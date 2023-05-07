詹順貴：從半屏山核電廠到機器人大軍，郭董有如把國家體制與政策當兒戲

文：詹順貴（因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師）

積極爭取國民黨總統初選門票的郭台銘，對於攸關國家體制，與重大政策的議題，近日諸多草率發言如「不用議會監督，自己監督便可」、「台積電不來高雄因為沒有電，要在高雄半屏山下建造核能發電站」、「民進黨把『非核家園』當作神主牌，你們投給民進黨，那你們就生肺癌好了」、「重啟核四」、從「別買武器就不會被打」到「共軍侵台，派機器人去對打」等，令人直捏冷汗。

雖然事後已經道歉，但再看日前他的團隊主辦一場座談會，短短11個字的主題背板都可以錯3個字，顯示郭董團隊的民主意識、政策評估擬定的風險管控與偵錯能力，完全讓人無法放心。

首先，台灣是三權分立的民主憲政國家，議會代表人民監督行政，不僅是憲法明定，更是全球民主國家的普世價值，不料要競選總統掌握最高行政權力的郭董竟能講出「不用議會監督，自己監督便可」，也許他在自己的企業帝國版圖已習慣如此，但放到國家體制上，這種完全是威權獨裁的思維，縱使道過歉，也絕不能姑息縱容。

其次，台積電會不會去高雄？自有它的企業戰略盤算，但無論如何絕不會是因為高雄沒有電。能源本來就是全國性議題，縱使國民黨20世紀執政的那幾十年，有關電廠與電網的規劃與建置也都是整體考量，而非一地一區個別思考。

所以，台灣本島電網完全互通，理論上每一發電設施所發的電都可以全島調度（當然從經濟利益角度看，傳輸到終端用戶路線越短，電在傳輸過程耗損越少），本來就不宜直接界定哪個地區有多餘的電、哪個地區沒有電。

高雄並不缺電，半屏山蓋核電廠完全的荒謬

退而言之，縱使依郭董只從高雄地區檢視發電用電的邏輯，也可以很明顯看出郭董與其幕僚團隊事先根本沒有做功課，才會拿出那種很容易被實際數據指錯的說詞。

攤開台電高雄發電與用電數據的資訊，2022年高雄的總發電是508億8600萬度，而售電量為307億3400萬度，這數據顯示高雄地區的用電量遠低於設在高雄的電廠發電量，約僅占60.4%，其他多餘的發電都是往北輸送，也就是說高雄本身根本不缺電！

至於「半屏山都已經挖空了，不如搞個小型核電站在裡面」之說，也是不負責任的大空話，因為縱使是小型核電站，仍需要審慎評估選址，並與在地居民溝通，不是企業霸主極其主觀的一句話就決定。

何況郭董口中的小型核電站，是否即一般所認知採用小型先進反應爐的SMR？如是，那郭董究竟知否除俄羅斯一座號稱已商轉外，連擁核最積極的法國都已在評估因發電成本過高不符經濟效益而考慮放棄？比爾蓋茲和他投資的核電廠公司TerraPower迄今也只具備實驗室技術，仍無法商業化？

不意外，郭董此話一出，立刻引發各界抨擊，不得不再度於社群平台上道歉。

逐步達成「非核家園」目標，是《環境基本法》第23條明定的政府義務，民進黨執政時積極落實有何不對？何況《環境基本法》在2002年底通過當時，民進黨的立委席次並未過半，此一法條卻能通過，可見是當時台灣社會的主流共識。

Photo Credit: 高雄市地政局 原中油高雄煉油廠位置，中間綠色區塊為半屏山

誤解非核家園用意，話語惡毒傷人

郭董「票投民進黨，那就生肺癌」的邏輯，或許出在誤以為落實「非核家園」目標，就必須用更多燃煤來發電填補，而燃煤對肺癌或全癌症的發生率貢獻較為顯著（正在被雲林台西鄉、麥寮鄉居民提告損害賠償的六輕台塑集團一定無法認同郭董此言），但此一發言仍是立基在錯誤的資訊之上。

事實是，核一、核二、核三等共6部機組，原本都可以按照它的40年營運期限運轉到最後一刻，但由於國民黨長期執政的新北市堅持不同意啟用或興建用過燃料棒的中期乾式貯存場，以致冷卻池已完全放滿用過燃料棒，而迫使核一、核二機組不得不陸續提前除役或藉降載發電以減緩燃料棒退出速度。

至於核四根本尚未興建完成，能否完成興建？是否安全？能否啟用？都在未定之數，郭董作為一個企業集團領導者，要訴求重啟核四都不需要事先思考可行性與安全性問題？國民黨總統候選人最熱門人選新北市長侯友宜被問到此事，又再度展現他面對爭議時言不及義、滿嘴空話的本事，郭董有辦法使他買單支持嗎？

蔡英文執政後，明確提出以全力發展再生能源為主的能源轉型政策，核一、核二機組的陸續除役，主要即用再生能源填補，燃煤電廠除役與因經濟成長所增加的用電需求，基載調度部分主要為燃氣，優先上網供電則是再生能源。

以今年5月1日為例，中午12時13分，風力發電與太陽光電合計發電量超過780萬瓩，創歷史新高，主要貢獻為光電發電量653.4萬瓩，也打破紀錄，風電、光電總發電占比達31.71%，顯見在用電尖峰時段，再生能源可有效大幅減少燃煤發電。

再生能源前景可觀，郭董理解嗎？

再以2017年與2022年對照為例，再生能源於2017年僅占4.9%，去年增為8.6%，燃煤發電則從2017年的39.2%，在核一2部機組、核二1部機組陸續除役的情況下，去年還降到34.8%。

再拿國民黨馬政府執政最後一年的2015年與去年（2022）相比，台電所有火力電廠包括硫化物、氮氧化物、粒狀污染物等主要空氣污染物，在林全、賴清德兩任行政院長任內積極且全面的空污防治策略治理，配合綠電優先上網、煤電優先降載的調度策略下，分別減少約67%、53.3%、78.1%。可見，郭董所說「票投民進黨，那就生肺癌」之說，根本經不起檢驗。