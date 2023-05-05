國父紀念館生活圈，稀有千坪基地備受注目重磅登場

「鑄慕RADIUM ONE」座落光復南路靜巷1038坪珍稀土地，規劃大安信義區少見的51–25坪，可售戶數98戶住家以及4戶店面，由日勝生（2547）旗下集順生活科技開發興建、新聯陽實業機構銷售，歷經12年整合，過去為16棟老舊公寓的「僑安新村」，如今將搖身一變成為地上24層SRC鋼骨制震大樓，預估完工後將成為區段新地標。

國父紀念館生活圈位於北市大安區、信義區雙蛋黃核心地段，以板南線國父紀念館站為中心點，周邊交通四通八達，生活機能純熟，鄰近台北市一級機關、信義計劃區A級商辦，文化、古蹟、綠地、商業中心精華匯聚。街廓外圍商辦大樓林立，轉入巷內則有各式美食料理及精品名店，從住家出門步行3分鐘內即可享有美食、商圈、捷運及休閒綠地，是難得擁有完整生活機能的區域。

相較於信義計劃區濃厚的商業色彩，國父紀念館生活圈更多了人文休閒氣息，據指名國父紀念館生活圈的VIP客戶回饋，都會區的高級住宅除了談建築規劃，獨有的悠逸閒適生活步調，才是最難能可貴的。國父紀念館、松菸文創園區、大巨蛋，三座深具文化底蘊的地標，共同譜寫出台北當代發展的經典，更形成達7萬坪的人文休閒綠藝空間。國父紀念館外圍繞行一圈約兩公里的路程，是不少附近居民日常慢跑散步的首選之地，園區內的廣場也是熱門活動場地，2023年台灣燈會單日便吸引超過百萬的參觀人流；鄰近的松山文創園區不定期舉辦各種文創展覽活動，休閒之餘還可以參觀展覽增廣見聞；大巨蛋完工在即，預計年底試營運舉辦棒球賽，勢必再度推升本區的生活能量與地段價值。

近期路過光復南路260巷、280巷，總會看到路人停佇欣賞宛如城市藝廊的藝術創作，日勝生集團有感於台北人都有其難忘的東區記憶，於是將城市煥新過程的建築施工圍籬，化為一道城市藝廊，邀請四位當代知名視覺創作者：馬賽、陳普、LeHO、Croter，以潮流、休閒、食尚、人文、歷史等東區多元面向創作，並結合AR擴增實境，在接待中心、圍籬展示，讓藝術走進生活，成為生活的一道風景。

將藝術與科技融入生活的起心動念，也展現在「鑄慕RADIUM ONE」的建築團隊，除邀請到國內外知名建築團隊，包括聞名國際的日商日本國土開發負責營造、英國G.A Group公共空間美學設計、陳廷杰建築師事務所外觀設計與規劃、燈光大師袁宗南、環藝工程景觀設計、凱巨工程結構設計，更與新媒體藝術團隊何理互動合作，在一樓門廳與三樓公設大廳，量身訂製專屬於「鑄慕RADIUM ONE」的互動藝術創作，徹底發揮日勝生活科技的品牌精神。此外，本案高規格取得五大建築標章認證，包括WELL健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築，以行動響應全球永續目標與日勝生對於永續建築的理想與追求。

日勝生集團以建設、營運、循環經濟三大事業體為主軸，其中建設事業重點有全台八大案，包括台北市「鑄慕RADIUM ONE」、新北市三芝「日初不老莊園」、北投新秀閣案、高雄火車站站東舊宿舍案、台中捷運崇德站、櫻花站、南屯站三筆土開案、台北市館前路聯合大樓案。循環經濟更成為近年極力推動的事業，日鼎水務在2022年用戶接管戶數約達12.7萬戶，每日可處理汙水量10萬噸，其中每日可提供三萬噸回收水，約當12座奧運泳池水量，供大桃園工業區使用。負責運營桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫的寶鼎再生水，已在2022年下半年開工，預計2024年下半年啟動運營，估計每日啟始運送約1萬噸再生水至中油桃園煉油廠等企業，全案完成後預估每日可提供4萬公噸以上再生水。廢轉能事業，計畫完成後，每年可發綠電量達1.53億度。

「鑄慕RADIUM ONE」指標案的推出，讓國父紀念館生活圈重新燃起活力，成為許多人期待的新地標，4月初公開至今，已吸引不少重視美學品味的高資產家注目，身價行情可望站上200萬單價。