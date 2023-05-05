綜合《紐約時報》、《美聯社》與《CNN》的報導，美國曼哈頓聯邦法院（Manhattan Federal Court）於昨（4）日判決裁定，歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）的歌曲 並沒有抄襲歌手馬文・蓋（Marvin Gaye）所創作的 。

在經過近3小時的審議後，7人陪審團認定紅髮艾德並沒有抄襲歌曲<Let’s Get It On>的創作元素或旋律，<Thinking Out Loud>是由紅髮艾德獨立創作而成。

此案件於2017年被提出，歌手蓋的女兒葛里芬（Kathryn Townsend Griffin）認為紅髮艾德於2016年獲得葛萊美獎的 一曲，抄襲了父親蓋與湯森（Ed Townsend）在1973年共同創作的熱門歌曲 。原告主張2首歌的和弦、和聲節奏，以及某些旋律之間存在相似之處。雖然和弦元素並不單獨受版權法律保護，不過葛里芬認為 當中，歌曲的「選擇與編排」具有原創性與獨特性，主張紅髮艾德侵權，並要求分享歌曲 的利潤。

除了蓋的女兒葛里芬之外，原告還有共同作曲人湯森的妻子（Ms. Townsend）、湯森妹妹（Helen McDonald）的信託，以及湯森的前妻（Cherrigale Townsend）。

歌手紅髮艾德與其唱片公司大西洋唱片公司（Atlantic Records），以及索尼音樂（Sony/ATV Music Publishing）都被列為被告，不過案件的審判焦點還是在歌手身上。

紅髮艾德表示，<Thinking Out Loud>這首歌由他和偉德傑（Amy Wadge）共同製作，創作靈感來自於2人對家中長輩愛情故事的觀察，以及親人生病與逝世等事件，2人在1天晚上完成了這首歌。<Thinking Out Loud>在2014年發行並大獲好評，且被評選為2016年葛萊美獎的年度歌曲。

面對葛里芬的指控，紅髮艾德與其律師團隊並不否認2首歌的和弦確實有相似的部分，但表示這是流行音樂中常見的和弦架構，相同的和弦已經被使用在其他幾十首歌當中。

紅髮艾德堅持自己並沒有借鑑歌曲 ，並在證人席上以吉他彈奏 ，強調2首曲子的核心和弦雖然相似，但並不完全相同。並表示歌曲4個和弦中的第2個和弦是大調，與 的小調不同，並以此否認原告的主張。

在陪審團做出原告敗訴的裁定後，紅髮艾德向媒體表示，「對案件結果非常滿意，看來我不用引退了。」不過他也指出，「與此同時，我真的感到非常沮喪，這種毫無根據的指控居然能夠在法院被審理。」紅髮艾德在法院外告訴記者，過去8年來，人們一直在討論這2首有著「截然不同」歌詞與旋律的歌曲，「這4個和弦也不相同，全世界的詞曲創作者每天都在使用它們。」

《CNN》報導指出，音樂版權的訴訟案件，在過去幾年裡變得越來越普遍。

這並不是蓋的家人第1次指控其他歌手侵權。2015年時，蓋的家人控訴歌手西克（Robin Thicke），以及歌手威廉斯（Pharrell Williams），認為他們的歌曲 ，抄襲了蓋的 。此案件歷時5年，最終判決蓋的家人應獲得530萬美元的賠償，以及歌曲 50％的版權。

紅髮艾德在2022年時，其歌曲 被控侵權，最後法官判定紅髮艾德勝訴。2016年時，他也因歌曲 被起訴，後來在庭外與原告和解。

紅髮艾德昨日在判決出爐後，與原告葛里芬互相擁抱，並進行了長時間的交談。「我很高興我們可以解決這個問題」葛里芬在法庭上表示，並提到紅髮艾德邀請她參與即將舉行的1場演出。

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核稿編輯：楊士範