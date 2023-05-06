《人選之人》公正黨黨工職場性騷擾事件，那段對白根本是活生生的臨床現場
我們想讓你知道的是
局外人總是認為，這種髒事大可直接打臉，在胸前比個叉，然後把性平條文貼到對方額頭上，之後法院見。這樣很帥，可惜人不是機器，人在會在亮紅燈時陷入掙扎，因為他們還要承受斷炊或被報復的風險，人會因顧忌而懷疑自己的是非判斷，會被利害關係約束，會為了那一口飯調整自己的容忍值。
「什麼？你被摸了，那當初幹嘛不講？你到底在想什麼！」
《 人選之人—造浪者 Wave Makers》是正港的職人劇，想看選戰明來暗去，爾虞我詐的策略攻防，可能會有些失望。但若想一窺幕僚的工作日常，本劇可說是細節滿滿，它展示了鄰里佈樁的眉角、選務凌駕家庭的傲慢、政二代的繼位兩難，以及大局之下，只得息事寧人的世道無奈。
這裡指的是第四集，公正黨黨工的職場性騷擾事件。
幾年前，我參與過一場關於職場性騷擾的支持性團體。和戒酒會一樣，這是個匿名團體，成員輪流傾訴事件，彼此承接情緒。裡頭有十個人，男女各半，有些是研究生，有些是上班族，還有幾個公務員。
當中有個成員，是入行兩年的新進護理師，轉調病房後持續被學長性騷擾。頭一個月還好，但之後越來越不對勁，學長會私下貼身搭肩開黃腔，半夜常傳曖昧簡訊，聚餐則藉機摟腰摸背。沒把話講開的原因，是她還想在醫院混下去，權力位階的落差，一向是職場性騷擾的起點。直到八個多月後，她在尾牙時遭學長強吻，於是決定上報性平會。
送出申訴書隔天，那間平常沒人使用的小會議室突然熱鬧了起來，副院長秘書、護理部督導、科主任、護理長通通擠進來開趴，人手一份紅包，桌上有一疊文情並茂的悔過書，還有一張診斷證明，證明學長有酒癮問題導致行為脫序。學長需要治療，但不能轉調，因為他要負責教學醫院評鑑，護理師則被調去健檢中心服務VIP，更上一層，皆大歡喜。討公道不一定要搬上檯面，小房間能解決的事，就別讓制服組的大人操心。
那時她才明白，原來性平會就跟五月天演唱會一樣，都拿不到入場券。
幾年以後，類似情節出現在《人選之人》第四集。公正黨文宣部副主任翁文方，帶著被騷擾的職員張亞靜，一同拜訪曾被性騷擾的離職員工苗珊如。面對來訪的兩人，苗珊如娓娓道出事件始末：
「那是我畢業後第一份工作。那時我的台語還不太流利，而且大家都很忙，只有前輩會主動帶我。他教我很多東西，是個非常熱情的人，所以大家都很喜歡他。
有時候加班到很晚，他會買宵夜給我，我也會回請他飲料小點心之類的。有一次，我在睡覺前收到一封訊息，那是一張夜景照片，他說想跟我看夜景。我沒有多說什麼，就回了『晚安』。
說真的，那也沒怎樣，如果特地回說請他不要這樣，我反而會覺得很尷尬，好像是我小題大作，而我也不想打壞關係。後來有次加班到很晚，半夜一兩點，他說要載我回家，可是卻往反方向開。他把車開到一個可以看夜景的地方，接著開始說他跟老婆有多不好，每天都在吵架，結果講著講著他就哭了。
我不知道該怎麼辦，而且他那時候看起來就真的很可憐，我覺得應該要安慰他，我也不覺得他會對我怎麼樣，所以我就拍了拍他的背。我不知道......我不知道他會誤會我，他說他很喜歡我，然後就強吻我。
可是我有把他推開！後來我想說事情過了就算了，結果他開始在工作上為難我，故意不把正確的資料給我，讓我很難做事。但你們知道嗎？我那時候的第一個想法不是生氣，而是覺得愧疚，然後很自責。一定是我做了什麼不對的事情，我想要跟他道歉，我希望可以跟他把話講開。
