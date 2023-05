我們想讓你知道的是

美國曼哈頓聯邦法院於4日判決裁定,紅髮艾德(Ed Sheeran)的<Thinking Out Loud>並沒有抄襲歌曲<Let’s Get It On>。紅髮艾德不否認2首歌的和弦確實有相似的部分,但表示這是流行音樂中常見的和弦架構,相同的和弦已經被使用在其他幾十首歌當中。