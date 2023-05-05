美國會暴動案：極右團體「驕傲男孩」4成員共謀暴亂罪成立，彭斯向大陪審團作證受矚目
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彭斯向一個在華盛頓的聯邦大陪審團作證，配合調查他曾效忠過的總統，這對司法部相關調查具頗意義，可能提供檢方有關2021年1月6日美國國會大廈暴動前的一些對話和第一手關鍵資訊。加上彭斯有意角逐2024年白宮寶座，可能在共和黨內成為川普潛在對手，他出庭作證也具有某種程度政治意義。
涉美國會暴動案，極右團體驕傲男孩4成員共謀暴亂最重關20年
（中央社）極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的4名成員因涉及2021年1月6日美國前總統川普（Donald Trump）的支持者攻擊國會大廈事件，4日被判犯下共謀暴亂罪。
《法新社》報導，華府陪審團歷經3個多月審理後，認定39歲的泰瑞歐（Enrique Tarrio）等4人有罪。泰瑞歐曾是這個新法西斯主義組織的「全國主席」。
其餘3人為泰瑞歐的黨羽：39歲的畢格斯（Joseph Biggs）、32歲的諾狄恩（Ethan Nordean）和37歲的芮爾（Zachary Rehl）。共謀暴亂罪最高可處20年徒刑。
另一名驕傲男孩成員佩佐拉（Dominic Pezzola）在這項指控獲判無罪。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）告訴記者：「1月6日案發後，我承諾司法部會盡己所能來追究相關人士責任，這場令人髮指的攻擊試圖顛覆我國民主的基石，亦即把權力和平轉移給新的民選政府。」
「今天的判決表明，司法部會盡一切力量來捍衛美國的人民和民主。」
事發當天泰瑞歐並不在華府，但他被控指揮闖入國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨的拜登（Joe Biden）選贏川普。
上述5名被告也被判犯下數條刑罰較輕的罪名，包括妨礙國會程序、妨礙執法、破壞政府財產等。
45歲的佩佐拉也被判盜竊美國財產有罪。從廣為流傳的事發影像中可以看到，佩佐拉當天使用偷來的警用防暴盾牌來打破國會大廈窗戶。
美國會暴動案彭斯向大陪審團作證，說明內容受矚
知情人士透露，美國前副總統彭斯（Mike Pence）4月27日向一個聯邦大陪審團作證，配合調查時任總統川普和他的盟友企圖推翻2020年總統選舉結果的作為。
《美聯社》報導，彭斯向一個在華盛頓的聯邦大陪審團作證，配合調查他曾效忠過的總統，這對司法部相關調查具頗意義，可能提供檢方有關2021年1月6日美國國會大廈暴動前的一些對話和第一手關鍵資訊。加上彭斯有意角逐2024年白宮寶座，可能在共和黨內成為川普潛在對手，他出庭作證也具有某種程度政治意義。
證實彭斯出庭作證的知情人士說，彭斯出庭前幾個小時，一個聯邦上訴法院才駁回川普委任律師阻止彭斯作證的緊急聲請。
彭斯今年稍早接獲作證傳票，但川普律師祭出有行政特權顧慮為由阻擋。儘管法官也認同彭斯援引憲法，稱他不得被迫回答與他2021年1月6日主持國會投票認證總統當選人的任何相關問題，但法官3月時仍表明不會阻擋彭斯出庭。
彭斯在23日播出的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪談中說：「我們將遵守法律，會說明真相。」
目前暫不清楚彭斯可能對向大陪審團作證哪些內容，但他是接受傳喚作證裡最受矚目的川普政府官員。大陪審團開庭的所在建築離國會大廈僅幾個街區，由於彭斯出庭作證，周遭整天都保持高度維安。
彭斯先前曾大談川普在國會山莊暴動前夕向他施壓，要他拒絕認證民主黨籍拜登的勝選。彭斯在他的回憶錄「願上帝助我」（So Help Me God）裡也有提到。當時擔任副總統的彭斯，具備監督國會對選舉人團投票計票的儀式性角色，但無實權影響選舉結果。
彭斯曾說，川普當天已危害到包含他家人在內所有身處國會山莊者的安全，歷史會追究川普的責任。
帶領調查國會暴動的司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）已廣泛查訪，並尋求眾多前川普幕僚作證，包括前白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）和前高級顧問米勒（Stephen Miller）等人。
史密斯也同時在調查於川普佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發現的數百份機密文件恐涉不當處理機密的刑責，以及當時川普陣營妨害司法調查。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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