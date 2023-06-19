台灣的「生活工資」該給多少（上）：其他國家如何確保民眾有足夠的收入過活？
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從盧森堡、澳洲、英國，到愛爾蘭、德國，這些國家都設定了一個「生活工資」的目標，並嘗試讓基本工資能夠達到維持勞工基本生活水平的目標，他們是怎麼計算的？跟台灣又有什麼差異？
台灣基本工資審議委員會於3月底召開會議，討論了基本工資法，並研究可用於計算足夠的基本工資的指標。
在本文的第一部分，我們將看看其他發達國家用來確定足夠的基本工資的方法。在本文的第二部分，我們看看如果台灣的基本工資增加與這些國家相似，台灣的基本工資會增加到什麼程度。
通過將台灣與世界上基本工資最高的國家進行比較：通過薪資按物價調整
自1921年以來，盧森堡一直將其基本工資與該國的生活成本掛鉤，因此，其基本工資一直以穩定一致的速度增加（如下圖所示），確保其公民在過去100年中能夠負擔得起基本和體面的生活水平。
盧森堡最初於1921年制定了生活成本指數，該指數基於由19種基本項目組成的一攬子商品，反映了一個有兩個成年人和三個孩子的家庭的支出需求，基本工資也與該指數掛鉤。在這種薪資指數化製度下，當盧森堡的生活成本指數在過去六個月內上升或下降2.5%時，薪資指數化製度將自動觸發基本工資以類似的速度進行調整。
自1999年以來，這一籃子商品每年都會進行調整，以反映每年消費者的消費習慣。迄今為止，這一籃子商品已增加到約8000種商品和服務，涵蓋255個類別，包括房子和能源、家用電器和服裝等費用。
該指數由盧森堡盧森堡國家統計局（National Institute for Statistics and Economic Studies, Statec）每月計算和發布，涵蓋了私部門和公部門的僱員，因此盧森堡的每個人都獲得了同等水平的足夠工資，這與台灣不同，台灣公部門勞工的工資高於私部門部門勞工，而私部門部門勞工的工資卻不足。
在盧森堡的薪資指數化製度下，其基本工資已增加至今天的每月新台幣81909元，是全球最高的國家規定的基本工資。盧森堡的基本工資自1990年以來增加了三倍，自2000年以來增加了兩倍。
在盧森堡，一旦生活成本指數上漲2.5%，基本工資就會自動上調，因此隨著2022年全球食品價格上漲至近年新高，Statec預計繼2月和4月兩次基本工資上調後，盧森堡的基本工資將在今年第三季度第三次提高，以確保勞工獲得足夠的報酬以支付基本必需品。
然而，在台灣，由於基本工資不是以這種系統的方式計算的，因此即使台灣去年的通貨膨脹以14年來最快的速度增加，基本工資審議委員會也可以任意決定推遲提高基本工資。事實上，外出就餐成本增加了5.77%，為2008年以來的最高水平，維護成本也增加了5.82%，為1995年以來的最高水平。
儘管如此，台灣的基本工資審議委員會，仍決定將提高基本工資推遲到今年第三季度。但在盧森堡，同樣的狀況基本工資將自動提高，以確保勞工可以獲得足夠的工資來支付他們的基本必需品。
另一個曾使用薪資指數化的國家是澳洲。澳洲的薪資指數化製度也是在1921年引入的，當時法院計算出它認為公平合理的基本工資，其依據是足以讓一個五口之家過上節儉舒適的衣食住行的生活費用。當時，基本工資也是根據生活成本自動調整。
雖然澳洲的薪資指數化製度已被正式的基本工資制度所取代，但澳洲基本工資的重點仍然是確保勞工的生活水平能夠得到維持。
確保勞工獲得足夠的收入以維持基本生活水平的設計，被稱為生活工資（Living Wage）。
為計算足夠的工資，負責制定全國基本工資的澳洲獨立工作場所關係法庭公平工作委員會委託新南威爾斯大學的社會政策研究中心（Social Policy Research Centre, SPRC）計算健康生活水平所需的預算。計算此預算標準的目的是要通過健康的消費水平（包括食物、衣服、藥物、交通、個人護理等）以及在文化、體育和娛樂活動的社會參與，確保每個人都能過上健康的生活。
SPRC與來自不同家庭類型和收入的澳洲人進行焦點小組討論，以確定構成健康生活水平基本需求的項目，併計算這種適足生活水平所需的預算。這些預算將每年審查一次，並根據生活成本的增加進行更新。
SPRC根據以下項目計算預算：食品、個人護理、衣著及鞋類、娛樂、家庭用品和服務、醫療、交通、教育、房子和其他可自由支配的項目（如酒精消費、吸煙費用和海外旅行），據此計算出，一名全職工作的單身成年人每週需要891澳元（18436台幣）或每月80111台幣才能維持2022年的最低健康生活標準（如以下圖表中的紅色虛線所示）。
澳洲目前的基本工資為每月新台幣71264元，以目前的成長速度，大概三年左右就能達到足夠的收入標準。
盧森堡和澳洲都採取了與生活成本同步提高基本工資的方法，並且在過去幾十年中看到了基本工資的穩定和持續增加。
台灣也在1980年代和90年代初以穩定和一致的方式增加基本工資。然而，台灣在1997年經濟危機後決定壓低工資，導致基本工資停滯不前。如果台灣繼續像盧森堡和澳洲那樣提高基本工資，台灣的基本工資今天可能會達到每月近新台幣60000元（如下圖紅色虛線所示）。
台灣與其他壓低工資的國家：探索「生活工資」概念
近年來，越來越多的發達國家決定採用生活工資。
2001年，Citizens UK在英國發起了一項生活工資運動，其理念是所有職業家庭都需要並且應該獲得能夠支付生活費用並滿足日常需求的工資。2016年，英國政府決定以生活工資取代基本工資制度，導致現在生活工資的增加速度快於之前的基本工資。從2009年到2015年，英國的基本工資平均每年僅增加922新台幣，但自2016年基本工資轉換為生活工資以來，平均每年增加3095新台幣。今年因物價上漲，基本工資更漲新台幣6123元。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。