2023/05/05,
健康

4.2萬會員買到A肝病毒莓果藍莓，好市多研擬補償方案；醫師：小便深茶色全身疲憊食慾不佳，恐患A肝快就醫

4.2萬會員買到A肝病毒莓果藍莓，好市多研擬補償方案；醫師：小便深茶色全身疲憊食慾不佳，恐患A肝快就醫
Photo Credit: 衛福部食藥署新聞稿

我們想讓你知道的是

感染A型肝炎症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不佳、噁心、嘔吐等，與一般感冒症狀相似，部分患者出現茶色尿、黃疸等比較嚴重的症狀，大多數的人感染後會自然痊癒，產生抗體，雖然致死率僅有千分之3，還是不能大意。

4.2萬會員買到A肝病毒莓果藍莓，好市多研擬補償方案

（中央社）好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒，好市多4日表示，約4.2萬會員買到問題商品，已主動發布通知召回商品；至於是否有更多補償措施，業者表示，積極研議中，將提供補償方案給消費者。

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發各界關注，近期又一批藍莓驗出病毒，約15公噸產品遭邊境攔截。好市多表示，檢出A肝的商品都會比照綜合莓果辦理，主動向曾購買同一效期商品的會員發送通知，召回商品、積極溝通聯繫會員、發送簡訊提醒會員自主健康管理，並配合主管機關要求。

好市多指出，如好市多會員持有效期為2024年2月24日、2024年2月25日的冷凍藍莓商品，請立即停止使用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨；購買到問題期間莓果約2萬2000名會員，藍莓則不到2萬名會員。

外界關心是否有退貨以外的補償措施，好市多表示，目前積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。

好市多籲會員退A肝病毒莓果產品，食藥署：預防性主動召回

好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒，4日宣布召回商品。食藥署4日晚間表示，這是3月國際警訊前輸入台灣的產品，經回溯比對發現與問題產品有效日期相同，主動召回。

衛生福利部食品藥物管理署28日公布，好市多股份有限公司進口綜合莓檢出A型肝炎病毒陽性。外界質疑食藥署下令好市多下架同時並未要求業者通知消費者，拖17天才示警，讓不知情民眾吃下更多問題莓果。

衛福部長薛瑞元日前受訪指出，美國在今（2023）年3月對這批產地為墨西哥的問題冷凍莓果發出警訊通報，食藥署當天就查詢國內無相同批次產品輸入紀錄。

薛瑞元表示，台灣額外進行後市場調查，後來發現台灣好市多從智利進口的問題「冷凍有機草莓」，食藥署先是對好市多所有進口苺果的邊境查驗比率提高至逐批檢驗，近期又發現不同產地的問題產品，已暫停好市多莓果輸入。

由於好市多4日表示，如果會員持有效期為2024年2月24日、2024年2月25日的冷凍藍莓商品，請立即停止使用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨，各界關注是否又檢出A肝病毒陽性。

食藥署南區管理中心主任魏任廷4日晚間接受媒體聯訪說明，好市多4月11日在邊境報驗一批從美國進口的冷凍藍莓，5月1日檢出A肝病毒陽性，隨即依規定全數退運或銷毀，並未流入市面。

由於在國際警訊前，好市多曾進口其他批次產品，魏任廷說，比對發現部分與問題產品的有效日期相同，時序上應該是5月1日晚間判定不合格，好市多回溯之前進口的產品而決定主動召回；4月30日起已針對好市多從其他國家進口的莓果產品擴大抽查，將陸續公布結果。

小便深茶色全身疲憊食慾不佳，恐患A肝快就醫

好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒。台中大甲李綜合醫院指出，如果小便顏色變深茶色、食慾不佳或是全身倦怠特別疲勞，可能是急性肝炎，要及早就醫。

大甲李綜合醫院4日發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，感染A型肝炎症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不佳、噁心、嘔吐等，與一般感冒症狀相似，部分患者出現茶色尿、黃疸等比較嚴重的症狀，大多數的人感染後會自然痊癒，產生抗體，雖然致死率僅有千分之3，還是不能大意。

賴大豊指出，A型肝炎主要經由糞口傳染，最常見的傳染途徑是食用到受病毒污染的食物或水。另外，人與人接觸也有可能會傳染，當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染。因此，一定要養成良好的衛生習慣，飲食、用餐前要確實洗手，降低感染的可能性。

現在天氣愈來愈熱，食物保存不好容易孳生病菌，賴大豊說，民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，食物應煮熟，尤其是生蠔或水產貝類更要注意。雖然A肝病毒在攝氏85度的高溫下加熱1分鐘就能殺死，但煮熟的食物有時仍會被一旁的生食污染。

賴大豊強調，若真的出現A型肝炎症狀，一定要盡速就醫，千萬不要隨便亂服藥、喝酒，以免增加肝臟負擔，而且要充分休息、補充營養，如果抽血檢查沒有保護性的抗體，建議能自費施打A型肝炎疫苗。

台中市衛生局提醒，急性病毒性A型肝炎主要的症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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