詹順貴：從半屏山核電廠到機器人大軍，郭董有如把國家體制與政策當兒戲
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政治人物為了贏得選舉，勢必盡可能爭取選票，遇到爭議問題會迴避不回答，為了藏拙也可以一再重複滿嘴的空話，這都可以理解，但道德底線應該是不能用不實的話、乃至刻意造假的事件欺騙社會。
文：詹順貴（因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師）
積極爭取國民黨總統初選門票的郭台銘，對於攸關國家體制，與重大政策的議題，近日諸多草率發言如「不用議會監督，自己監督便可」、「台積電不來高雄因為沒有電，要在高雄半屏山下建造核能發電站」、「民進黨把『非核家園』當作神主牌，你們投給民進黨，那你們就生肺癌好了」、「重啟核四」、從「別買武器就不會被打」到「共軍侵台，派機器人去對打」等，令人直捏冷汗。
雖然事後已經道歉，但再看日前他的團隊主辦一場座談會，短短11個字的主題背板都可以錯3個字，顯示郭董團隊的民主意識、政策評估擬定的風險管控與偵錯能力，完全讓人無法放心。
首先，台灣是三權分立的民主憲政國家，議會代表人民監督行政，不僅是憲法明定，更是全球民主國家的普世價值，不料要競選總統掌握最高行政權力的郭董竟能講出「不用議會監督，自己監督便可」，也許他在自己的企業帝國版圖已習慣如此，但放到國家體制上，這種完全是威權獨裁的思維，縱使道過歉，也絕不能姑息縱容。
其次，台積電會不會去高雄？自有它的企業戰略盤算，但無論如何絕不會是因為高雄沒有電。能源本來就是全國性議題，縱使國民黨20世紀執政的那幾十年，有關電廠與電網的規劃與建置也都是整體考量，而非一地一區個別思考。
所以，台灣本島電網完全互通，理論上每一發電設施所發的電都可以全島調度（當然從經濟利益角度看，傳輸到終端用戶路線越短，電在傳輸過程耗損越少），本來就不宜直接界定哪個地區有多餘的電、哪個地區沒有電。
高雄並不缺電，半屏山蓋核電廠完全的荒謬
退而言之，縱使依郭董只從高雄地區檢視發電用電的邏輯，也可以很明顯看出郭董與其幕僚團隊事先根本沒有做功課，才會拿出那種很容易被實際數據指錯的說詞。
攤開台電高雄發電與用電數據的資訊，2022年高雄的總發電是508億8600萬度，而售電量為307億3400萬度，這數據顯示高雄地區的用電量遠低於設在高雄的電廠發電量，約僅占60.4%，其他多餘的發電都是往北輸送，也就是說高雄本身根本不缺電！
至於「半屏山都已經挖空了，不如搞個小型核電站在裡面」之說，也是不負責任的大空話，因為縱使是小型核電站，仍需要審慎評估選址，並與在地居民溝通，不是企業霸主極其主觀的一句話就決定。
何況郭董口中的小型核電站，是否即一般所認知採用小型先進反應爐的SMR？如是，那郭董究竟知否除俄羅斯一座號稱已商轉外，連擁核最積極的法國都已在評估因發電成本過高不符經濟效益而考慮放棄？比爾蓋茲和他投資的核電廠公司TerraPower迄今也只具備實驗室技術，仍無法商業化？
不意外，郭董此話一出，立刻引發各界抨擊，不得不再度於社群平台上道歉。
逐步達成「非核家園」目標，是《環境基本法》第23條明定的政府義務，民進黨執政時積極落實有何不對？何況《環境基本法》在2002年底通過當時，民進黨的立委席次並未過半，此一法條卻能通過，可見是當時台灣社會的主流共識。
誤解非核家園用意，話語惡毒傷人
郭董「票投民進黨，那就生肺癌」的邏輯，或許出在誤以為落實「非核家園」目標，就必須用更多燃煤來發電填補，而燃煤對肺癌或全癌症的發生率貢獻較為顯著（正在被雲林台西鄉、麥寮鄉居民提告損害賠償的六輕台塑集團一定無法認同郭董此言），但此一發言仍是立基在錯誤的資訊之上。
事實是，核一、核二、核三等共6部機組，原本都可以按照它的40年營運期限運轉到最後一刻，但由於國民黨長期執政的新北市堅持不同意啟用或興建用過燃料棒的中期乾式貯存場，以致冷卻池已完全放滿用過燃料棒，而迫使核一、核二機組不得不陸續提前除役或藉降載發電以減緩燃料棒退出速度。
至於核四根本尚未興建完成，能否完成興建？是否安全？能否啟用？都在未定之數，郭董作為一個企業集團領導者，要訴求重啟核四都不需要事先思考可行性與安全性問題？國民黨總統候選人最熱門人選新北市長侯友宜被問到此事，又再度展現他面對爭議時言不及義、滿嘴空話的本事，郭董有辦法使他買單支持嗎？
蔡英文執政後，明確提出以全力發展再生能源為主的能源轉型政策，核一、核二機組的陸續除役，主要即用再生能源填補，燃煤電廠除役與因經濟成長所增加的用電需求，基載調度部分主要為燃氣，優先上網供電則是再生能源。
以今年5月1日為例，中午12時13分，風力發電與太陽光電合計發電量超過780萬瓩，創歷史新高，主要貢獻為光電發電量653.4萬瓩，也打破紀錄，風電、光電總發電占比達31.71%，顯見在用電尖峰時段，再生能源可有效大幅減少燃煤發電。
再生能源前景可觀，郭董理解嗎？
再以2017年與2022年對照為例，再生能源於2017年僅占4.9%，去年增為8.6%，燃煤發電則從2017年的39.2%，在核一2部機組、核二1部機組陸續除役的情況下，去年還降到34.8%。
再拿國民黨馬政府執政最後一年的2015年與去年（2022）相比，台電所有火力電廠包括硫化物、氮氧化物、粒狀污染物等主要空氣污染物，在林全、賴清德兩任行政院長任內積極且全面的空污防治策略治理，配合綠電優先上網、煤電優先降載的調度策略下，分別減少約67%、53.3%、78.1%。可見，郭董所說「票投民進黨，那就生肺癌」之說，根本經不起檢驗。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。