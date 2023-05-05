港人居留4年才可申請定居？台灣陸委會：未做決定

（中央社）關於研擬修正辦法拉高港人定居申請門檻，陸委會昨日（4日）表示，目前沒有這樣的政策決定，移民政策考慮因素很多，將視情勢發展持續關注、檢討，沒有時間表。

大陸委員會昨日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中作出上述表示。

日前有消息指出，陸委會研擬修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，擬將在台連續居留滿一年可申請定居規定，修改為滿四年才能申請。

詹志宏表示，很多意見認為，政府是否應對港人定居規定比照外國人制度做些修正，贊成、反對聲音都有，政府目前沒有做這樣的政策決定。歡迎各國人才來台申請居留、定居，不限於哪個國別。

詹志宏並指出，長期以來有注意到，香港那邊有一組特定人士，經常對於台灣政策發表沒有依據的負面評論，「但是我們也尊重他們的發言權，因為他們剩下的自由不多了」。

「移民政策涉及考慮因素非常多」，詹志宏強調，移民政策必須考量很多因素，後續是否有必要修改港人在台定居或居留政策，將會視整體情勢發展，加以評估、檢討和判斷，一定會和社會各界溝通，謀求國內最大共識後才推動，「沒有時間表」。

詹志宏甫接下台港文化經濟合作策進會董事長一職。他說，台灣、香港持續維持交流，儘管現在香港局勢變化愈來愈不利於民間交流，仍會努力推動台灣、香港在經濟、文化方面交流，下半年就可以看到一些工作推動成績。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex