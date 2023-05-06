2023/05/06,
生活

喝不完的酒先別倒掉：除了拿來灌醉自己，伏特加還有這三種生活妙用

喝不完的酒先別倒掉：除了拿來灌醉自己，伏特加還有這三種生活妙用
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

伏特加應該是不少人櫃子裡都有一瓶的基本款。這種酒精濃度落在35％到50％之間的透明蒸餾酒有著清冽乾爽的味道，不僅濃度很夠，價格也相較威士忌等其他酒款更為親民。不過你是否知道？除了用於吃吃喝喝，伏特加還有不少生活妙用。

文：古家萱

說到家裡常備的烈酒，伏特加應該是不少人櫃子裡都有一瓶的基本款。這種酒精濃度落在35％到50％之間的透明蒸餾酒有著清冽乾爽的味道，不僅濃度很夠，價格也相較威士忌等其他酒款更為親民，無論是拿來入菜、釀水果酒、還是隨便加點碳酸飲料都非常實用。

不過，你是否知道？除了用於吃吃喝喝，伏特加還有不少生活妙用。

1. 快速除臭的衣物好幫手

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

大家應該多少都曾對吃完火鍋燒肉、唱完KTV後吸滿異味的衣服感到困擾吧？如果是普通的T-Shirt、襯衫，那丟到洗衣機裡或許就沒事了，但如果臭的是大衣、牛仔褲等不適合太常清洗的衣物，又該怎麼處理呢？

其實，只要將伏特加加入少量清水稀釋，以酒精噴瓶噴灑在衣物上，稍等衣物自然風乾，就能輕鬆去除惱人的食物油煙與菸味，同樣的方法用在運動後的球鞋、幾百年沒洗的地毯上也很有效，下次大掃除的時候不妨試試。

2. 取代浴廁清潔劑

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除了消除各種異味外，伏特加也是很好的玻璃清潔劑。只要噴灑在玻璃或者鏡面上，用橡膠刮刀將多餘的水珠去除或者擦乾，就能將上頭的指紋、油污與水漬清除，也很適合拿來清潔眼鏡。

此外，如果居住環境較為潮濕，也可以把伏特加噴在浴室角落、水槽或者馬桶內孳生霉斑的地方，靜置約15分鐘後以清水沖洗，便能輕鬆去除黴菌。

3. 有效延長鮮花壽命

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如果平常有插花妝點居家空間的習慣，那麽只要在花瓶中滴幾滴伏特加酒，就能抑制乙烯的產生，減緩植物枯萎的速度。如果希望能更大幅度地延長其壽命，記得要每天換水，並在新的水中重新加入伏特加。需要特別注意的是，花朵就和人類一樣，無法承受太高濃度的酒精，請不要直接把它們插在整瓶的伏特加酒裡。

有趣的是，除了能延長花朵壽命，伏特加也能去除庭院中的雜草。有園藝專家表示，只要在出大太陽的午後，把這種酒大面積地噴在雜草的葉子上，酒精就能與陽光共同作用，溶解葉片上頭的蠟質保護層，進而使其脫水，變得更容易連根拔起。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：喝不完的酒先別倒掉：除了拿來灌醉自己外，伏特加還有幾個生活妙用

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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