蔡英文電話祝賀巴拉圭總統當選人，巴國目標今年對台出口5萬噸牛肉

巴拉圭上週末（4月30日）結束總統大選，友台派的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Peña）勝出，外界認為這是台灣在南美邦交「鬆一口氣」。總統蔡英文今（5）日與潘尼亞通話約20分鐘，代表政府及人民送上祝賀，潘尼亞則表示期待能盡速訪台灣，與蔡總統會面。

蔡英文今日上午與巴拉圭總統當選人潘尼亞進行電話會談，電話談話歷時約20分鐘，陪同者有國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、次長俞大㵢、總統府副秘書長張惇涵。

蔡英文表示，在本屆大選中，台巴邦交及兩岸議題受到國際關注，感謝潘尼亞當選人多次受訪重申對台灣的支持，並表達維繫及強化台巴邦誼的堅定立場。蔡英文也代表我國政府及人民祝賀潘尼亞高票當選，並期待未來雙方能更積極強化在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域的合作。

潘尼亞在會談中感謝蔡英文的祝賀，提及蔡英文過去訪問巴拉圭時，他時任財政部長並與總統見過面，更曾於22年前訪台參與研習班，與台灣早有淵源。

潘尼亞也表達期待能盡速訪問台灣、與蔡總統會面，期盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。

This morning I spoke to President-elect @SantiPenap of #Paraguay to congratulate him on his victory & thank him for his continued friendship & support for #Taiwan. I look forward to working with you to advance our bilateral cooperation & the well-being of our peoples. pic.twitter.com/m4lUrhcjns — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 5, 2023

潘尼亞預計在8月15日就職，外傳將由副總統賴清德出訪就職典禮、順道過境美國，不過外交部表示慶賀團成員還在規劃，會適時對外說明。

巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，選前親中候選人、在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，藍黨）推派的艾里格里（Efraín Alegre）不斷打「台灣牌」，多次放話勝選將與台灣斷交、改和中國建交，以爭取中國向巴拉圭開放大豆和牛肉市場。

不過潘尼亞選前接受日本《朝日新聞》專訪時表示，改與中國建交是「大錯特錯」，他說「絕對要與台灣維持外交關係才對，這是巴拉圭社會的共識」。他也說中國投資的吸引「完全不具魅力」，中國對巴拉圭而言雖然是重要的貿易國之一，但巴拉圭正致力於初級產業轉型為二級產業產品的出口，如果被納入要求初級產業產品的中國巨大市場，將使得巴拉圭的產業轉型變得更加困難。

巴拉圭期待今年對台出口5萬噸牛肉

巴拉圭出口台灣的主要產品是牛肉，巴拉圭《國家報》（La Nacion）引述巴國國家動物衛生暨品質局（SENACSA）最新統計資料顯示，台灣在巴拉圭牛肉出口市場佔比不斷增加，2022年巴拉圭向台灣出口了3萬8800噸牛肉和內臟，今年目標提升至5萬噸，為彌補無法出口到俄羅斯的銷量。

巴拉圭國家動物健康暨品質局局長馬丁（José Carlos Martin）表示，巴拉圭出口牛肉到台灣成長很多，不過他認為「可以更多」， 去年台灣就從美國進口了7.88億美元的牛肉，而巴拉圭進口則為2.21億美元。

巴拉圭僅次於美國，為我國第2大牛肉進口來源國，台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA）後，2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額自3500萬美元成長至1億9500萬美元。我國政府也於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。

另外，台灣與巴拉圭在今年4月25日簽署「有機農業生產系統相互承認瞭解備忘錄」後，巴拉圭已經將有機糖的樣品寄給台灣，巴拉圭駐台大使費卡洛（Amb. Carlos José Fleitas R.）表示，有信心於今年6月前完成第一批有機糖訂單。

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核稿編輯：楊士範