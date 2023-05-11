【國際大人物】EP1｜12場選戰全勝、出張嘴能平息政變，土耳其總統艾爾多安如何成為政治強人？
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除了烏克蘭總統澤倫斯基、前陣子惹出失言風波的法國總統馬克宏，2023該認識的國際領袖還有這一位——最近正在爭取連任的土耳其總統艾爾多安。他曾經創下連續12場大選完勝的驚人紀錄，還不只這樣，這位土耳其政壇老將，甚至在遇到軍事政變時，也能號召手無寸鐵的支持者們上街，在短短24小時內，就讓全副武裝的叛變軍隊拱手投降。他究竟是個什麼樣的人？
文：謝宇棻
2023年5月14號，土耳其將舉行總統大選，在角逐的4位候選人中，大眾的焦點，其實集中在現任總統艾爾多安，以及被稱為「土耳其甘地」的在野黨聯盟參選人基里達歐魯身上。而現任總統艾爾多安，其實已經掌權超過20年，這位曾經創下連續12場大選完勝驚人紀錄的政壇老將，到底是怎麼培養出強大群眾魅力，讓自己的政壇地位難以撼動呢？
勞工階級的艾爾多安，怎麼連戰連勝成為政治明星？
說到總統候選人，一般人想到的關鍵字可能是菁英、中產階級、政治世家等；不過，艾爾多安這位候選人的關鍵字很不一樣，反而是勞工階級、伊斯蘭教徒、還有被政治耽誤的足球員。
1954年，艾爾多安誕生在一個勞工階級的土耳其家庭，父親在海岸巡邏隊工作，母親是裁縫，家境其實並不寬裕，因此小時候的艾爾多安，會在街上叫賣檸檬汁，以及賣土耳其芝麻圈。因為父親虔誠信仰伊斯蘭，並且非常注重宗教教育的關係，艾爾多安讀的高中，有四分之一的課程，是在教授古蘭經、先知穆罕默德以及阿拉伯語。而有趣的是，其實在艾爾多安學生時期，曾經踢了13年的足球，甚至球技好到被職業球隊招募，只是後來因為父親的反對而放棄。
而這個愛踢球的學生，從政的起點，其實可能是高中時期。艾爾多安當時加入了「土耳其全國聯合學生會」（National Turkish Students’ Association），這個反共產主義、並逐漸轉型為伊斯蘭組織的團體，之後他順勢加入伊斯蘭政黨。在這期間，艾爾多安努力推動不同社會階層，一起參與政治，同時他在政黨裡的地位，也越來越重要。
於是在1994年，艾爾多安迎來政治生涯第一個高峰：當選伊斯坦堡市長。老實說原先他勞工階級和虔誠穆斯林的背景，對照土耳其國父凱末爾所倡導的世俗主義，也就是嚴禁宗教干預政治的立國精神，顯得相當違和，這讓他在競選期間，被媒體及民調看衰。但艾爾多安也因為相對低微的出身，讓他廣獲勞工們的支持，最後以黑馬之姿勝出。
市長上任後，艾爾多安專注在跟民眾切身相關的市政議題，像是最知名的塞車地獄：當時的伊斯坦堡擁有全國最長的通勤時間，市民每天早上平均要花49分鐘通勤。艾爾多安廣建橋樑、高架橋、高速公路，短短4年內，緩解塞車問題。艾爾多安在市政支出上更是精打細算，市府20億美金的債務，他在卸任前不但償還了絕大部分，還吸引40億美金的投資額。
接下來我們把時間快轉到2003年，這時候的艾爾多安，因為市長任內的政績，已經成為土耳其政壇紅人；和盟友創立的「正義與發展黨」（Justice and Development Party）這個伊斯蘭政黨，也贏得了國會三分之二的席次，讓他坐上了總理寶座。
面對這位來自伊斯蘭政黨的總理，國內外對他投以不少懷疑的眼光，但當時的艾爾多安則以行動證明，自己是開明、西化的領袖。
比如說，過去土耳其政府不承認庫德族地位的態度跟行為，常常讓土耳其人權紀錄黑掉。艾爾多安上台後，則是破天荒地公開向庫德族致歉。他還承諾許多保障庫德族權益的政策，例如開放在所有廣播媒體中，可以使用庫德語；以前被改成土耳其地名的城鎮，也可以恢復原先的庫德語地名。
面對過去被當作恐怖份子的庫德工人黨（PKK），艾爾多安也展開對話，希望能終結雙方20多年來的武裝衝突。種種善意，讓庫德工人黨領袖一度高調宣佈，雙方在邁向和解的路上。
除了庫德族問題之外，艾爾多安為了爭取土耳其加入歐盟，不只廢除過去經常侵害人權的國家安全法庭，也接受西方財政組織的援助和提案，大刀闊斧地進行改革，讓通膨從2001年的54.4%，降到2005年的8.2%，4年內通膨率就降低了46.2%。
種種向西方世界遞出橄欖枝、證明土耳其是西化國家的作為，讓艾爾多安一度成為西方媒體與政界的寵兒。
但是話說回來，在亮眼政績的背後，艾爾多安似乎從沒忘記伊斯蘭教育對他的薰陶，其實他在市長任內，也曾經禁止咖啡廳銷售酒精類飲料，雖然也引起不滿，但他總是以眾多西化、順應土耳其世俗主義的政策，來解決實際市政問題，這或許能解釋，為什麼從政初期，能讓許多人忽略他注重伊斯蘭教義的傳統本色。
權力真的使人腐化？土耳其人為何開始反對艾爾多安？
2013年，艾爾多安政府宣布，要將伊斯坦堡的塔克西姆蓋齊公園，改建為購物中心及高級公寓，一開始有幾十名環保人士用靜坐來表達不滿，卻被警方以催淚瓦斯、水柱進行驅離，這件事在社群媒體傳開之後，引起全國民眾的憤怒，這一次光是在伊斯坦堡，就有超過10萬人參加抗議。
可是前面提到在艾爾多安的政壇早期生涯，看起來很重視民生問題，也讓土耳其變得更現代化，為什麼改建一座公園，會讓民怨瞬間炸鍋？其實，早在2013年這場抗議之前，艾爾多安的不少政策，就逐漸展現他專制的一面。
首先，在艾爾多安當家下，土耳其的媒體審查越來越嚴格，從2003到2013年之間，土耳其記者被關在監獄裡的人數，還超越言論自由相對封閉的伊朗和中國。在這種媒體受到審查的狀況下，造成2013年抗議初期，土耳其主流媒體上一片祥和，幾乎沒什麼關於抗議的報導。
除了限縮媒體自由，一般人的言論自由，也好不到哪去。艾爾多安政府先後封鎖不少網站，在2013年示威高峰，政府封鎖了YouTube、推特、及維基百科。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
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另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
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目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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