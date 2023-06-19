台灣的「生活工資」該給多少（上）：其他國家如何確保民眾有足夠的收入過活？

台灣基本工資審議委員會於3月底召開會議，討論了基本工資法，並研究可用於計算足夠的基本工資的指標。

在本文的第一部分，我們將看看其他發達國家用來確定足夠的基本工資的方法。在本文的第二部分，我們看看如果台灣的基本工資增加與這些國家相似，台灣的基本工資會增加到什麼程度。

通過將台灣與世界上基本工資最高的國家進行比較：通過薪資按物價調整

自1921年以來，盧森堡一直將其基本工資與該國的生活成本掛鉤，因此，其基本工資一直以穩定一致的速度增加（如下圖所示），確保其公民在過去100年中能夠負擔得起基本和體面的生活水平。

作者製作提供 資料來源：經濟合作暨發展組織

盧森堡最初於1921年制定了生活成本指數，該指數基於由19種基本項目組成的一攬子商品，反映了一個有兩個成年人和三個孩子的家庭的支出需求，基本工資也與該指數掛鉤。在這種薪資指數化製度下，當盧森堡的生活成本指數在過去六個月內上升或下降2.5%時，薪資指數化製度將自動觸發基本工資以類似的速度進行調整。

自1999年以來，這一籃子商品每年都會進行調整，以反映每年消費者的消費習慣。迄今為止，這一籃子商品已增加到約8000種商品和服務，涵蓋255個類別，包括房子和能源、家用電器和服裝等費用。

該指數由盧森堡盧森堡國家統計局（National Institute for Statistics and Economic Studies, Statec）每月計算和發布，涵蓋了私部門和公部門的僱員，因此盧森堡的每個人都獲得了同等水平的足夠工資，這與台灣不同，台灣公部門勞工的工資高於私部門部門勞工，而私部門部門勞工的工資卻不足。

在盧森堡的薪資指數化製度下，其基本工資已增加至今天的每月新台幣81909元，是全球最高的國家規定的基本工資。盧森堡的基本工資自1990年以來增加了三倍，自2000年以來增加了兩倍。

在盧森堡，一旦生活成本指數上漲2.5%，基本工資就會自動上調，因此隨著2022年全球食品價格上漲至近年新高，Statec預計繼2月和4月兩次基本工資上調後，盧森堡的基本工資將在今年第三季度第三次提高，以確保勞工獲得足夠的報酬以支付基本必需品。

然而，在台灣，由於基本工資不是以這種系統的方式計算的，因此即使台灣去年的通貨膨脹以14年來最快的速度增加，基本工資審議委員會也可以任意決定推遲提高基本工資。事實上，外出就餐成本增加了5.77%，為2008年以來的最高水平，維護成本也增加了5.82%，為1995年以來的最高水平。

儘管如此，台灣的基本工資審議委員會，仍決定將提高基本工資推遲到今年第三季度。但在盧森堡，同樣的狀況基本工資將自動提高，以確保勞工可以獲得足夠的工資來支付他們的基本必需品。

另一個曾使用薪資指數化的國家是澳洲。澳洲的薪資指數化製度也是在1921年引入的，當時法院計算出它認為公平合理的基本工資，其依據是足以讓一個五口之家過上節儉舒適的衣食住行的生活費用。當時，基本工資也是根據生活成本自動調整。

雖然澳洲的薪資指數化製度已被正式的基本工資制度所取代，但澳洲基本工資的重點仍然是確保勞工的生活水平能夠得到維持。

確保勞工獲得足夠的收入以維持基本生活水平的設計，被稱為生活工資（Living Wage）。

為計算足夠的工資，負責制定全國基本工資的澳洲獨立工作場所關係法庭公平工作委員會委託新南威爾斯大學的社會政策研究中心（Social Policy Research Centre, SPRC）計算健康生活水平所需的預算。計算此預算標準的目的是要通過健康的消費水平（包括食物、衣服、藥物、交通、個人護理等）以及在文化、體育和娛樂活動的社會參與，確保每個人都能過上健康的生活。

SPRC與來自不同家庭類型和收入的澳洲人進行焦點小組討論，以確定構成健康生活水平基本需求的項目，併計算這種適足生活水平所需的預算。這些預算將每年審查一次，並根據生活成本的增加進行更新。

SPRC根據以下項目計算預算：食品、個人護理、衣著及鞋類、娛樂、家庭用品和服務、醫療、交通、教育、房子和其他可自由支配的項目（如酒精消費、吸煙費用和海外旅行），據此計算出，一名全職工作的單身成年人每週需要891澳元（18436台幣）或每月80111台幣才能維持2022年的最低健康生活標準（如以下圖表中的紅色虛線所示）。

作者製作提供 資料來源：經濟合作暨發展組織

澳洲目前的基本工資為每月新台幣71264元，以目前的成長速度，大概三年左右就能達到足夠的收入標準。

盧森堡和澳洲都採取了與生活成本同步提高基本工資的方法，並且在過去幾十年中看到了基本工資的穩定和持續增加。

台灣也在1980年代和90年代初以穩定和一致的方式增加基本工資。然而，台灣在1997年經濟危機後決定壓低工資，導致基本工資停滯不前。如果台灣繼續像盧森堡和澳洲那樣提高基本工資，台灣的基本工資今天可能會達到每月近新台幣60000元（如下圖紅色虛線所示）。

作者製作提供 資料來源：台灣、其他國家

台灣與其他壓低工資的國家：探索「生活工資」概念

近年來，越來越多的發達國家決定採用生活工資。

2001年，Citizens UK在英國發起了一項生活工資運動，其理念是所有職業家庭都需要並且應該獲得能夠支付生活費用並滿足日常需求的工資。2016年，英國政府決定以生活工資取代基本工資制度，導致現在生活工資的增加速度快於之前的基本工資。從2009年到2015年，英國的基本工資平均每年僅增加922新台幣，但自2016年基本工資轉換為生活工資以來，平均每年增加3095新台幣。今年因物價上漲，基本工資更漲新台幣6123元。