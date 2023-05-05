2023/05/05,
歐洲

中國「14＋1」合作機制可能再 -1？捷克外交部長批無實質功能、沒有未來

中國「14＋1」合作機制可能再 -1？捷克外交部長批無實質功能、沒有未來
捷克外交部長利帕夫斯基。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

捷克近年與台灣關係友好，捷克參、眾議院議長都率團來台訪問，引發中國的警戒。捷克參議院議長維特齊2020年訪問台灣後，中國以影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的1筆訂單。

歐洲與中國的經濟合作不復以往，不僅義大利可能在今年退出一帶一路，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）日前表示，中國力推的「中國 - 中東歐國家合作機制」（14+1）既無實質功能也無未來，已經玩完。

中國在2012年與16個東歐國家成立「中國 - 中東歐國家合作機制」，為了重建與這些前蘇聯國家的經貿關係。該合作機制在希臘於2019年申請加入後一度擴大為「17+1」，不過立陶宛在2021年因「台灣代表處」正式掛牌與北京決裂，率先退出了該機制，而愛沙尼亞與拉脫維亞也在2022年宣布退出，此合作機制減至「14+1」。

捷克是外界預測下一個退出「14+1」的國家。捷克外長利帕夫斯基本月2日接受政治新聞網站「POLITICO」訪問，直言「14+1既沒有實質功能，也沒有未來」；他並感謝美國在中國問題上的戰略主導，稱捷克已經準備好在歐洲框架內與美國合作。

捷克近年與台灣關係友好，捷克參、眾議院議長都率團來台訪問，引發中國的警戒。捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年訪問台灣後，中國以影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的1筆訂單。

另一方面，中國對捷克的經貿往來其實並不大，台灣對捷克的投資是中國的14倍，中國的貿易出口佔捷克GDP不到1%，中資佔捷克的外國直接投資（FDI）也只佔0.4%，連0.5%都不到。

再加上俄烏戰爭爆發後，中國選擇與俄羅斯當局結盟，中東歐各國對中國越來越警惕；中國駐法國大使盧沙野4月接受法媒訪問時稱「前蘇聯國家並無主權國地位」，更是遭到歐洲國家撻伐。

捷克外長：恐嚇已成為中國外交的首要工具

利帕夫斯基2日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說時，直指「恐嚇」已成為中國外交的首要工具：「我們民選的政府高層訪問台灣後，我們親身體驗到了這一點，我們也聽到越來越多關於北京不排除對台灣動武的威脅。」

利帕夫斯基呼籲，「是時候採取行動了。歷史告訴我們，綏靖政策是行不通的。小心翼翼地繞過極權主義政權只會鼓勵他們。我們已經了解從俄羅斯身上學到困難的教訓，我們不應該在與中國來往中重蹈覆轍。」他也強調，任何對台灣民主的攻擊在政治和經濟上都會產生巨大的後果。

利帕夫斯基也在2日與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會面，會後雙方發布「美捷戰略對話聯合聲明」，表示會中討論了中國對國際秩序以及美捷共同利益、安全和價值觀所構成的挑戰，雙方並重申致力於維護台灣海峽的和平與穩定，將深化對台灣等印太區域民主夥伴的支持與合作，強調跨大西洋與印太地區的安全密不可分。而在貿易方面，捷克和美國也打算就確保經濟安全的方法進行磋商，目的是增強應對脅迫時的戰略彈性。

歐盟27個國家中有9個還留在「14+1」中，除了捷克還包括保加利亞、克羅埃西亞、希臘、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞；另5個非歐盟國家則是阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓和塞爾維亞。

不過這是否代表捷克可能近期退出「14+1」？利帕夫斯基透過發言人表示，捷克不是14+1的活躍成員，拒絕推測未來可能採取的行動。

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核稿編輯：楊士範


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