中國外交官威脅加拿大挺新疆議員，中方：無端抹黑、中國不干涉別國內政
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加拿大外交部長照美蘭4日表示，正在考慮驅逐中國的外交官，因情報資料顯示，1名中國外交官密謀恐嚇加拿大議員莊文浩在香港的親屬，只因他支持新疆。中國外交部5日表示，這是加拿大對中國外交領事人員的抹黑、是基於意識形態偏見的鬧劇。
綜合《BBC》、《路透社》、《美聯社》與《CNN》的報導，加拿大外交部部長趙美蘭（Mélanie Joly）昨（4）日宣布召見中國駐加拿大大使叢培武，了解北京恐嚇加拿大議員一事，並不排除驅逐中國外交官。中國外交部發言人毛寧在今（5）日的例行記者會上表示，這是加拿大政客與媒體的炒作，是「子虛烏有的無稽之談」。
加拿大外交部長趙美蘭在4日表示，外交部正在考慮驅逐中國的外交官，因為1份情報機構提供的報告顯示，1名中國外交官密謀恐嚇加拿大議員莊文浩（Michael Chong）在香港的親屬。
趙美蘭表示，已要求加國外交部副部長轉告叢培武大使，加拿大不會容忍中國干涉其內政。
《CNN》的報導指出，外交部長召見他國大使，是一種外交工具，用來公開表達對他國的不滿與憤怒。
中國外交部發言人毛寧在今日的記者會上，面對《法新社》記者的提問，表示北京對加拿大的「無端抹黑」，表達強烈不滿，中國外交部美大司負責人已向加拿大駐華大使「提出嚴正交涉」。
中華人民共和國駐加拿大大使館於4日發聲明表示，叢培武大使在與加國外交部負責人會面時，針對加拿大「基於個別政客和媒體」所謠傳的「中國干涉加國內政」謊言，以及驅逐中國外交領事人員的威脅，表達「強烈抗議」。
聲明指出，「中國一慣奉行不干涉別國內政原則」，中國外交人員也一向遵守「國際公約和中加領事協定」。並表示加拿大政治人物與媒體「為撈取政治私利和博人眼球」，基於「意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國」。叢培武大使在聲明中強調，中國外交領事人員「不容抹黑」，中國主權、安全，以及發展利益「不容侵犯」。並在此聲明中敦促加拿大「停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。並表示，若加國執意挑釁，中國將會「奉陪到底」。
中國外交官做了什麼？
加拿大媒體《環球郵報》在本（5）月1日的報導中，引述了加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）的調查報告，表示1名駐加拿大的中國外交官，透過北京，尋找加拿大議員莊文浩在香港的親屬，目的可能是為了警告這位批評中國新疆政策的議員，並且阻止其他加拿大政治人物，「採取反對中華人民共和國的立場」。
加拿大保守黨籍的莊文浩議員，在2021年向加國議會提出議案，將中國政府對新疆維吾爾族人的作為，定調為「種族滅絕」。中國當時否認了這項指控，並在不久後對莊文浩議員進行制裁。
「如果我們不採取行動，那基本上是舉牌告訴全世界的威權國家，加拿大歡迎外國干預內政、針對加國公民，且不會有任何的後果，而這正是為什麼我們需要驅逐這個人（中國外交官）。」莊文浩議員在議會質詢時表示。
「我已經很多年沒有和我在中國的家人說過話了，我和許多的加拿大人一樣，我們有家人生活在威權國家，我們面臨同樣的困境－如何保護處在威權統治下的家人。」莊文浩議員表示，加拿大的華人社群，應有權利知道自己與家人是否處在危險之中。
在加拿大政治圈掀起的漣漪
《環球郵報》發布報導後，加拿大總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）遭到來自國內的批評，質疑其為何沒有更早承認事件已經發生，並採取行動。
「令人震驚的是，政府沒有採取行動來驅逐這個人，繼續同意此人留在加拿大，是完全放棄責任的一種表現。」莊文浩議員在2日的記者會上表示。
總理杜魯道對此表示，他雖然事先聽取了加拿大安全情報局的簡報，但並沒有被具體告知莊文浩議員就是中國的目標對象。杜魯道也在2日的記者會上強調，自己第一次知道這件事就是在《環球郵報》發布報導之後。3日時，杜魯道也指責加拿大安全情報局，當初沒有將這項訊息傳遞給他。
不過莊文浩議員在4日表示，根據杜魯道的國家安全顧問，這項情報早於2021年時，就已經發布給加拿大樞密院（Privy Council Office）。
《環球郵報》援引不願透露身份的知情者表示，中國更願意看到杜魯道的自由黨在2021年大選中連任，並盡力打擊被認為對北京不友好的保守黨政治人物。
上（4）月，杜魯道任命特別調查員，調查中國干涉加拿大最近2次大選一案。
莊文浩議員與其他保守黨議員，並非唯一要求政府作出強硬回應的人。加拿大前國家安全顧問莫利納羅（Dennis Molinaro）在3日向《CNN》表示，「當中國進行這些威脅加拿大主權的活動時，（加拿大）真的必須效仿美國的模式，更加積極地對中國採取行動。」
新聞來源
- Canada considers expelling Chinese diplomats for targeting MP（BBC）
- China protests Canada's possible expulsion of diplomat（Reuters）
- Canada mulls expelling China diplomat for targeting lawmaker（AP News）
- Canada says ‘all options on table’ over claims China tried to interfere in election, harass lawmaker（CNN）
- 駐加拿大使館發言人談話（中華人民共和國駐加拿大大使館）
- 駐加拿大使館發言人就加個別政客和媒體污稱所謂「中方威脅加議員」發表談話（中華人民共和國駐加拿大大使館）
- 2023年5月5日外交部發言人毛寧主持例行記者會（中華人民共和國外交部）
延伸閱讀
- 杜魯道將任命獨立特別專員，對「中國干預加拿大大選」展開調查
- 加拿大安全情報局機密文件揭露中國干預選舉、多管齊下滲透政商界，國會擴大調查
- 加拿大軍方發現中國在北極進行監視活動，加外長：中國是個越來越具破壞性的力量
- 加拿大眾議院發布「台灣報告書」，北京譴責：粗暴干涉中國內政，掏空一中原則
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核稿編輯：楊士範
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
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天、地、人、時的最佳平衡
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對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
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同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。