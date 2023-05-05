2023/05/05,
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美國發布美菲雙邊防務準則：「我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾」

美國發布美菲雙邊防務準則：「我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾」
美國國防部長奧斯汀5月3日於美國華府五角大樓歡迎菲律賓總統小馬可仕。Photo Credit: GettyImages

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美菲週三在華盛頓簽署了這個長達6頁的雙邊防務準則。這是美菲自1951年簽署共同防禦條約後首次發布具體的防務準則。根據這些準則，一旦任何一方在南海受到攻擊，包括菲律賓海岸警衛隊船隻成為攻擊目標，雙方的共同防禦條約將啟動。

美國週三（5月3日）發布美菲雙邊防務準則，以明確的措辭闡述對盟友菲律賓的防衛承諾範圍，審視在各領域出現的威脅以及採用何種形式應對威脅。雙邊防務準則特別提到在有爭議的南海出現的攻擊，包括針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊。

據《路透社》報導，在菲律賓總統小馬可仕推動與美國更新共同防禦條約後，雙方週三在華盛頓簽署了這個長達6頁的雙邊防務準則。這是美菲自1951年簽署共同防禦條約後首次發布具體的防務準則。

目前，菲律賓與中國在南海緊張關係加劇，雙方海上對峙時有發生。在過去一年，菲律賓幾十次向中國提出外交抗議，指責中國在南海「咄咄逼人」的行為以及針對菲律賓海岸警衛隊船隻的威脅。

報導說，根據這些準則，一旦任何一方在南海受到攻擊，包括菲律賓海岸警衛隊船隻成為攻擊目標，雙方的共同防禦條約將啟動。

這些準則還更新了對現代戰爭形式提法，包括中國被指責經常使用來強化其主權聲索的「灰色地帶戰術」。美菲雙邊防務準則沒有具體提及中國的名字。

準則說，「意識到威脅可能幾個出現在幾個領域，包括陸地、海上、空中、太空和網路空間裡，以不對稱、混合、非常規戰爭和灰色地帶戰術等形式出現，這些準則為兩國在常規和非常規領域建立混合作戰能力指明了方向」。

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Photo Credit: GettyImages
美國國防部奧斯汀與到訪的菲律賓總統小馬可仕舉行會談。

準則重申，如果在太平洋，包括南海的任何地方對美菲兩國公共船隻、飛機或武裝部隊，包括海岸警衛隊，發動武裝攻擊，1951年美菲共同防禦條約的第四和第五條款的共同防禦承諾將因此啟動。

美國國防部表示，這些準則旨在強化美國和菲律賓「在不斷變化的安全環境中的聯合威懾」，目標包括重申「美菲共同防禦條約」應對當前和新出現威脅的相關性；在同盟框架內培養對角色、使命和能力的共同理解，以因應地區和全球安全挑戰；推動雙邊安全和防務合作所有領域的共同努力，以持續聚焦主要的地區安全關切；指導防衛合作的優先領域，應對共同關切的常規和非常規安全挑戰。

這些準則還提及將防衛能力現代化，包括密切協調推動菲律賓國防現代化，包括通過完成安全領域援助指導方針，確定優先的防禦平台和部隊組合，以「強化聯合威懾和抵抗脅迫的能力」；優先採購來自美國的項目及菲律賓國防採購和資助計劃的互操作性防禦平台；擴大非裝備防禦能力建設的投資，包括通過教育和培訓交流、演習和其他操作性活動。

這些準則還包括深化雙方互操作性，令雙邊演習和活動圍繞改進抗擊對任何一國的武裝攻擊，及太空和網路空間威脅的綜合能力，同時擴大演習的範圍、規模和復雜性；擴大海上安全和海域意識的合作，包括通過持續的聯合海上活動，包括但不限於聯合巡邏；深化「加強防禦合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）下的合作，以強化互操作性戰力，包括通過改善基礎設施、強化設施的聯合使用、提升進一步的海上安全、海域意識及人道主義援助和救災能力，以及美軍輪調進入兩國商定基地。

菲前將領：允美軍使用菲基地為威懾
Photo Credit: 中央社
菲美軍人4月23日於「肩並肩」軍演期間收起兩國國旗。

另外，美菲將擴大對兩國和平與安全威脅早期指標的資訊共享；與其他部門和機構合作，努力達到即時資訊共享，深化美菲聯合行動和業務協調能力，並磋商兩國保護機密國防和軍事資訊的政策、做法和程序，加強資訊安全。

《路透社》說，對於全球貿易具有戰略性意義的南海，已成為中美之間越來越緊張關係中的一個主要熱點。

報導援引不同專家的分析說，這些準則向中國針對菲律賓的海岸警衛隊的威脅發出了一個警告，將會令中國三思。而中國外交部星期四（5月4日）稱，南海不應成為外部力量的狩獵場，反對使用雙邊防衛條約干預南海的事務。

這些準則的簽署正值菲律賓總統小馬可仕訪問華盛頓期間。小馬可仕總統與拜登總統在白宮舉行了會晤，還拜訪了美國國防部五角大廈，與美國國防部長奧斯汀會晤。奧斯汀強調說，「總統先生，毫無疑問，我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾。」

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美國國防部長奧斯汀5月3日於美國華府五角大樓歡迎菲律賓總統小馬可仕。

在小馬可仕總統就任後，美菲關係明顯強化，在防衛事務上密切溝通。小馬可仕總統今年2月批准在原本開放美軍使用的5處軍事基地外，新增的4處菲律賓基地供美軍進入，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營。北京當局對此表達不滿，指美國打算利用這些據點干涉台海局勢。

美國國防部長奧斯汀今年2月訪問馬尼拉，並會見了小馬可仕。今年4月，兩國在華盛頓舉行了國防和外交部長的「二加二」會談。 5月3日，奧斯汀在五角大樓閱兵場為小馬可仕舉辦了一場全軍禮歡迎儀式，這也是拜登政府任內五角大廈首次以全軍禮規格迎接外國元首。

本文經美國之音授權刊登，原文見：美國發布美菲雙邊防務準則 明確對菲律賓的防衛承諾

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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