蔡英文電話祝賀巴拉圭總統當選人，巴國目標今年對台出口5萬噸牛肉
我們想讓你知道的是
巴拉圭主要出口牛肉到台灣，最新統計資料顯示，台灣佔巴拉圭牛肉出口市場比例不斷增加，2022年巴拉圭向台灣出口了3萬8800噸牛肉和內臟，今年目標提升至5萬噸，為彌補無法出口到俄羅斯的銷量。
巴拉圭上週末（4月30日）結束總統大選，友台派的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Peña）勝出，外界認為這是台灣在南美邦交「鬆一口氣」。總統蔡英文今（5）日與潘尼亞通話約20分鐘，代表政府及人民送上祝賀，潘尼亞則表示期待能盡速訪台灣，與蔡總統會面。
蔡英文今日上午與巴拉圭總統當選人潘尼亞進行電話會談，電話談話歷時約20分鐘，陪同者有國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、次長俞大㵢、總統府副秘書長張惇涵。
蔡英文表示，在本屆大選中，台巴邦交及兩岸議題受到國際關注，感謝潘尼亞當選人多次受訪重申對台灣的支持，並表達維繫及強化台巴邦誼的堅定立場。蔡英文也代表我國政府及人民祝賀潘尼亞高票當選，並期待未來雙方能更積極強化在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域的合作。
潘尼亞在會談中感謝蔡英文的祝賀，提及蔡英文過去訪問巴拉圭時，他時任財政部長並與總統見過面，更曾於22年前訪台參與研習班，與台灣早有淵源。
潘尼亞也表達期待能盡速訪問台灣、與蔡總統會面，期盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。
潘尼亞預計在8月15日就職，外傳將由副總統賴清德出訪就職典禮、順道過境美國，不過外交部表示慶賀團成員還在規劃，會適時對外說明。
巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，選前親中候選人、在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，藍黨）推派的艾里格里（Efraín Alegre）不斷打「台灣牌」，多次放話勝選將與台灣斷交、改和中國建交，以爭取中國向巴拉圭開放大豆和牛肉市場。
不過潘尼亞選前接受日本《朝日新聞》專訪時表示，改與中國建交是「大錯特錯」，他說「絕對要與台灣維持外交關係才對，這是巴拉圭社會的共識」。他也說中國投資的吸引「完全不具魅力」，中國對巴拉圭而言雖然是重要的貿易國之一，但巴拉圭正致力於初級產業轉型為二級產業產品的出口，如果被納入要求初級產業產品的中國巨大市場，將使得巴拉圭的產業轉型變得更加困難。
巴拉圭期待今年對台出口5萬噸牛肉
巴拉圭出口台灣的主要產品是牛肉，巴拉圭《國家報》（La Nacion）引述巴國國家動物衛生暨品質局（SENACSA）最新統計資料顯示，台灣在巴拉圭牛肉出口市場佔比不斷增加，2022年巴拉圭向台灣出口了3萬8800噸牛肉和內臟，今年目標提升至5萬噸，為彌補無法出口到俄羅斯的銷量。
巴拉圭國家動物健康暨品質局局長馬丁（José Carlos Martin）表示，巴拉圭出口牛肉到台灣成長很多，不過他認為「可以更多」，去年台灣就從美國進口了7.88億美元的牛肉，而巴拉圭進口則為2.21億美元。
巴拉圭僅次於美國，為我國第2大牛肉進口來源國，台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA）後，2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額自3500萬美元成長至1億9500萬美元。我國政府也於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。
另外，台灣與巴拉圭在今年4月25日簽署「有機農業生產系統相互承認瞭解備忘錄」後，巴拉圭已經將有機糖的樣品寄給台灣，巴拉圭駐台大使費卡洛（Amb. Carlos José Fleitas R.）表示，有信心於今年6月前完成第一批有機糖訂單。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
科技迷潔牙必備神器！飛利浦 Sonicare 旗艦 AI 智能電動牙刷：Sense IQ 智能自動校正刷牙力道保護牙齦、兩天亮白超有感、享受最奢華的潔牙體驗！
我們想讓你知道的是
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。
對許多科技迷來說，生活家電導入新科技已逐漸成為日常，趕搭上近期 AI 大熱潮，AI 智能不僅讓生活家電更加直覺便利，還提供更多客製化功能，讓消費者的體驗更具個性化、獨一無二！使用體驗大躍進！
編輯這次要開箱的是飛利浦Sonicare新推出的「頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，不僅搭載 Sense IQ AI智能偵測技術，絕美機身更榮獲德國紅點設計大獎肯定，集智慧、時尚、功能於一身，堪稱電動牙刷界的頂級之作，就算刷牙只是每天早晚的例行公事，也能滿足科技迷對品味的追求。
搭載三大核心技術、德國紅點美學設計、打造電動牙刷界的頂級尊榮之作！
談起電動牙刷，你是否還停留在外型單調、功能陽春、刷頭尺寸不符、噪音過大等刻板印象？這次，飛利浦推出精品級旗艦機－「 頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，導入 Sense IQ AI 智能偵測技術，彷彿有一位專業潔牙師隨侍在側，提醒你正確的刷牙角度與力道，並隨時幫你自動調整，還能對應不同牙齒結構有效清潔喔！
飛利浦Sonicare頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷除了以上特色，當然還有最重要的三大核心技術！接下來，編輯透過日常實際體驗，讓大家更清楚這支AI電動牙刷各項出色的亮點。
Sense IQ AI 智能偵測技術：每秒 100 次即時動態感測、隨時提醒刷牙力道範圍
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷支援 Sense IQ 智能 AI 偵測技術，每秒 100 次即時動態感測刷牙力道、範圍、頻率與時間，刷牙過程中會自動調整潔牙力道，讓使用者以最輕鬆、最正確的姿勢潔牙，避免牙齦受傷、造成不可逆的牙齦萎縮。
專屬尊榮版 AI 智能 Sonicare APP：詳細紀錄潔牙習慣、客製化分析與指導、彷彿潔牙師隨身在側
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配專屬「尊榮版 AI 智能Sonicare APP」 使用，初次使用只要依照畫面指示，就能輕鬆完成藍芽配對，就算是新手也能快速上手。
All-in-one 頂級多效合一刷頭搭配音波流體潔力，清潔力再升級：特殊刷毛傾斜角度設計、深入齒縫有效清除牙菌斑
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配 All-in-one 頂級多效合一刷頭，一隻刷頭即可達 20 倍牙菌斑清潔力*、15 倍護齦力*、2 天有感亮白*，直接省去每次使用都要更換不同功效刷頭的麻煩。
最簡易直覺的使用方式 給牙齒最極致的保護
編輯簡單分享使用兩周心得，不得不佩服Sense IQ 智能 AI 偵測技術確實厲害，在刷牙過程中隨時自動調整潔牙力道，當刷牙太用力時，會明顯感受到力道變小，且調整的瞬間相當自然舒適，與過去使用一般電動牙刷只能「憑感覺盲刷」截然不同。如果要用一句話形容Sense IQ AI智能偵測技術，那就是「聽起來很神奇，用起來很輕鬆。」
此外，編輯也大力推薦「尊榮版 AI 智能隨身APP」，可以清楚掌握每一顆牙的刷牙力道、刷毛停留時間，並以日誌的方式詳細紀錄，讓使用者能照顧每一顆牙齒。
總體來說，飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。