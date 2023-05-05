2023/05/05,
環境

為期3年反聖嬰結束、聖嬰現象將至，氣象專家鄭明典：靠颱風解旱機率更低

為期3年反聖嬰結束、聖嬰現象將至，氣象專家鄭明典：靠颱風解旱機率更低
圖為石門水庫。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

過去3年從未有颱風登陸台灣，好天氣卻也導致旱象頻傳，世界氣象組織日前發布最新消息，表示反聖嬰現象將要結束，並有高機率發生聖嬰現象，氣象專將鄭明典則發文擔憂，未來水庫透過颱風解旱的機率將更低。

世界氣象組織（WMO）3日發布消息，說明今（2023）年發生聖嬰現象的機率正在升高，為期3年的反聖嬰現象結束了，這將可能導致全球升溫新高峰。中央氣象局局長鄭明典也發文表示，聖嬰現象會導致太平洋地區颱風生成位置東移，對於急需颱風雨水解旱的台灣來說，只能期待梅雨能多帶來降水。

WMO指出，反聖嬰現象（La Niña）在為期3年後現在已經結束，太平洋熱帶地區現在處於非聖嬰也非反聖嬰的中性狀態。

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Photo Credit: 世界氣象組織
聖嬰現象的降雨區與乾旱區。

報告也給出推測，認為今（2023）年的5至7月之間，太平洋熱帶地區轉為聖嬰現象的機率是60%，6至8月增加為70%，到9月更來到80%，但就現階段而言，尚不知聖嬰現象的強度與持續時間。

「 我們剛剛經歷了有記錄以來最暖的8年」WHO秘書長Petteri Taalas這麼說，「儘管過去3年裡出現了具有冷卻作用的反聖嬰現象，它起到了暫時遏制全球升溫的作用。聖嬰現象的發展很可能導致全球升溫出現新高峰，並增加打破溫度記錄的可能性。」

根據WMO《全球氣候狀況》報告，因為一次強烈的聖嬰現象以及溫室氣體導致的雙重作用，2016年成為有紀錄以來最暖的一年。而根據過去經驗，聖嬰現象對於全球溫度的影響會在第二年逐漸作用，因此推測2024將會最為明顯。

Taalas秘書長呼籲，整個世界都應該針對聖嬰現象做好準備，它通常會對世界不同地區帶來更多高溫、乾旱與降雨，可能會引發更多的極端天氣與氣候事件。

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Photo Credit: 世界氣象組織
世界氣象組織預測今年5至7月的表層及深層水溫。

聖嬰現象是什麼？

聖嬰現象是一種自然發生的氣候型，與太平洋熱帶的中部與東部海洋表面的溫度變暖有關，平均2至7年發生一次，通常會持續9到12個月。

聖嬰現象會在不同地區造成不同影響，例如在南美洲南部、美國南部、非洲之角和中亞等地，帶來降雨量增加；相對的，對於澳洲、印尼、南亞部分地區造成嚴重乾旱。

在颱風生成部分，聖嬰現象所帶來的暖水，會加劇太平洋中部、東部的颱風，同時會阻礙大西洋的颱風生成。

中央氣象局局長鄭明典也在臉書上表示，連續3年的反聖嬰現象結束了，反倒是有往聖嬰現象發展的趨勢，這將導致今年颱風生成位置往東移，水庫能不能透過颱風雨來解渴就成未知數，因此希望能在梅雨季多累積些降水。

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核稿編輯：楊士範


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