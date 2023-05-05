美國發布美菲雙邊防務準則：「我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾」
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美菲週三在華盛頓簽署了這個長達6頁的雙邊防務準則。這是美菲自1951年簽署共同防禦條約後首次發布具體的防務準則。根據這些準則，一旦任何一方在南海受到攻擊，包括菲律賓海岸警衛隊船隻成為攻擊目標，雙方的共同防禦條約將啟動。
美國週三（5月3日）發布美菲雙邊防務準則，以明確的措辭闡述對盟友菲律賓的防衛承諾範圍，審視在各領域出現的威脅以及採用何種形式應對威脅。雙邊防務準則特別提到在有爭議的南海出現的攻擊，包括針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊。
據《路透社》報導，在菲律賓總統小馬可仕推動與美國更新共同防禦條約後，雙方週三在華盛頓簽署了這個長達6頁的雙邊防務準則。這是美菲自1951年簽署共同防禦條約後首次發布具體的防務準則。
目前，菲律賓與中國在南海緊張關係加劇，雙方海上對峙時有發生。在過去一年，菲律賓幾十次向中國提出外交抗議，指責中國在南海「咄咄逼人」的行為以及針對菲律賓海岸警衛隊船隻的威脅。
報導說，根據這些準則，一旦任何一方在南海受到攻擊，包括菲律賓海岸警衛隊船隻成為攻擊目標，雙方的共同防禦條約將啟動。
這些準則還更新了對現代戰爭形式提法，包括中國被指責經常使用來強化其主權聲索的「灰色地帶戰術」。美菲雙邊防務準則沒有具體提及中國的名字。
準則說，「意識到威脅可能幾個出現在幾個領域，包括陸地、海上、空中、太空和網路空間裡，以不對稱、混合、非常規戰爭和灰色地帶戰術等形式出現，這些準則為兩國在常規和非常規領域建立混合作戰能力指明了方向」。
準則重申，如果在太平洋，包括南海的任何地方對美菲兩國公共船隻、飛機或武裝部隊，包括海岸警衛隊，發動武裝攻擊，1951年美菲共同防禦條約的第四和第五條款的共同防禦承諾將因此啟動。
美國國防部表示，這些準則旨在強化美國和菲律賓「在不斷變化的安全環境中的聯合威懾」，目標包括重申「美菲共同防禦條約」應對當前和新出現威脅的相關性；在同盟框架內培養對角色、使命和能力的共同理解，以因應地區和全球安全挑戰；推動雙邊安全和防務合作所有領域的共同努力，以持續聚焦主要的地區安全關切；指導防衛合作的優先領域，應對共同關切的常規和非常規安全挑戰。
這些準則還提及將防衛能力現代化，包括密切協調推動菲律賓國防現代化，包括通過完成安全領域援助指導方針，確定優先的防禦平台和部隊組合，以「強化聯合威懾和抵抗脅迫的能力」；優先採購來自美國的項目及菲律賓國防採購和資助計劃的互操作性防禦平台；擴大非裝備防禦能力建設的投資，包括通過教育和培訓交流、演習和其他操作性活動。
這些準則還包括深化雙方互操作性，令雙邊演習和活動圍繞改進抗擊對任何一國的武裝攻擊，及太空和網路空間威脅的綜合能力，同時擴大演習的範圍、規模和復雜性；擴大海上安全和海域意識的合作，包括通過持續的聯合海上活動，包括但不限於聯合巡邏；深化「加強防禦合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）下的合作，以強化互操作性戰力，包括通過改善基礎設施、強化設施的聯合使用、提升進一步的海上安全、海域意識及人道主義援助和救災能力，以及美軍輪調進入兩國商定基地。
另外，美菲將擴大對兩國和平與安全威脅早期指標的資訊共享；與其他部門和機構合作，努力達到即時資訊共享，深化美菲聯合行動和業務協調能力，並磋商兩國保護機密國防和軍事資訊的政策、做法和程序，加強資訊安全。
《路透社》說，對於全球貿易具有戰略性意義的南海，已成為中美之間越來越緊張關係中的一個主要熱點。
報導援引不同專家的分析說，這些準則向中國針對菲律賓的海岸警衛隊的威脅發出了一個警告，將會令中國三思。而中國外交部星期四（5月4日）稱，南海不應成為外部力量的狩獵場，反對使用雙邊防衛條約干預南海的事務。
這些準則的簽署正值菲律賓總統小馬可仕訪問華盛頓期間。小馬可仕總統與拜登總統在白宮舉行了會晤，還拜訪了美國國防部五角大廈，與美國國防部長奧斯汀會晤。奧斯汀強調說，「總統先生，毫無疑問，我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾。」
在小馬可仕總統就任後，美菲關係明顯強化，在防衛事務上密切溝通。小馬可仕總統今年2月批准在原本開放美軍使用的5處軍事基地外，新增的4處菲律賓基地供美軍進入，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營。北京當局對此表達不滿，指美國打算利用這些據點干涉台海局勢。
美國國防部長奧斯汀今年2月訪問馬尼拉，並會見了小馬可仕。今年4月，兩國在華盛頓舉行了國防和外交部長的「二加二」會談。 5月3日，奧斯汀在五角大樓閱兵場為小馬可仕舉辦了一場全軍禮歡迎儀式，這也是拜登政府任內五角大廈首次以全軍禮規格迎接外國元首。
本文經美國之音授權刊登，原文見：美國發布美菲雙邊防務準則 明確對菲律賓的防衛承諾
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
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天、地、人、時的最佳平衡
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對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
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同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。