中國外交官威脅加拿大挺新疆議員，中方：無端抹黑、中國不干涉別國內政

綜合《BBC》、《路透社》、《美聯社》與《CNN》的報導，加拿大外交部部長趙美蘭（Mélanie Joly）昨（4）日宣布召見中國駐加拿大大使叢培武，了解北京恐嚇加拿大議員一事，並不排除驅逐中國外交官。中國外交部發言人毛寧在今（5）日的例行記者會上表示，這是加拿大政客與媒體的炒作，是「子虛烏有的無稽之談」。

加拿大外交部長趙美蘭在4日表示，外交部正在考慮驅逐中國的外交官，因為1份情報機構提供的報告顯示，1名中國外交官密謀恐嚇加拿大議員莊文浩（Michael Chong）在香港的親屬。

趙美蘭表示，已要求加國外交部副部長轉告叢培武大使，加拿大不會容忍中國干涉其內政。

《CNN》的報導指出，外交部長召見他國大使，是一種外交工具，用來公開表達對他國的不滿與憤怒。

中國外交部發言人毛寧在今日的記者會上，面對《法新社》記者的提問，表示北京對加拿大的「無端抹黑」，表達強烈不滿，中國外交部美大司負責人已向加拿大駐華大使「提出嚴正交涉」。

中華人民共和國駐加拿大大使館於4日發聲明表示，叢培武大使在與加國外交部負責人會面時，針對加拿大「基於個別政客和媒體」所謠傳的「中國干涉加國內政」謊言，以及驅逐中國外交領事人員的威脅，表達「強烈抗議」。

聲明指出，「中國一慣奉行不干涉別國內政原則」，中國外交人員也一向遵守「國際公約和中加領事協定」。並表示加拿大政治人物與媒體「為撈取政治私利和博人眼球」，基於「意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國」。叢培武大使在聲明中強調，中國外交領事人員「不容抹黑」，中國主權、安全，以及發展利益「不容侵犯」。並在此聲明中敦促加拿大「停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。並表示，若加國執意挑釁，中國將會「奉陪到底」。

中國外交官做了什麼？

加拿大媒體《環球郵報》在本（5）月1日的報導中，引述了加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）的調查報告，表示1名駐加拿大的中國外交官，透過北京，尋找加拿大議員莊文浩在香港的親屬，目的可能是為了警告這位批評中國新疆政策的議員，並且阻止其他加拿大政治人物，「採取反對中華人民共和國的立場」。

加拿大保守黨籍的莊文浩議員，在2021年向加國議會提出議案，將中國政府對新疆維吾爾族人的作為，定調為「種族滅絕」。中國當時否認了這項指控，並在不久後對莊文浩議員進行制裁。

「如果我們不採取行動，那基本上是舉牌告訴全世界的威權國家，加拿大歡迎外國干預內政、針對加國公民，且不會有任何的後果，而這正是為什麼我們需要驅逐這個人（中國外交官）。」莊文浩議員在議會質詢時表示。

「我已經很多年沒有和我在中國的家人說過話了，我和許多的加拿大人一樣，我們有家人生活在威權國家，我們面臨同樣的困境－如何保護處在威權統治下的家人。」莊文浩議員表示，加拿大的華人社群，應有權利知道自己與家人是否處在危險之中。

在加拿大政治圈掀起的漣漪

《環球郵報》發布報導後，加拿大總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）遭到來自國內的批評，質疑其為何沒有更早承認事件已經發生，並採取行動。

「令人震驚的是，政府沒有採取行動來驅逐這個人，繼續同意此人留在加拿大，是完全放棄責任的一種表現。」莊文浩議員在2日的記者會上表示。

總理杜魯道對此表示，他雖然事先聽取了加拿大安全情報局的簡報，但並沒有被具體告知莊文浩議員就是中國的目標對象。杜魯道也在2日的記者會上強調，自己第一次知道這件事就是在《環球郵報》發布報導之後。3日時，杜魯道也指責加拿大安全情報局，當初沒有將這項訊息傳遞給他。

不過莊文浩議員在4日表示，根據杜魯道的國家安全顧問，這項情報早於2021年時，就已經發布給加拿大樞密院（Privy Council Office）。

《環球郵報》援引不願透露身份的知情者表示，中國更願意看到杜魯道的自由黨在2021年大選中連任，並盡力打擊被認為對北京不友好的保守黨政治人物。

上（4）月，杜魯道任命特別調查員，調查中國干涉加拿大最近2次大選一案。

莊文浩議員與其他保守黨議員，並非唯一要求政府作出強硬回應的人。加拿大前國家安全顧問莫利納羅（Dennis Molinaro）在3日向《CNN》表示，「當中國進行這些威脅加拿大主權的活動時，（加拿大）真的必須效仿美國的模式，更加積極地對中國採取行動。」

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核稿編輯：楊士範