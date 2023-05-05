2023/05/05,
教育

代理教師全年薪、卻要求寒暑假打卡上班，范雲、代理教師工會籲落實真正同工同酬

代理教師全年薪、卻要求寒暑假打卡上班，范雲、代理教師工會籲落實真正同工同酬
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們想讓你知道的是

目前至少有7個縣市發出類似公文，要代理教師在寒暑假期間執行包山包海的任務，范雲表示，從處理校務、輔導學生參加科展、辦理校園午餐研習活動，到關懷追蹤中輟學生、輔導學生參加童軍活動、整理圖書館藏書等等，他批評這是混淆代理教師當初聘用的目的。

立法院教育及文化委員會去（2022）年審查預算時通過提案，修改《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，代理教師預計在112學年度開始應能與正式教師一樣領到全年薪資，以解決在教學現場長年只能領10個月薪水的問題。但立委范雲召開記者會指出，當時講得很清楚「不設條件」，卻有數個縣市要求代理教師獲得全年聘期後，寒暑假要到校處理校務，因此要為代理教師請命，並告訴教育部這不符合提案初衷。

范雲表示，代理教師比例不斷攀升，卻沒有給代理教師應有的保障，把人當「免洗筷」，導致有心成為正式教師的代理教師不斷流失。雖然從今（2023）年2月底開始，22個縣市中有19個提前從111學年度第2學期開始實施全年聘期，只剩基隆、花蓮、彰化沒有宣布，但最近卻陸續傳出有縣市要求代理教師寒暑假打卡上下班，事先簽署同意書才能領全年薪。

學校收暑輔費用、卻規定代理教師不得領鐘點費

全國代課暨代理教師產業工會接獲近60則陳情，多個縣市學校從3月起陸續收到地方政府公文，要求代理教師要到學校上班、做行政工作。其中，台南是當初第2個跟進全年聘期的縣市，竟有學校要求代理教師要簽同意書，同意寒暑假到校才能延長聘期；而南投縣不僅要求寒暑假到校，還必須配合行政、分擔輪值工作。工會理事長黃湘仙指出，彰化縣的情況更誇張，要求代理教師帶暑輔、額外向學生收暑輔錢，卻說老師領全月薪，因此不得領鐘點費、重複支領費用。

黃湘仙強調，全年聘期只是回歸代理教師應得的薪資，不是額外多發。少子化導致代理教師在教學現場常態化，他認為應持續修法讓相關薪資福利如同正式教師，才有辦法留住好的人力。

寒暑假任務包山包海，「代理教師寒暑假就不用備課？」

范雲則指出，代理教師本來就沒有年資保障、工作也只是短期聘約，如今給出全聘期，居然變成寒暑假要到校處理校務，「正式老師寒暑假要備課，代理教師寒暑假就不用備課？」

目前至少有7個縣市發出類似公文，要代理教師在寒暑假期間執行包山包海的任務，范雲表示，從處理校務、輔導學生參加科展、辦理校園午餐研習活動，到關懷追蹤中輟學生、輔導學生參加童軍活動、整理圖書館藏書等等，他批評這是混淆代理教師當初聘用的目的。

東華大學法律系副教授張鑫隆指出，代理教師也是一種「非典型勞動」，其最大特色是，雇主利用編制外或非典型的僱傭型態，和正職勞工之間做出差別待遇。許多非典型勞動者事實上的工作就是正職，卻偽裝成非典型勞工，如同應該招聘正式教師的缺額，卻用代理教師。

張鑫隆表示，無論是代理教師或是大學的專案教師，都不適用《勞動基本法》對非典型勞工的相關規定，先前監察院已經針對這種「非勞非教」的法律關係作出糾正，教育部雖然有進行調整，但很多問題還是存在。

立委范雲認為，現況是「以給薪之名行壓榨之時」，要求教育部修正辦法草案，並呼籲各縣市政府履行承諾，給代理教師不設條件的全年薪資，才是真正的同工同酬。

對此，教育部回應稱，為健全代理教師完整聘期權益，國教署正在修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，目前辦理草案預告程序，並積極蒐整各界意見，將據以研處本辦法相關內容。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。