代理教師全年薪、卻要求寒暑假打卡上班，范雲、代理教師工會籲落實真正同工同酬

立法院教育及文化委員會去（2022）年審查預算時通過提案，修改《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，代理教師預計在112學年度開始應能與正式教師一樣領到全年薪資，以解決在教學現場長年只能領10個月薪水的問題。但立委范雲召開記者會指出，當時講得很清楚「不設條件」，卻有數個縣市要求代理教師獲得全年聘期後，寒暑假要到校處理校務，因此要為代理教師請命，並告訴教育部這不符合提案初衷。

范雲表示，代理教師比例不斷攀升，卻沒有給代理教師應有的保障，把人當「免洗筷」，導致有心成為正式教師的代理教師不斷流失。雖然從今（2023）年2月底開始，22個縣市中有19個提前從111學年度第2學期開始實施全年聘期，只剩基隆、花蓮、彰化沒有宣布，但最近卻陸續傳出有縣市要求代理教師寒暑假打卡上下班，事先簽署同意書才能領全年薪。

學校收暑輔費用、卻規定代理教師不得領鐘點費

全國代課暨代理教師產業工會接獲近60則陳情，多個縣市學校從3月起陸續收到地方政府公文，要求代理教師要到學校上班、做行政工作。其中，台南是當初第2個跟進全年聘期的縣市，竟有學校要求代理教師要簽同意書，同意寒暑假到校才能延長聘期；而南投縣不僅要求寒暑假到校，還必須配合行政、分擔輪值工作。工會理事長黃湘仙指出，彰化縣的情況更誇張，要求代理教師帶暑輔、額外向學生收暑輔錢，卻說老師領全月薪，因此不得領鐘點費、重複支領費用。

黃湘仙強調，全年聘期只是回歸代理教師應得的薪資，不是額外多發。少子化導致代理教師在教學現場常態化，他認為應持續修法讓相關薪資福利如同正式教師，才有辦法留住好的人力。

寒暑假任務包山包海，「代理教師寒暑假就不用備課？」

范雲則指出，代理教師本來就沒有年資保障、工作也只是短期聘約，如今給出全聘期，居然變成寒暑假要到校處理校務，「正式老師寒暑假要備課，代理教師寒暑假就不用備課？」

目前至少有7個縣市發出類似公文，要代理教師在寒暑假期間執行包山包海的任務，范雲表示，從處理校務、輔導學生參加科展、辦理校園午餐研習活動，到關懷追蹤中輟學生、輔導學生參加童軍活動、整理圖書館藏書等等，他批評這是混淆代理教師當初聘用的目的。

東華大學法律系副教授張鑫隆指出，代理教師也是一種「非典型勞動」，其最大特色是，雇主利用編制外或非典型的僱傭型態，和正職勞工之間做出差別待遇。許多非典型勞動者事實上的工作就是正職，卻偽裝成非典型勞工，如同應該招聘正式教師的缺額，卻用代理教師。

張鑫隆表示，無論是代理教師或是大學的專案教師，都不適用《勞動基本法》對非典型勞工的相關規定，先前監察院已經針對這種「非勞非教」的法律關係作出糾正，教育部雖然有進行調整，但很多問題還是存在。

立委范雲認為，現況是「以給薪之名行壓榨之時」，要求教育部修正辦法草案，並呼籲各縣市政府履行承諾，給代理教師不設條件的全年薪資，才是真正的同工同酬。

對此，教育部回應稱，為健全代理教師完整聘期權益，國教署正在修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，目前辦理草案預告程序，並積極蒐整各界意見，將據以研處本辦法相關內容。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範