2023/05/05,
政治

港人居留4年才可申請定居？台灣陸委會：未做決定

港人居留4年才可申請定居？台灣陸委會：未做決定
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有消息指出，台灣陸委會擬修正港澳人士申請定居的規定，將在台連續居留滿一年可申請定居規定，修改為滿四年才能申請。陸委會回覆指目前沒有這樣的政策決定，移民政策考慮因素很多，將視情勢發展持續關注、檢討，沒有時間表。

（中央社）關於研擬修正辦法拉高港人定居申請門檻，陸委會昨日（4日）表示，目前沒有這樣的政策決定，移民政策考慮因素很多，將視情勢發展持續關注、檢討，沒有時間表。

大陸委員會昨日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中作出上述表示。

《自由時報》1日報導，陸委會打算將現行港人在台連續居留滿一年可以申請定居的規定，修改為至少須居留四年才能申請，與一般外國人標準無異。報導指相關規定涉及依親定居、投資移民等。而在中國大陸出生的港人，更可能改為須居留六年。報導引述「知情官員」，指因香港情勢較複雜，目前僅須居留一年就可申請定居拿身分證的寬鬆規定，已不合時宜。

日前有消息指出，陸委會研擬修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，擬將在台連續居留滿一年可申請定居規定，修改為滿四年才能申請。

詹志宏表示，很多意見認為，政府是否應對港人定居規定比照外國人制度做些修正，贊成、反對聲音都有，政府目前沒有做這樣的政策決定。歡迎各國人才來台申請居留、定居，不限於哪個國別。

詹志宏並指出，長期以來有注意到，香港那邊有一組特定人士，經常對於台灣政策發表沒有依據的負面評論，「但是我們也尊重他們的發言權，因為他們剩下的自由不多了」。

「移民政策涉及考慮因素非常多」，詹志宏強調，移民政策必須考量很多因素，後續是否有必要修改港人在台定居或居留政策，將會視整體情勢發展，加以評估、檢討和判斷，一定會和社會各界溝通，謀求國內最大共識後才推動，「沒有時間表」。

詹志宏甫接下台港文化經濟合作策進會董事長一職。他說，台灣、香港持續維持交流，儘管現在香港局勢變化愈來愈不利於民間交流，仍會努力推動台灣、香港在經濟、文化方面交流，下半年就可以看到一些工作推動成績。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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