俄控美國是克宮無人機刺殺事件元凶，烏克蘭批俄自導自演，中俄外長舉行閉門會談

俄控美國是克宮刺殺事件元凶，烏克蘭批俄自導自演

（中央社）俄羅斯昨（4）日將針對克里姆林宮的無人機攻擊行動歸咎於美國；烏克蘭當局和分析人士則表示，這次「刺殺行動」很可能是由莫斯科自導自演。

CNBC新聞網報導，華盛頓智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）多名分析師昨晚表示：「俄羅斯可能是為讓國內民眾對戰爭感受更加深刻，並為更廣泛的社會動員創造條件，因而策劃這次攻擊。」

事件發生後，克里姆林宮指控烏克蘭暗夜派遣無人機試圖行刺總統普亭（Vladimir Putin）未遂，烏方隨即斷然否認，並表示這可能意味莫斯科正計劃在不久的將來對烏國發動大規模恐怖攻擊。

與此同時，《路透社》報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在記者會上指控美國是無人機刺殺行動的幕後黑手，目的是要殺害俄國總統普亭。

培斯科夫告訴記者，華盛頓應該知道，莫斯科很清楚是美國在挑選攻擊目標，而烏克蘭只是在執行美方計畫。但他並未提供任何具體證據以支持他的指控。

培斯科夫宣稱，美國經常為基輔挑選攻擊目標與攻擊方式，「這些指令經常從大西洋的另一側下達。我們知道得很清楚」。

對此，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）回應，美國與克宮遇襲一事毫無關聯。

柯比澄清，美國並未鼓勵、也沒有協助烏國在領土外發動攻擊。他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們當然不會指導他們如何自衛，或是要進行什麼行動。」

克宮前天揚言，將保留報復的權利，但並未說明會採取何種形式來報復。

培斯科夫說，莫斯科有幾個選項，他們會經過仔細考慮和權衡後做出回應。他也稱，無人機攻擊的緊急調查正在進行，但不確定何時會有結果。

另據《法新社》報導，莫斯科指責基輔試圖以無人機攻擊克宮並刺殺普亭後，培斯科夫表示，普亭今天如常在克宮內辦公。

培斯科夫告訴記者：「普亭正在宮中辦公。他將和經濟發展部長進行重要的討論。」

俄控華府是克宮遇襲元凶，美駁斥荒謬

（中央社）俄羅斯把針對克里姆林宮的無人機攻擊行動歸咎於美國後，白宮國家安全會議發言人柯比昨天駁斥俄方指控，直言莫斯科在說謊，並稱美方也還在評估情況。

俄羅斯社群媒體上3日廣傳克宮上方爆出火光後冒出白煙的畫面，克宮指控烏克蘭暗夜派無人機試圖行刺總統普亭未遂。克宮發言人培斯科夫今天又在記者會上，指控美國是無人機刺殺行動的幕後黑手。

對此，柯比表示：「這顯然是個荒謬可笑的說法。」

他今天上美國《有線電視新聞網》（CNN）節目時說：「美國跟此事毫無關聯。我們甚至不知道確切發生了什麼事，但我能向你保證，美國絲毫沒參與其中。」

柯比說，美國不鼓勵且未讓烏克蘭有能力攻擊境外，亦不支持攻擊個別領導人。烏克蘭已否認對克宮出動無人機。

柯比也告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「我們還不是很知道事發經過」，「培斯科夫純粹只是在說謊」。

柯比在CNN節目上另提到，他未掌握任何特定情資顯示俄國在鎖定北大西洋公約組織（NATO）成員國的關鍵基礎建設系統。

北約情報首長前天示警，俄國可能會透過破壞海底電纜，來懲罰支持烏克蘭的西方國家。

柯比說：「我們幾乎從戰爭開打後就盡全力留心監控這種事。……我們現在仍非常、非常密切監控。」

烏克蘭內政部長顧問格拉申科在推特表示，據傳這是無人機擊中克里姆林宮時的畫面：

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

俄控烏無人機襲擊克宮，中俄外長舉行閉門會談

（中央社）俄羅斯指控烏克蘭2日晚間派遣無人機攻擊克里姆林宮，試圖行刺俄羅斯總統普亭未遂，俄烏戰事再趨緊繃之際，中俄兩國外交部長昨天在印度舉行閉門會談，未通知媒體。

據《俄羅斯衛星新聞社》報導，中俄兩國外交部長會談4日在印度舉行的上海合作組織成員國外長會議期間進行。

報導稱，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中國外交部長秦剛笑著彼此打招呼，互相握手。會談是在沒有通知媒體的情況下開始的，並一直以閉門方式進行。

至截稿，中俄雙方未發布這場閉門會談的內容。

針對無人機襲擊克宮事件，中國外交部昨天表示，各方應避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動，並表明要繼續推動政治解決烏克蘭危機。

據中方發布，中國外交部4日下午舉行例行記者會，俄媒《塔斯社》記者提問：「昨天，克里姆林宮新聞局通報稱，兩架烏克蘭無人機企圖襲擊克里姆林宮。無人機在俄方雷達對抗系統的干擾下失靈。俄方將有關事件視為烏方發動恐怖襲擊，刺殺俄國家元首的嘗試。中方對此有何回應？」

中國外交部發言人毛寧說，中方注意到有關報導。中方關於烏克蘭危機的立場是一貫、明確的。「各方應避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動」。

《俄新社》記者接著提問：「這是否會影響中國派代表訪問烏克蘭的計畫？」

毛寧表示，關於中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，會適時發布消息。「中方將繼續與國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航