，因為可能很難將他們帶到公共交通工具上，大一點的孩子可能需要乘坐計程車，以防他們因學校活動或學費遲到以及遇到緊急情況而遲到。

澳洲的計算還包括吸煙成本，其依據是澳洲有11.2%的人在吸菸，平均每天吸12.9支香煙。作為比較，台灣的吸煙率為 13.1%。

此外，Numbeo的生活成本估算器有一些限制，因為它在其網站上聲明估算器不包括保險、醫療相關費用、停車費或家庭幫助，以及所得稅的計算。Numbeo的資料也不包括償還學生貸款和其他緊急情況可能需要的儲蓄，但在一些國家，儲蓄是包含在生活工資估算中的。

因此，對於各個國家的小組制定的生活工資估算，研究人員會進行焦點小組討論，以更準確地確定考慮的項目，以便將它們納入生活工資計算中。

我將這些計算與Numbeo的生活成本估算進行了比較，發現Numbeo的估算大致對應於這些國家的生活工資，如下圖所示。

作者製作提供 資料來源：Numbeo的生活成本估算器；生活工資估算：澳洲、愛爾蘭、德國、紐西蘭、捷克共和國。注意：對於Numbeo的生活成本估算，我分別應用了房屋抵押貸款和租金的估算，以便進行更全面的比較。

因此，對於本文而言，使用Numbeo的生活成本估算器作為計算台灣生活工資的參考是合理的。

值得注意的是，這個比較使用房屋抵押貸款來計算生活成本，因為接近90%的台灣人想要擁有自己的房子，而台灣的住宅自有率為85%。這與新加坡生活工資研究人員使用的方法相似，他們將房屋抵押貸款的支付納入計算，因為超過80%的居民居住在公共住宅中，其中超過90%是自住業主。對於本文，抵押計算是基於Numbeo的一居室公寓的房屋抵押。

因此，使用Numbeo的生活成本估算器，我們在下表中獲得了台灣基本生活水平所需的最低收入。提供了台北、新北、台中和高雄這四個主要城市的支出項目明細，這些城市在Numbeo上有足夠的眾包資料來估算生活成本。Numbeo的估算器提供城市級別的資料，但不提供國家級別的資料。

作者製作提供 注意：Numbeo的房屋抵押貸款資料是從用戶輸入中平均得出的。從各國平均來看，輸入該網站的最低房屋抵押貸款資料約為平均房屋抵押貸款的一半。因此，為了計算基本生活水平的生活成本，用於比較的房屋抵押貸款資料是Numbeo提供的資料的一半。

總的來說，台北和新北的生活成本高於台中和高雄，主要是因為北部城市的房屋抵押貸款高。

根據聯徵中心資料，2022年最後一個季度，台北的平均房價約為新台幣2500萬元，這意味著每月平均抵押貸款約為新台幣75000元。上表台北的房貸34694元，大約是這個數字的一半，對於台北普通的房貸來說，算是一個合理的估計。

然而，Numbeo對新北的生活成本估計可能略微高估，因為根據聯徵中心，新北平均房價約為新台幣1500萬元，每月按揭貸款約為新台幣45000元。另一方面，Numbeo對台中和高雄的估計可能略有低估，因為它們的平均房價都在1000萬新台幣以上，平均房屋抵押貸款應該在30000新台幣以上。

另外，我把4000台幣的孝親費也算進去了，因為超過半數的台灣人說需要支付孝親費，平均每個月要支付8808台幣。我用這個數額的一半，即新台幣4000元，作為下表中的生活費用估算。

因此，居住在台北的人每月需要賺取最低生活工資65069元才能維持基本生活水平，而新北、台中和高雄的人則需要至少63005元、39583元和37360元的月薪才能維持基本生活水平。依照聯徵中心的新北房價資料，新北的生活工資可能應該比較接近新台幣5萬元。

值得注意的是，由於這些估算不包括醫療保健、飲酒、稅收和儲蓄等項目，因此基本生活所需的最低金額可能會更高，台中和高雄應該超過新台幣40000元。