後來我才知道，他對每個女生都這樣，而且他會在大家面前把我講得很難聽，那時候我每天都過得非常痛苦。我有去找主任，但他說那是同事之間互相關心的訊息，不能當作證據，叫我自己換單位。嗯，大概就是這樣。」
那場戲就到這裡結束了，但整段對白留在我腦海裡非常久。為什麼，因為她講出了跟護理師幾乎一樣的話。這段對白，根本是活生生的臨床現場，編劇只花了十分鐘，就把團體成員送回我面前。能把對白寫得如此生動，讓角色說出人話（這是本劇最優秀的部分），只有兩種可能：扎實的田調，或深刻的觀察。
我想，編劇們同時做到了這兩件事。
這段自白，完整重現了職場性騷擾受害者的掙扎曲線。這條曲線和霸凌流程有點類似，加害者會反覆試探對方底線，受害者會一點一點讓步。霸凌受害者擔心失去友誼，性騷擾受害者則擔心失去前景，因此對於前輩的曖昧行徑，他們深怕是自作多情，即便偶有逾矩，也不敢破壞關係。
是不是自己做了什麼讓人誤會的事，才讓對方有機可趁，因此在不確定事情會惡化到什麼地步之前，他們不知如何喊停，因為沒有判斷的依據，也不敢拿職業生涯賭下去。就這樣拖了好一陣子，直到每晚都輾轉難眠，人生被拖進沼澤，才終於鼓起勇氣告訴家人，可惜大多都換來一句：
那你當初幹嘛不講？你到底在想什麼！
這些受害者都有個共同的困擾，就是他們必須先通過一連串的審訊，才能得到想要的關心。旁人沒看到他們的掙扎，而是誤以為他們別有居心，他們從來沒想過，被人理解的過程，居然會如此坎坷。
「幹嘛不早講？」跟「發生什麼事？」都有個問號，但它們代表的意義截然不同。前者是質疑，後者是探詢，然而多數的受害者，腦袋其實都很清楚，他們大多都知道自己吃了悶虧，因此不用質疑他們，我們該去理解的，是為什麼他們願意一直吃虧？
局外人總是認為，這種髒事大可直接打臉，在胸前比個叉，然後把性平條文貼到對方額頭上，之後法院見。這樣很帥，可惜人不是機器，機器會在設定好的情況下亮紅燈，發出警報。但人在會在亮紅燈時陷入掙扎，因為他們還要承受斷炊或被報復的風險，人會因顧忌而懷疑自己的是非判斷，會被利害關係約束，會為了那一口飯調整自己的容忍值。這是人心的暗盤操作，也是機器無法判讀的細節。
大部分的受害者，都只想被理解這件事，其他的，他們可以自己搞定。
團體結束前，帶領者問了每個團員，有沒有什麼話想跟身邊的人說？我原本以為這會是個踴躍的結尾，沒想到竟換來一片沉默。沒人送出語言，每個人都在斟酌，大家彷彿在用各種角度，試著把某片沉重的玻璃窗裝回窗框。
「我希望，他們能相信我們。」
一個輟學的研究生舉起右手，慢慢地吐出這十個字，而這十個字產生了某種催眠效果，讓成員一個接著一個點頭。看著他們的神情，我忽然想起了《百年孤寂》那群迷失在雨林裡的馬康多村民，而馬奎斯是這麼形容這群人的：
他們默默無聲，像夢遊般走在一個憂傷的宇宙。
我不知道，他們何時能走出這個憂傷的宇宙，我也知道，事情不能就這麼算了。但這那之前，我們能做的，是溫柔地問一句「發生什麼事？」不要預設立場，也不要自作主張，而是去仔細理解這些被卡在夾縫中的身體，好好感受他們的掙扎。
有時候他們需要的，真的就是這樣而已。
本文經心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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