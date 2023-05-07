烏克蘭春季大反攻在即：烏軍將從哪裡進攻？俄國做了那些防禦？
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一般認為，烏克蘭軍隊將在近期內發起大規模攻勢，俄羅斯方面也正在加緊採取防範措施，並修築了數百公里長的防禦工事。那麼，俄軍的軟肋在哪裡？烏軍收復失地的行動將會遇到哪些困難呢？
文：Daniil Sotnikov
從去（2022）年12月開始，俄軍開始順著前線走向修築了龐大的防禦工事。衛星圖像顯示，俄軍正在其佔領區的一些戰略要地上進行軍事集結，對烏方發起的戰略反攻進行籌備。英國情報部門表示，這是過去幾十年來世界上最大規模的防禦工事。
除此之外，《路透社》對數千幅衛星圖片進行分析後報導稱，俄烏邊境以及烏克蘭東部及南部被佔領土上，俄軍修築了綿延數百公里的由碉堡、路障、戰壕和防護牆組成的防禦工事。
美國費城外交政策研究所高級研究員羅伯・李（Rob Lee）對《路透社》表示，去年烏軍大反攻的成功給俄羅斯人上了一課。「烏軍反攻拿下哈爾科夫（Kharkiv）後，俄羅斯已經意識到了吃敗仗、丟失土地是完全有可能的。我認為，俄羅斯人已經意識到烏克蘭是有能力發起反攻的。」
俄羅斯人修築了哪些防護牆？
俄羅斯修築的防禦工事主要由一人高的戰壕組成。戰壕前方用沙袋或石塊進行了加固，可以抵擋子彈和炮彈彈片。
華盛頓美國企業研究所的分析師亞弗里克（Brady Africk）對衛星圖片進行分析後表示，圍繞一些交通要道和具有戰略意義的城鎮周圍，目前都修建了這類工事。
《路透社》報導稱，相關圖片還顯示俄軍為了阻擋烏克蘭的重型軍事設備，修築了各類障礙物，如反坦克溝壕、水泥鑄造的「龍牙」以及「捷克刺蝟」等二戰時期常見的反坦克手段。除此之外，俄軍還埋設了大量地雷。
烏克蘭軍隊將在哪裡發起反攻？
俄軍高層下令修築大規模防禦攻勢的地點，顯然也是他們認為烏軍最有可能發起反攻的地點。俄軍前線防禦工事主要集中在札波利沙（Zaporizhzhia）東南部、烏克蘭東部以及連接被俄軍佔領的克里米亞半島的狹長地帶。
澳洲退役少將瑞安表示，俄軍顯然認為，烏克蘭南部尤其是札波利沙一帶將是烏軍發動反攻的重點。
烏克蘭軍事專家、預備役上校日丹諾夫（Oleh Zhdanov）也表示：「俄軍在短短六個月之內建造的這些防禦工事是相當堅固的。」不過，他也同時強調，這些防禦設施是零星分佈的，並不連貫。例如梅利托波爾（Melitopol）以東的公路網就幾乎沒有任何防禦設施。
俄軍希望借助防禦工事揚長補短
蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心的馬蘇爾（Niklas Masuhr）分析稱，俄方之所以要修築大規模防禦工事，其主要目的可能並不是阻撓烏軍突破防線，而更是一種拖延戰術，讓烏軍在進攻過程中消耗更多的「人力和時間」。
馬蘇爾認為，基於這些防禦工事的存在，未來烏軍反攻的方式也就有了某種程度上的可預測性。「除此之外，防禦工事對俄軍也可以起到揚長避短的作用，因為烏克蘭軍隊更擅長使用靈活機動的作戰方式。」不過，馬蘇爾同時也表示，俄軍固守防禦工事，也使得烏軍評估俄軍部署變得更為容易。
外交政策研究所的羅布・李認為，俄軍把兵力集結在防線上，也令烏軍處於有利地位，他們可以縱深攻入俄佔領土的後方，從而使各道防線土崩瓦解，使俄軍陷入潰敗境地。
烏軍的防空能力以及俄軍低落的士兵
日丹諾夫警告說，衛星圖片上目前還無法識別出俄軍的炮兵陣地，他們通常在戰鬥打響前一刻才會暴露位置。除此之外，俄軍的戰鬥機也是一個不容忽視的因素，不過，烏克蘭的防空能力較強，俄軍戰鬥機無法取得制空權。日丹諾夫說：「重要的是，烏軍必須要擁有足夠的戰術性防空系統，只有這樣才能為地面部隊提供足夠的保護。」他說，是否擁有能夠覆蓋整個作戰區域的防空系統，這是一個必須予以考慮的重要因素。
儘管一些觀察家認為，俄軍的防禦工事足以抵擋得住烏軍的大規模攻勢，但日丹諾夫還是認為，烏軍的攻勢能否取得成功，並不完全取決於俄軍的工事是否牢固。「無論戰壕挖的多深，多麼牢固，決定勝敗的關鍵因素最終還是要看守軍的士氣。」他說，俄軍佔領了赫爾松（Kherson）後，花了三個月時間修築了三道防禦工事，但最終還是無法抵禦住烏軍的攻勢。
傳統的防禦工事與現代化的作戰理念
總部設在倫敦的國際戰略研究所的現代戰爭專家加迪（Franz-Stefan Gady）對《CNN》表示：「烏克蘭的目標一定是要引發俄軍指揮系統的癱瘓以及官兵的恐慌。戰術上的出奇不意、戰場上的指揮能力以及官兵的士氣等無形因素，很可能會在進攻發起後的24小時內起到決定性作用。」
日丹諾夫表示，現代化戰爭中，小巧靈活的軍事單位在攻勢中發揮著重要作用。他表示，在收復哈爾科夫的戰鬥中，小規模的機動部隊不用一槍一彈率先突破了防禦工事之間的空隙，在敵軍中造成了混亂和恐慌，而隨後再由主力部隊結束戰鬥。
西方軍援，意義重大
外交政策研究所的羅布・李表示：「坦克、裝甲車必須同工兵、炮兵甚至戰鬥機協同作戰，以擊敗不同層面的敵軍防線，這種作戰方式被稱為『多兵種協作』。」他表示，最近西方向烏克蘭提供的軍援就是為了幫助烏克蘭具備這樣的能力。
日丹諾夫表示，烏克蘭目前已經收到了掃雷坦克。他還著重強調了美國提供的M58 MICLIC掃雷設備以及德國提供的、用於跨越小型障礙的裝甲架橋車和工程車。
馬蘇爾也表示，西方提供的武器將是烏克蘭提升協同作戰能力的關鍵，另外持續提供武器、彈藥以及相關的情報也至關重要。
澳洲退役少將瑞安表示，機智巧妙的作戰規劃可能比西方武器還要重要，「他們得到的最為重要的援助並不是武器裝備，而是對營級和更高級指揮官所提供的多兵種協同作戰能力的培訓。這是極其複雜的地面行動，絕不是給你一支皮卡車隊就可以完成的任務。」
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