2023/05/05,
商業

蘋果Q1財報優於預期，iPhone首季營收同期新高，Q2聚焦匯率與總體經濟

蘋果Q1財報優於預期，iPhone首季營收同期新高，Q2聚焦匯率與總體經濟
圖為蘋果信義A13直營店櫥窗。（中央社檔案照片）

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法人問及蘋果是否有意將產能轉移到中國以外市場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，蘋果供應鏈布局全球，蘋果同樣投資美國和其他市場，對於供應鏈狀況持續樂觀看待。美國科技業過去1年來陸續採取裁員措施，庫克在回應提問時表示，蘋果目前並無裁員計畫，他指出，裁員是最後手段，並不是蘋果此刻討論的項目。

蘋果營收優於預期，法人：台股觀察蘋概股

（中央社）美股收黑，不過蘋果（Apple）財報服務和iPhone營收優於預期，台股4日重返15600點收復10日線。法人指出，觀察蘋果財報公布後相關概念股表現，預期台股下檔有撐，但上方反壓不易攻破，盤勢持續觀望，短線市場波動震盪。

美國區域銀行類股又面臨沉重賣壓，美股主要指數收黑，道瓊工業指數下跌286.50點或0.86％，以33127.74點作收，標準普爾500指數下滑29.53點或0.72％，收4061.22點。

科技股那斯達克指數下跌58.93點或0.49％，收11966.40點，費城半導體指數下滑15.74點或0.53％，收2941.63點。

蘋果今天凌晨公布第1季財報，服務項目營收達209.07億美元創歷史單季新高、iPhone營收達513.34億美元創歷年同期新高，單季獲利241.6億美元，每股基本純益1.53美元。

台股加權指數4日上漲55.62點，重返15600點整數關卡並收復10日線約15547點，收在15609.03點，成交值新台幣2015.99億元。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超12.79億元，其中自營商買超0.91億元，投信買超17.87億元，外資及陸資賣超31.57億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加4718口至15703口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4723口至18413口。

本土期貨法人分析，台股4日收上下影線紅K，下檔初步有撐，但上方反壓也不易攻破，盤勢持續觀望，後續留意美國將公布多項經濟數據、美股重要財報等，短線市場波動震盪，觀察蘋果財報公布後相關概念股表現。

上市櫃公司陸續公布第1季財報，記憶體廠華邦電第1季營運由盈轉虧，每股虧損新台幣0.25元，中止連續11季獲利。展望記憶體後市，市調機構集邦科技表示，消費性記憶體持續供過於求，第2季產品價格將下跌約10％至15％。

IC載板大廠南電首季稅後獲利23.25億元，是8季以來低點，第1季每股基本純益3.6元。南電表示半導體產業仍在調節庫存，預估上半年營運有壓，下半年需求可望回溫。

電腦品牌廠宏碁第1季合併營收524.57億元，季減12％，年減33％，稅後淨利5.15億元，較去年第4季轉虧為盈，年減77％；每股盈餘0.17元。

中央銀行4日公布3月理監事會議事錄摘要，內容顯示，有理事認為央行過去作風太保守，長期低利率環境並非好事，建議未來升息應以1碼（0.25個百分點）為基礎。

iPhone首季營收同期新高，蘋果第2季聚焦匯率與總體經濟

（中央社）受惠服務項目營收創歷史單季新高、iPhone營收創同期新高，蘋果第1季財報優於預期，展望第2季，蘋果表示仍須觀察匯率和總體經濟因素，通路商庫存水位相對合適，零組件價格持穩，蘋果執行長庫克表示，蘋果目前並無裁員計畫。

蘋果今天凌晨公布截至今年4月1日的季度財報，單季營收948.36億美元，較前一年度同期972.78億美元減少2.5％，單季毛利率44.26％，較前一年同期43.74％微增，單季稅後獲利241.6億美元，較前一年同期250.1億美元減少3.4％，單季每股基本純益（EPS）1.53美元，略低於前一年同期EPS 1.54美元。

觀察主要產品項目，蘋果單季服務項目營收達到209.07億美元，超越上一季的207.66億美元，再創歷年單季新高，此外單季iPhone營收513.34億美元，創歷年同期新高，占單季整體營收比重54.1％；不過Mac電腦營收出現明顯年減，單季營收71.68億美元，較去年同期104.35億美元大減31.3％。

蘋果指出，到4月1日的營收表現優於預期，不過仍受到匯率逆風和總體經濟變數影響，至於Mac電腦和iPad平板電腦銷售符合預期，也受到匯率和總體經濟變化影響。

展望截至6月底的第2季營運表現，根據國外科技網站MacRumors引述蘋果主管回應法人提問預期，若總經環境不再惡化，預估第2季業績與前一年同期相比，與第1季和前一年同期相比表現相當，匯率仍是變數之一，預估對第2季營收表現影響幅度約4％。

分析師預期，蘋果第2季毛利率可落在44％至44.5％區間。

法人問及蘋果是否有意將產能轉移到中國以外市場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，蘋果供應鏈布局全球，蘋果同樣投資美國和其他市場，對於供應鏈狀況持續樂觀看待。

至於通路商的庫存狀況，蘋果主管表示，庫存水位相對合適，第2季仍須觀察總體經濟走向；在零組件價格，蘋果指出，零組件價格環境健康，第1季零組件價格走跌，預估第2季零組件價格持穩。

美國科技業過去1年來陸續採取裁員措施，庫克在回應美國財經媒體CNBC採訪提問時表示，蘋果目前並無裁員計畫，他指出，裁員是最後手段，並不是蘋果此刻討論的項目。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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