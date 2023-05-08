你是為「非天選之人」打造風口浪尖的「造浪者」職人嗎？
我們想讓你知道的是
公關的工作，某方面來說也跟政治幕僚很像。一方面扮演老闆吸收與篩選外界資訊的智囊，另一方面也是老闆對外另一張臉的塑形人，負責將最美好、最體面甚至最符合社會期待的那一面，呈現給公眾。畢竟民主就是票多的贏，商場就是市佔大的贏。
文：公關人生相談室
近日無論是網路還是媒體，都充滿了看過Netflix影劇《人選之人－造浪者》的影評。無論是評論故事線的流暢串連，將台灣獨特的地方政治，甚至是用一票一票彰顯直接民主，也導致勝負往往就在幾百票間的選舉文化，還有促成政治人物站上風口浪尖的政治幕僚背後的工作樣態。
與其說這是齣政治劇，似乎更像是個職人劇。無論你是在哪個行業，只要上有老闆、平行有同事、外面有客戶和廠商，甚至還需要面對一般的消費者，還加上家裡需要處理的茶米油鹽和錯綜複雜的關係，似乎都很能心有所感。
公關的工作，某方面來說也跟政治幕僚很像。一方面扮演老闆吸收與篩選外界資訊的智囊，另一方面也是老闆對外另一張臉的塑形人，負責將最美好、最體面甚至最符合社會期待的那一面，呈現給公眾。畢竟民主的遊戲規則就是票多的就贏，商場的規則就是市佔大的就贏。
公關做的工作，基本上分成兩類，一種是「錦上添花」，另一種則是「雪中送炭」。錦上添花就像是新產品上市發表會、新主管到任的見面會、媒體專訪、媒體餐敘、甚至偶而的媒體置入這類活動，訊息單純明瞭，就是在品牌認為好的產品上，用聲量繼續加值與加溫討論熱度，希望能好上加好。
無論規模多麽盛大的記者會，有多少媒體出席，新聞披露再多則，在新聞事件隔天之後，都只是過去的歷史事件，甚至再過一、兩個星期，就找不太到相關的新訊息露出了。新聞的賞味期限很短，就像是壽司一樣，只能趁新鮮吃；而議題的風潮也就如潮水一陣一陣。
這也是為什麼，「造浪者」片名，其實很貼切地形容政治幕僚或是公關的角色，就是要在平靜無波的現象場裡，製造出讓政黨或是品牌主打人物或議題站上風口浪尖。而且在浪尖之上繼續受關注、夠高、夠醒目的浪。
然而，無論是政治幕僚和公關工作，最難的其實就是雪中送炭。無論是候選人有什麼負面新聞、在公開場合面對尖銳且毫不留情的提問，無論事情再多排練與計畫，總會有超出計畫的事情發生。
於是，學習著如何在副駕駛座上模擬正駕駛開車的狀況，甚至是去設想類似正駕駛的視野和視角，同時卻也必須留意外在環境的變化。無論是塞車、車禍、鳥擊、天候不佳，就好像是針對品牌周遭人事物可能產生的負面新聞，如何在事件前做好計畫，在意外當下想出可行解方，同時維護多方利害關係人的利益，就這就是公關每天都在做的事情。
危機處理是每一個公關最不想碰到，卻也是在職業生涯中不太可能不碰到，卻也學習到最多的進階必修課。無論是產品出狀況、消費者投訴媒體、公安事件、食安事件與公眾議題有關需要品牌表態的事件，每一個炎上事件都是由人開始，卻也需要另一群人去處理。
危機處理的出手力道與細緻程度，就好比壽司師傅的刀工，每一次下刀都是多年經驗的累積。而下每一刀的背後都需要設想，那些自己所服務的利害關係人，他們又會怎麼想？這是他們需要也想看到的訊息嗎？
在《人選之人－造浪者》影集中，看到身為文宣部主任的陳家競，手機不離身，連在家裡看著電視，一聽到關鍵字就不能不看畫面的警覺；需要去跟自己的主管與外部廠商協調甚至是做出必然有人會失望的決定，還是就連抗議手卡上面字的顏色都會需要出意見。需要有領導國家政治人物眼界的高度，也需要有基層的實作能力，這其實是身為幕僚或是任何成就他人工作必然需要不時切換頻道的練習。
或許，我們的日常都不是服務一票票選出政治人物的「人選之人」，我們所服務的主管也都不是萬民擁戴的「天選之人」。但身為每個行業的職人，我們也都可以在日常工作中，透過專業與能力積累，甚至熟知與進一步協調利害關係人彼此互動與利益交換邏輯，嘗試在平靜無波的日常生活中，透過一次次專案或工作經驗的積累，造出屬於自己職涯的風口浪尖。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。