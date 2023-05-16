《Facilitation引導學》：引導者又被稱為「支援型領導者」，他必須創造出一個有效溝通的場域
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作者堀公俊在書中從主持會議與推動專案開始，詳細解說引導學的四大核心能力，包括場域營造、高效溝通、討論架構化與形成共識，協助我們培養即時引導團隊或個人的能力，進而帶領眾人的智慧相互激盪，成為一位善於形成共識、解決問題的引導者（Facilitator）。
文：堀公俊
2 促發參與式合作的引導學
促使群智相互激盪
若用一句話來概括引導學（Facilitation），則其指的是一種「促使團隊成員的智慧相互激盪的技巧」。
Facilitation的字根「facil」一字，在拉丁文裡意味著「easy」。因此，Facilitation這個字的英文原意，指的是「使其容易」「使其便利」或「使其順利」。因此引導的功能，就是對人類的活動提供支援，讓它變得更容易進行，讓事物更易於進展。
如同前面所提到的，身為社會性動物的人類，至今為止，都藉由與擁有同樣目的的人們攜手合作，以完成一個人無法成就之事。為此，人類創造了組織，透過被稱為「參與式合作」的智慧相互激盪方式，匯集各種知識，達成共同的目標。
而引導，就是在這樣的過程中，對以集團方式解決問題、激發創意、形成共識、進行教育學習、改革、自我表現與成長等所有知識創造活動，發揮支援與促進之作用。
說得更具體一點，所謂引導，指的是「以中立的立場管理團隊活動的各個過程，引出團隊合作，對其提供支援，以讓團隊活動的成果達到最佳化」（語出《卓越引導者手冊》，暫譯，原書名The Facilitator Excellence Handbook，法蘭．芮斯〔Fran Rees〕著）。而負責扮演該角色的人，便是引導者，日文亦稱其為「參與式合作促進者」或「共創支援者」。
引導的特點有二。其一，引導必須把活動的內容（Contents）完全交給團隊決定，只對抵達該內容途中的過程（Process）進行督導。如此一來，便能一方面主導活動的進行，一方面把成果的主體性留給團隊。
其二，是必須以中立的立場來支援活動。藉由這樣的方式，才能引出客觀且能獲得眾人高度信服的成果。這兩項特點同時存在，才能讓團隊開始對引導者產生信任感，也才能引發團隊的自律。
活躍於會議中的引導者
實際上，引導在做的究竟是些什麼樣的事情？讓筆者舉個具體實例供作參考。這個例子是要為各位說明，引導學在只要有組織活動，便必定會伴隨出現的「會議」中所扮演的角色（若讀完以下說明後還是未能產生具體概念者，不妨先跳讀第七章的案例）。
「會議」的原始目的，原本是為了進行高品質的決策，藉由讓不同的知識相互衝撞，以期產生出新意見與新思維。然而，實際上別說是知識創造，除了浪費時間之外沒有任何作用的會議，卻比比皆是。許多會議不但彼此無關的討論又臭又長，還會陷入周而復始、永無止境的無謂爭論之中。明明還沒搞清楚到底決定了些什麼、沒有決定些什麼，但工作本身卻自行如脫韁野馬般，繼續不斷地往前挺進。呈現出來的，正是一種「會而不議，議而不決，決而不行，不行又卸責」的情況。
引導者之所以出現，正是為了改變前述狀況，而對會議過程進行督導。引導者扮演的角色既不是領導者（決策者，亦即主席），也不是司儀。引導者的工作，由會議的場域營造——為了什麼目的（課題）、應該召集哪些人、進行什麼樣的議論——開始。然後再以這些為基礎，針對應該如何進行會議才能達到目的，與領導者研擬會議的過程。
一旦會議開始，就不是由主席，而是由引導者來引領整個會議的進行。引導者不插手會議中討論的內容（What），只對其過程（How）進行督導，引導整個團隊達到最佳成果。
話雖如此，引導者亦不是單純如司儀般的角色。他必須創造出一個有效溝通的場域，串聯在場的所有人，進而引出團隊的力量，並整合每個人不同的思維。藉由培育在場成員主體性的方式，促成團隊產生優質的共識。
萬一討論陷入對立，引導者必須扮演統合者的角色，讓每個人的主張都能正確地嵌合在一起。然後，直到找出能讓所有人都滿意的解答之前，致力引出眾人所有的智慧。用這樣的方式，促使問題獲得解決，提高協議內容的品質。
支援型領導與場域管理
把引導的功能拿來與過去的領導或管理相互對比，其間之差異，馬上就能一目瞭然（詳見【圖表1-1】）。
至今為止的領導者，向來對「內容」與「過程」兩方面都發揮強大的指導力。相對於此，引導者則把內容交付給團隊成員，只對過程進行主導——換句話說，彷彿是隱身舞臺聚光燈之外的導演。不是強迫推銷自己的意見給眾人，而是把每位成員都培育成領導者，讓複數領導者經由共識，真正結合在一起。因此，引導者又被稱為是「支援型領導者」。
因此，在每個組織裡，支援型領導者並不限於一人。由組織代表人來擔任支援型領導者也可以，或是由代表人以外的其他人來擔任支援型領導者也沒有問題。最理想的方式，則是讓所有成員都成為支援型領導者，活躍在組織裡，做為組織的樞紐或核心，適時適所地相互交替，輪流發揮領導功能。
「組織真有辦法像這樣運作嗎？」閱讀至此，相信已有許多讀者心裡有所存疑。當然，組織要能夠運作，必須具備幾個條件。首先，組織的存在意義、目標與價值等大方向，已由成員所共有。第二，成員對環境具有正確認知，而且該認知在組織中呈現一致。第三，成員間必須具有高度的相互理解。只要備齊這三個條件，即使放手讓組織以自律的方式行動，組織也會自然而然地往統一的方向前進。
接著，讓我們再試著把引導拿來和以往型的管理相比。至今為止的管理模式，是以金字塔式（階層型）的科層組織為前提，把組織行為視為一連串決策連鎖發展而成。它的核心概念是一種結構式（因數分解型）的思維，也就是拆解組織的目標與功能將其分別複製或套用到各成員身上，或是堆砌各成員的特質與能力而架構出組織。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會