英王加冕典禮6日舉行：英國3天連假零售消費可望衝破3000億元、原民要求為殖民黑歷史道歉

英王加冕典禮，中國國家副主席韓正代表出席

（中央社）英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於6日舉行。中國外交部昨（4）日宣布，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席典禮。

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人毛寧宣布，應英國國王查爾斯三世邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席6日在倫敦舉行的國王加冕儀式。

另外，應葡萄牙、荷蘭政府邀請，韓正將於7日至12日訪問葡萄牙、荷蘭。

根據此前《路透社》報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，他預期在中國高階官員到訪倫敦參加加冕典禮時會見韓正。

柯維立並說：「雙方接觸時，重點在於確保中國政府了解我們對一系列問題的看法，包括我方強烈認為他們行為不當的問題，例如中方未能遵守他們就香港做出的承諾，或是新疆維吾爾少數民族所受到的待遇。」

日本文仁親王夫婦搭專機訪英，出席英王加冕典禮

（中央社）日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王昨天偕妻子紀子妃搭乘政府專機從東京啟程赴英國正式訪問，將參加英國國王查爾斯三世加冕典禮。

日本放送協會（NHK）報導，文仁親王夫婦昨天上午在次女佳子、長男悠仁的送行下，搭乘座車從位於東京都港區的赤坂御用地寓所出發，前往東京羽田機場，最高法院長官戶倉三郎、駐日英國大使等人送機。文仁親王夫婦搭乘政府專機啟程，預定在英國時間4日下午抵達倫敦史坦斯特機場。

文仁親王夫婦預定於當地時間5日下午出席查爾斯三世在白金漢宮舉行的歡迎會，接著6日上午參加在西敏寺舉辦的英王加冕典禮，預計日本時間7日下午返回日本。

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，英國王室發函邀請日皇德仁出席英王加冕典禮，參考到前例，在與日皇德仁與皇后雅子商量後，決定由皇嗣、也就是秋篠宮文仁親王代為出席，並由秋篠宮文仁親王的夫人紀子妃陪同出席。此行是文仁親王首度正式訪英，也是第一次參加外國君主加冕典禮。

日本皇室與英國王室間關係密切，上皇明仁過去在皇太子時代，於1953年代理昭和天皇參加英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮。英國2022年9月為已故伊莉莎白二世舉辦國葬時，日皇德仁與皇后雅子也曾出席。

英王查爾斯三世（左）將於6日在西敏寺大教堂行加冕典禮，妻子卡蜜拉（右）也會一同加冕：

King Charles III has chosen Peter Kuhfeld to paint his Coronation State Portrait.



Queen Camilla has chosen Paul Benney to paint her Coronation State Portrait.



The portraits will be painted after the Coronation and become part of the Royal Collection. pic.twitter.com/QXATVYmFvV — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 4, 2023

英王加冕3天連假，英國零售消費可望衝破3000億元

（中央社）英王查爾斯三世加冕典禮6日舉行，英國民眾將一連放假3天至5月8日。網路行銷公司VoucherCodes今天指出，在3天連假期間，英國零售消費金額可望衝破80億英鎊（約新台幣3100億元）。

其中，約17.6億英鎊的消費將發生在超市、超商、雜貨店等零售通路；酒吧、餐館等餐飲場所則可望進帳12.1億英鎊，且飲品銷售額（6億4000萬英鎊）預計將高於餐點銷售額（5億7000萬英鎊）。

各類商家在連假期間預計可售出約6940萬品脫（pint，約570毫升）啤酒、2150萬瓶葡萄酒、1070萬瓶氣泡酒。

VoucherCodes預估，在超市等零售通路可望進帳的17.6億英鎊中，約11.7億英鎊將來自食物和飲品銷售；裝飾品以及各式紀念品的銷售額則可分別達2億8000萬英鎊以及3億1000萬英鎊。加冕典禮同時將刺激旅遊、住宿、交通等消費類別的營收成長。

不過，通貨膨脹和生活成本上升將影響消費行為。VoucherCodes於4月底發布的民意調查結果顯示，僅47％受訪民眾有意慶祝國王加冕，認為今年有必要節約開支的受訪民眾占比高達75％。

至於加冕典禮舉辦成本，「金球行動」（Operation Golden Orb）委員會一名消息人士近日向「太陽報」（The Sun）透露，總金額可能高達1億英鎊。「金球行動」是查爾斯三世加冕典禮任務代號，指稱白金漢宮與英國政府各單位為典禮所作規畫。

由於國王是國家元首，加冕典禮由政府、也就是納稅人埋單，但具體支出金額得等到典禮結束後才會明朗。民調機構「輿觀」（YouGov）4月中旬發布的一項調查結果顯示，高達51％的受訪民眾認為加冕典禮不應受政府資助。

消息人士告訴《太陽報》，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮於1953年舉行時，國庫支出約150萬英鎊，這相當於今天的5000萬英鎊。當時英國尚未擺脫第二次世界大戰的陰影，國內還實施食物配給。

儘管查爾斯三世數次表示將力求避免鋪張浪費、儘可能簡化儀節與人力編制，包括遊行路線長度縮減至伊麗莎白二世加冕典禮的1/4（由約8公里縮減至2.1公里）、受邀觀禮的賓客數也大減（由約8000降至不到3000人），消息人士指出，維安費用龐大是典禮舉辦成本居高不下主因之一。

不過，這名人士提到，媒體轉播等各式權利金以及典禮帶動的觀光旅遊消費人潮將遠超過1億英鎊。

追蹤短期租賃市場趨勢的數據分析公司Key Data近日表示，受加冕典禮影響，預計今年5月上半月造訪倫敦的外國遊客數將較去年同期增加約75％。總數近7萬2000人的外國遊客可望在此期間為倫敦帶來近7000萬英鎊收入；若計入國內遊客，則金額可突破2億英鎊。