【國際大人物】EP1｜12場選戰全勝、出張嘴能平息政變，土耳其總統艾爾多安如何成為政治強人？

文：謝宇棻

2023年5月14號，土耳其將舉行總統大選，在角逐的4位候選人中，大眾的焦點，其實集中在現任總統艾爾多安，以及被稱為「土耳其甘地」的在野黨聯盟參選人基里達歐魯身上。而現任總統艾爾多安，其實已經掌權超過20年，這位曾經創下連續12場大選完勝驚人紀錄的政壇老將，到底是怎麼培養出強大群眾魅力，讓自己的政壇地位難以撼動呢？

勞工階級的艾爾多安，怎麼連戰連勝成為政治明星？

說到總統候選人，一般人想到的關鍵字可能是菁英、中產階級、政治世家等；不過，艾爾多安這位候選人的關鍵字很不一樣，反而是勞工階級、伊斯蘭教徒、還有被政治耽誤的足球員。

1954年，艾爾多安誕生在一個勞工階級的土耳其家庭，父親在海岸巡邏隊工作，母親是裁縫，家境其實並不寬裕，因此小時候的艾爾多安，會在街上叫賣檸檬汁，以及賣土耳其芝麻圈。因為父親虔誠信仰伊斯蘭，並且非常注重宗教教育的關係，艾爾多安讀的高中，有四分之一的課程，是在教授古蘭經、先知穆罕默德以及阿拉伯語。而有趣的是，其實在艾爾多安學生時期，曾經踢了13年的足球，甚至球技好到被職業球隊招募，只是後來因為父親的反對而放棄。

而這個愛踢球的學生，從政的起點，其實可能是高中時期。艾爾多安當時加入了「土耳其全國聯合學生會」（National Turkish Students’ Association），這個反共產主義、並逐漸轉型為伊斯蘭組織的團體，之後他順勢加入伊斯蘭政黨。在這期間，艾爾多安努力推動不同社會階層，一起參與政治，同時他在政黨裡的地位，也越來越重要。

於是在1994年，艾爾多安迎來政治生涯第一個高峰：當選伊斯坦堡市長。老實說原先他勞工階級和虔誠穆斯林的背景，對照土耳其國父凱末爾所倡導的世俗主義，也就是嚴禁宗教干預政治的立國精神，顯得相當違和，這讓他在競選期間，被媒體及民調看衰。但艾爾多安也因為相對低微的出身，讓他廣獲勞工們的支持，最後以黑馬之姿勝出。

市長上任後，艾爾多安專注在跟民眾切身相關的市政議題，像是最知名的塞車地獄：當時的伊斯坦堡擁有全國最長的通勤時間，市民每天早上平均要花49分鐘通勤。艾爾多安廣建橋樑、高架橋、高速公路，短短4年內，緩解塞車問題。艾爾多安在市政支出上更是精打細算，市府20億美金的債務，他在卸任前不但償還了絕大部分，還吸引40億美金的投資額。

接下來我們把時間快轉到2003年，這時候的艾爾多安，因為市長任內的政績，已經成為土耳其政壇紅人；和盟友創立的「正義與發展黨」（Justice and Development Party）這個伊斯蘭政黨，也贏得了國會三分之二的席次，讓他坐上了總理寶座。

面對這位來自伊斯蘭政黨的總理，國內外對他投以不少懷疑的眼光，但當時的艾爾多安則以行動證明，自己是開明、西化的領袖。

比如說，過去土耳其政府不承認庫德族地位的態度跟行為，常常讓土耳其人權紀錄黑掉。艾爾多安上台後，則是破天荒地公開向庫德族致歉。他還承諾許多保障庫德族權益的政策，例如開放在所有廣播媒體中，可以使用庫德語；以前被改成土耳其地名的城鎮，也可以恢復原先的庫德語地名。

面對過去被當作恐怖份子的庫德工人黨（PKK），艾爾多安也展開對話，希望能終結雙方20多年來的武裝衝突。種種善意，讓庫德工人黨領袖一度高調宣佈，雙方在邁向和解的路上。

除了庫德族問題之外，艾爾多安為了爭取土耳其加入歐盟，不只廢除過去經常侵害人權的國家安全法庭，也接受西方財政組織的援助和提案，大刀闊斧地進行改革，讓通膨從2001年的54.4%，降到2005年的8.2%，4年內通膨率就降低了46.2%。

種種向西方世界遞出橄欖枝、證明土耳其是西化國家的作為，讓艾爾多安一度成為西方媒體與政界的寵兒。

但是話說回來，在亮眼政績的背後，艾爾多安似乎從沒忘記伊斯蘭教育對他的薰陶，其實他在市長任內，也曾經禁止咖啡廳銷售酒精類飲料，雖然也引起不滿，但他總是以眾多西化、順應土耳其世俗主義的政策，來解決實際市政問題，這或許能解釋，為什麼從政初期，能讓許多人忽略他注重伊斯蘭教義的傳統本色。

權力真的使人腐化？土耳其人為何開始反對艾爾多安？

2013年，艾爾多安政府宣布，要將伊斯坦堡的塔克西姆蓋齊公園，改建為購物中心及高級公寓，一開始有幾十名環保人士用靜坐來表達不滿，卻被警方以催淚瓦斯、水柱進行驅離，這件事在社群媒體傳開之後，引起全國民眾的憤怒，這一次光是在伊斯坦堡，就有超過10萬人參加抗議。

可是前面提到在艾爾多安的政壇早期生涯，看起來很重視民生問題，也讓土耳其變得更現代化，為什麼改建一座公園，會讓民怨瞬間炸鍋？其實，早在2013年這場抗議之前，艾爾多安的不少政策，就逐漸展現他專制的一面。

首先，在艾爾多安當家下，土耳其的媒體審查越來越嚴格，從2003到2013年之間，土耳其記者被關在監獄裡的人數，還超越言論自由相對封閉的伊朗和中國。在這種媒體受到審查的狀況下，造成2013年抗議初期，土耳其主流媒體上一片祥和，幾乎沒什麼關於抗議的報導。

除了限縮媒體自由，一般人的言論自由，也好不到哪去。艾爾多安政府先後封鎖不少網站，在2013年示威高峰，政府封鎖了YouTube、推特、及維基百科。