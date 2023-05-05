義大利官員：一帶一路缺乏經濟效應，續簽機率低，學者分析：考量台灣與美國

義大利官員：一帶一路缺乏經濟效應，與中續簽機率低

（中央社）義大利政府一名高階官員透露，義大利與中國續簽「一帶一路」倡議合約的可能性極低，但需要時間與北京進行討論，而不會在七大工業國集團（G7）本月峰會前做出正式決定。

《路透社》報導，義大利與中國的一帶一路合約明（2024）年到期。這名知悉義大利政府內部相關討論的官員表示，羅馬之所以需要時間來做決定，是因為這是高度敏感話題。G7領袖峰會將在本月19至21日於日本廣島舉行。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室婉拒置評。

義大利在2019年加入中國野心勃勃的一帶一路計畫，成為G7國家中首例及至今唯一一例。時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）冀望這份合約能提振表現不佳的義大利經濟，但4年過去效益不大，義大利對中國出口額僅由2019年的130億歐元增至去年的164億歐元。

反觀義大利的數據顯示，同時期中國對義大利的出口額由317億歐元激增至575億歐元。而義大利在歐元區主要貿易夥伴國、同為G7國家的法國與德國，雖然都未參與一帶一路，但去（2022）年對中國出口額都比義大利高出許多。

這名義大利政府官員表示，羅馬會以這點來證明一帶一路缺乏經濟發展效應，作為不續約的理由。

義中合約將於明年3月期滿，若無一方通知另一方退出，將自動續約。退出通知須於至少3個月前書面提出。

梅洛尼在去年9月義大利大選勝出上台前，接受《路透社》訪問時清楚表明，她不支持孔蒂加入一帶一路的決定。當時她說：「我沒有政治意願支持中國擴張進入義大利或歐洲。」

梅洛尼去年11月在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場合與中國國家主席習近平會面，並接受訪問中國的邀請，但日期尚未決定。

梅洛尼至今仍未訪問華府。消息來源的義大利官員透露，梅洛尼不希望在尚未獲得美國總統拜登（Joe Biden）接待前，先前往北京訪問。

分析：義大利不續簽一帶一路，考量台灣與美國

歐洲學者分析，義大利是否續簽一帶一路，其中一個關鍵原因是台灣。另自總理梅洛尼上任以來，在中國問題上表現出與美國結盟的道路；若選擇續簽一帶一路，將與她在大選前的承諾背道而馳。

美國《CNBC》日前報導，義大利政府在是否要與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）產生了別的想法，2019年3月，義大利時任總理孔與中國簽署了一帶一路備忘錄，以5年為期，義大利需在年底前表明是否續簽。

隨著梅洛尼政府的上台，羅馬正在重新考慮與中國的關係。羅馬路易斯（Luiss）大學國際關係和中國研究教授梅內加基（Silvia Menegazzi）接受美國《CNBC》電話採訪時曾說：「這對義大利政府來說是一個非常有爭議的問題」，其中一個關鍵原因是台灣。

梅內加基接著說，1949年在國共內戰後，兩岸分治，然而中國一直以來將台灣視為一部分，多年來雙方緊張關係不斷升級，近來美國高層官員訪問台灣，已引起北京方面的憤怒。

梅洛尼在去年9月當選前，曾曬出當時與駐義大利台北代表處代表李新穎的合照，並強調「始終深信自由與民主的人們並肩而行」，梅洛尼當時選擇與台灣建立更緊密的關係，但另一方面肯定會危及其與中國的關係。倘若梅洛尼選擇繼續深化與北京的關係可能會與她在大選前的承諾背道而馳。

早在去年梅洛尼當選之前，梅洛尼就表示加入一帶一路是一個大錯誤，巴黎高等商學院歐盟法學教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）透過電子郵信向美國《CNBC》表示，自從梅洛尼成為總理以來，在中國問題上她表現出與美國保持一致的道路。

然而，她也正承受著其聯盟夥伴副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的壓力，他們各自的支持者對中國的態度較為溫和，有興趣透過一帶一路倡議建立更緊密的經濟聯繫。

義大利是否續簽一帶一路不僅關乎義國外交、政治與經濟，也關係著跨大西洋關係，這是梅洛尼政府重要的一項考量因素。

梅洛尼自上任後積極參與歐盟事務，也試圖在地中海區域、印太地區與大西洋聯盟相關事務上發揮影響力，藉以提升義大利國際地位。

報導指出，正值歐盟與中國的新關係之際，羅馬方面即將做出的決定令人關注。歐盟發現越來越難以對北京形成統一戰線，一些國家主張支持經濟聯繫，而另一些國家則採取更具批判性的方式來面對北京。

然在烏克蘭戰爭上，對於許多歐洲國家而言，中國本可以且應該在俄羅斯入侵後採取更多行動來支持烏克蘭，但中國不僅未能譴責俄羅斯對其鄰國的攻擊，中國領導人習近平3月訪問莫斯科時稱「尊敬的普亭」，普亭（Vladimir Putin）也以「最好朋友」來形容習近平。

報導指出，出於國家安全考慮，美國已向歐盟國家施加更大壓力，要求對中國提出更多批評。熱衷於建立穩固的跨大西洋關係的歐洲國家，在遵循這條道路上應該不會有任何問題。

中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今引起一些爭議，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航