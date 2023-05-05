中國「14＋1」合作機制可能再 -1？捷克外交部長批無實質功能、沒有未來

歐洲與中國的經濟合作不復以往，不僅義大利可能在今年退出一帶一路，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）日前表示，中國力推的「中國 - 中東歐國家合作機制」（14+1）既無實質功能也無未來，已經玩完。

中國在2012年與16個東歐國家成立「中國 - 中東歐國家合作機制」，為了重建與這些前蘇聯國家的經貿關係。該合作機制在希臘於2019年申請加入後一度擴大為「17+1」，不過立陶宛在2021年因「台灣代表處」正式掛牌與北京決裂，率先退出了該機制，而愛沙尼亞與拉脫維亞也在2022年宣布退出，此合作機制減至「14+1」。

捷克是外界預測下一個退出「14+1」的國家。捷克外長利帕夫斯基本月2日接受政治新聞網站「POLITICO」訪問，直言「14+1既沒有實質功能，也沒有未來」；他並感謝美國在中國問題上的戰略主導，稱捷克已經準備好在歐洲框架內與美國合作。

捷克近年與台灣關係友好，捷克參、眾議院議長都率團來台訪問，引發中國的警戒。捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年訪問台灣後，中國以影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的1筆訂單。

另一方面，中國對捷克的經貿往來其實並不大，台灣對捷克的投資是中國的14倍，中國的貿易出口佔捷克GDP不到1%，中資佔捷克的外國直接投資（FDI）也只佔0.4%，連0.5%都不到。

再加上俄烏戰爭爆發後，中國選擇與俄羅斯當局結盟，中東歐各國對中國越來越警惕；中國駐法國大使盧沙野4月接受法媒訪問時稱「前蘇聯國家並無主權國地位」，更是遭到歐洲國家撻伐。

捷克外長：恐嚇已成為中國外交的首要工具

利帕夫斯基2日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說時，直指「恐嚇」已成為中國外交的首要工具：「我們民選的政府高層訪問台灣後，我們親身體驗到了這一點，我們也聽到越來越多關於北京不排除對台灣動武的威脅。」

利帕夫斯基呼籲，「是時候採取行動了。歷史告訴我們，綏靖政策是行不通的。小心翼翼地繞過極權主義政權只會鼓勵他們。我們已經了解從俄羅斯身上學到困難的教訓，我們不應該在與中國來往中重蹈覆轍。」他也強調，任何對台灣民主的攻擊在政治和經濟上都會產生巨大的後果。

“It is time to act. Now. History has shown us that appeasement never works. Tiptoeing around totalitarian regimes only encourages them. We have learned that the hard way with Russia, we should not repeat this mistake with China.” pic.twitter.com/4YDA0Y2V9t — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 2, 2023

利帕夫斯基也在2日與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會面，會後雙方發布「美捷戰略對話聯合聲明」，表示會中討論了中國對國際秩序以及美捷共同利益、安全和價值觀所構成的挑戰，雙方並重申 致力於維護台灣海峽的和平與穩定，將 深化對台灣等印太區域民主夥伴的支持與合作，強調跨大西洋與印太地區的安全密不可分。而在貿易方面，捷克和美國也打算 就確保經濟安全的方法進行磋商，目的是增強應對脅迫時的戰略彈性。

Svoji návštěvu D.C. jsem začal setkáním s @SecBlinken. Vztahy mezi 🇨🇿🤝🇺🇸 nebyly nikdy tak pevné jako dnes. pic.twitter.com/YsAraVz8aQ — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 2, 2023

歐盟27個國家中有9個還留在「14+1」中，除了捷克還包括保加利亞、克羅埃西亞、希臘、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞；另5個非歐盟國家則是阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓和塞爾維亞。

不過這是否代表捷克可能近期退出「14+1」？利帕夫斯基透過發言人表示，捷克不是14+1的活躍成員，拒絕推測未來可能採取的行動。

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核稿編輯：楊士範