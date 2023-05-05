TNL+ 2023/05/05,
歐洲

歐洲史上最大跨國掃黑行動，義大利黑手黨「光榮會」百人被捕

歐洲史上最大跨國掃黑行動，義大利黑手黨「光榮會」百人被捕
德國警方逮捕光榮會成員｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

發跡於義大利卡拉布里亞區（Calabria）的光榮會，在數十年期間，藉成功將價值數十億歐元的古柯鹼從南美運往歐洲，蓋過西西里黑手黨過往「榮光」，成為歐洲規模最大且最具威脅性的組織。據信，由光榮會經手的古柯鹼多半透過貨櫃船載運，從南美洲走私至比利時安特衛普、荷蘭鹿特丹及義大利焦亞陶羅，另一部分的古柯鹼則送往澳洲。

文：Taylor Mei

近期歐洲多國警方聯手大動作的掃黑行動，週三（3日）更有高達100名以上的相關涉案人士被捕，對此警方表示，希望能藉此手段，試圖瓦解在義大利擁有龐大勢力的黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）勢力。

歐洲有史以來最大掃黑行動

發跡於義大利卡拉布里亞區（Calabria）的光榮會，在數十年期間，藉成功將價值數十億歐元的古柯鹼從南美運往歐洲，蓋過西西里黑手黨過往「榮光」，成為歐洲規模最大且最具威脅性的組織。據信，由光榮會經手的古柯鹼多半透過貨櫃船載運，從南美洲走私至比利時安特衛普（Antwerp）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）及義大利焦亞陶羅（Gioia Tauro），另一部分的古柯鹼則送往澳洲。

事實上，根據《NBC News》報導，在2021年也有350名嫌犯因組織犯罪行為在卡拉布里亞區法庭受審，且檢方當時為此呈遞超過1500頁的證明。

德國當局表示，這次的大規模逮捕行動，是由德國、比利時、法國、義大利、葡萄牙及西班牙警政單位組成的團隊所執行。根據《德國之聲》（DW）報導，光是義大利卡賓槍騎兵（Carabinieri，為義大利憲兵）就逮捕了108名涉嫌與黑手黨掛勾者，而德國則是出動超過上千名警力，針對多棟民宅、辦公室及商店展開搜索，逮捕超過30人。

根據《路透社》報導，德國巴伐利亞邦的警方發言人瓦爾丁格（Ludwig Waldinger）表示，當地警方日前已經搜索一輛疑似被當作幌子的車，但沒有透露更多細節。

對抗組織型犯罪的一記強「拳」

這場於2019年命名為「Eureka」（意味著「找到了」）的掃黑行動，據《CNN》報導指出，至現階段相關單位總計已派出超過2770名警力，逮捕拘留人數達132人。比利時警方目前共逮捕13人。「我們認為在目前逮捕的人當中，有部分人物在比利時及其他歐洲國家的非法活動中，扮演著至關重要的角色」，亨克（Genk）聯邦檢察官肖薩爾特（Antoon Schotsaert）說。

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