在美國支持下，台灣有機會敲開國際貨幣基金組織的大門嗎？

我們想讓你知道的是
正因為IMF的出生背景，是布列敦森林會議中對於美元絕對地位的確認，因此當中國要挑戰美元市場霸權時，IMF就成為一個絕佳的競爭標的。現今美中對抗比冷戰中的美蘇對峙，這次美國不只有17％的投票權，也可能聯合日本、歐盟等民主陣營，讓IMF出現反中集團，這或許也是台灣席次正義可以伸張的契機所在。
文：黃崇哲（《台灣銀行家》雜誌總編輯）
半個世紀前，中華民國被逐出聯合國，也被一個個國際經貿組織拋棄。這5、60年來，台灣沒有會籍向世界銀行申請發展援助貸款，也無法像其他國家一樣在面對經濟衝擊或外匯劇烈波動時，向國際貨幣基金組織（IMF）簽署援助協議，用以穩定國家經濟，避免經濟崩潰與國家破產。
但台灣人是光榮的。在沒有國際機構的保護傘下，二千多萬人民自立自強，努力奮鬥，不僅創造了如台積電等傲人的經濟實力，更累積出龐大的外匯存底，不論在匯率穩定和債務控管上的表現，都是發展中國家的經濟成長典範。
然而，這個典範卻被刻意忽視，被排擠在國際經貿組織之外，甚至連想要幫助其他後進國家的機會都沒有。看到這樣的不公不義，美國國會議員與國務院自2020年開始為台灣發聲，更在2023年3月，美國眾議院金融委員會以38比0跨黨派通過「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府支持台灣加入IMF，並參與IMF有關台灣經濟和金融政策的定期監管活動。終於，台灣彷彿看到了IMF大門後的一道微光，在因緣際會下，或許這扇大門終將為台灣敞開。
正因為IMF入會資格要求是「Country」而非聯合國憲章中的「State」，因此「不歧視台灣法案」的立法說明中特別強調，台灣除了外匯與經貿能滿足會員資格外，更找出早年設立時的IMF法務主任Joseph Gold的著作背書，說明IMF在會員資格上的考量是由於會員國間沒有對「State」的定義達成一致，因此採用「Country」，以便在處理入會申請時可以更為靈活。
而根據國際法的教科書所述，「State」需要滿足主權、政府、在國際社會中被承認等條件才能被認定為「State」。相比之下，「Country」的定義更為靈活，可以指不同類型的實體。所以，「不歧視台灣法案」的立法說明中也舉了科索沃為例，雖尚未加入聯合國，但早在2009年就加入IMF和世界銀行，作為台灣未來加入IMF的路徑依據。
此外如《經濟學人》（The Economist）4月對於IMF報導，夾在美中爭霸的戰局裡，IMF正面臨發展方向的困難。例如在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和烏俄戰事後的全球經濟困難時，IMF竟然伸展不開，新批准的窮國援助貸款不到增資金額的5％。
這篇文章提到，中國政府對於自有債權的頑固態度，正是造成IMF撥款困難的原因之一。因為中國近年來透過中國人民銀行跟其他政策性銀行建立了一些緊急貸款機構，對許多窮國的大量貸款金額早就超過IMF的額度。而今中國政府若不同意對這些窮國減計債務，西方國家會擔心IMF的資金一旦撥款後，將全數流向償還中國原有的貸款，而完全無法幫助窮國穩定金融。
正因為IMF的出生背景是布列敦森林會議中對於美元絕對地位的確認，因此當中國要挑戰美元市場霸權時，IMF就成為一個絕佳的競爭標的。現今美中對抗比擬冷戰中的美蘇對峙，這次美國不只有17％的投票權，也可能聯合如日本、歐盟等民主陣營，讓IMF出現反中集團，這或許是台灣席次正義可以伸張的契機所在。
在這樣的大局下，美國是否會動員更多投票權來讓台灣加入IMF？答案應該是「有機會」。面對IMF仍然緊閉的大門，讓我們鼓起勇氣，各政黨團結用力敲門，聯合世界上以平等待我之國家，共同努力，讓台灣納入國際經濟組織體系之中，也為國際社會盡一己之力。
本文經《台灣銀行家》雜誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：叩！叩！台灣有機會敲開IMF大門嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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