泰國國會大選的「頭銜與階級文化」：候選人有軍階是加分，已婚與未婚也需明確區分
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泰國候選人通常都會在自己的名稱前面加上「頭銜」，這種頭銜不是像台灣媒體報導上用「先生、女士、小姐」稱呼，而是有著許多不同類型的頭銜，附帶一提，如果讀者有仔細看過台灣的選舉公報，其實上面連先生小姐等頭銜都沒有，只有單純的姓名而已。
2023年泰國國會大選如火如荼的進行著，台灣的新聞媒體也都會跟進報導各政黨候選人目前的民調狀況，但對於身處類雙首長制的台灣人而言，泰國選舉制度有其複雜之處。
不過即便認真了解過泰國選舉制度，要真的搞懂泰國選舉文化就不是一件簡單的事情。雖然選舉制度可以學習，但選舉文化深受該國政治文化的影響，而政治文化又受到該國歷史、宗教及政治思想的影響。
因此，許多外國研究者多半僅能以政治學中的政黨研究相關理論去解讀泰國選舉文化，卻很少以社會文化面向去解答這些問題，身為碩士踏入泰國政治研究領域的筆者，實際上也是在博士班階段，因為深入了解泰國社會文化面向，才逐漸找出從政治理論當中看不到的答案。
為了讓更多讀者或未來有興趣投入泰國政治研究領域的人可以理解泰國選舉文化，因此筆者希望藉本篇文章介紹泰國選舉文化當中的「階級文化」，至少讓對這個議題有興趣的讀者能有基礎知識。至於更加詳細的內容，要等後續筆者寫的論文再來詳細介紹。
相信有在關注泰國選舉的人應該都會發現，泰國候選人通常都會在自己的名稱前面加上「頭銜」。這種頭銜並非像是「先生、女士、小姐」等稱呼，而是有著許多不同類型如職位、官位等頭銜。附帶一提，如果讀者有仔細看過台灣的選舉公報，其實上面連先生小姐等頭銜都沒有，只有單純的姓名而已。
也因為泰國正式的選舉公報上都有各式各樣的頭銜，因此筆者在翻譯泰國主要政黨總理候選人名單時，也依循此傳統加上「頭銜」，但也發現這些頭銜不僅是稱呼而已，更是泰國傳統社會價值觀在泰國選舉文化當中的展現。
認識象徵階級的各種頭銜
從泰國歷屆總理列表當中可以發現，多數的泰國總理都有軍階，少數沒有軍職頭銜的泰國前總理他信（ทักษิณ ชินวัตร）也有警階，可以說過去有五分之四以上的泰國總理都有著明顯的階級身份。而這並不是當上總理後才冠上，是選舉時就已具備。在2023年泰國中選會公告的總理候選人名單當中就可看到各種頭銜列出。這些頭銜雖然沒有法律上明確的高低順序，但在泰國社會中，多數人都理解這些頭銜所代表的意義，若以社會階級的概念來看，從上至下別為：
- 軍階（พ.）：จอมพล元帥、พล. อ.上將、พล. ท.中將、พล. ต.少將、พล. จ.准將，將軍以下頭銜組合為「พ.校、 ร.尉、 จ.士官長、ส.士兵」加上「 อ.上、 ท.中、 ต.少」，例如：上校就是พ.อ.、中尉就是ร.ท.等等。
- 警階（ต.）：泰國警察與軍人階級大致相同，只是沒有最高的元帥，而在書寫上，則是將原本的軍階中間加上「ต.」代表「ตำรวจ警察」意思，例如：警察上校就是พ.ต.อ.、中尉就是ร.ต.ท.以此類推。
註：本文以陸軍為範例，海軍與空軍則有些微差異，更詳細列表請參考「泰英軍警階對照表」
- 皇家成員：蒙拉查翁（หม่อมราชวงศ์）
- 學者：ศ. 教授、รศ.副教授、ผศ.助理教授
- 普通階級：先生（นาย）、夫人（คุณหญิง）、女士（นาง）、少女（น. ส. นางสาว）。
讓筆者覺得比較特別的點，在於男性無論是否結婚都用先生，但是女性就明顯分成夫人、女士及少女，雖然筆者了解泰國社會文化對於媽媽的重視，但沒想到已婚與未婚也需明確區分。至於泰國選舉當中為何要加上頭銜，這就需要從泰國1932年君主立憲後的政治文化來理解。
第二次世界大戰讓軍階或警階地位提升
1932年泰國走向君主立憲後，開始有各種當代所見的部長職位，雖然政府的部分功能與君主立憲前有相似或相同之處，但多數部門與首長的稱呼都被改名。例如：1932年開始的「泰國皇家警察署」（กรมตำรวจ），還有總理（นายกรัฐมนตรี）一詞也是從1932年開始使用。
而除了部門與首長稱呼被改名外，泰國在進入第二次世界大戰期間，第三任總理鑾披汶·頌堪（แปลก พิบูลสงคราม）的政府透過加入軸心國陣營與日本合作，進而收復那些被英國與法國奪走的土地時，讓軍階的光芒達到史無前例地高，也讓軍階或警階較爵位來得重要。
從中文版泰國總理列表中，可發現多數總理名稱都會標示其軍階或警階，甚至早期的幾位總理都擁有爵位。不過目前在泰文版維基百科上介紹到這些總理名稱時，通常都會先講出頭銜而非爵位，例如：「鑾披汶·頌堪（แปลก พิบูลสงคราม）」，「鑾（หลวง）」這個詞是來自他過去獲賞賜的爵位，但目前多數泰國人都是稱呼「上將 波（จอมพล ป.）」，「波（ป.）」來自他的名字「貝（แปลก）」的開頭字母，另外也有人稱呼「上將 貝（จอมพล แปลก）」。
不過，這樣的「頭銜與階級」文化是否仍持續存在光芒，筆者認為是需要持續觀察的，尤其對民主世代（2000-2010年出生）的選民而言，他們經歷過2020年的學運，產生對泰國軍人與警察的反感，這或許都會成為他們對這些頭銜與階級擁有者的部分刻板印象，但這一切都觀察本次大選的結果才能得知。
台灣與泰國的選舉文化差異
當我們了解泰國選舉文化後，或許可以思考如果今天台灣也將軍階與警階放上選舉公報，是否也會達到如同泰國那樣的效果呢？ 筆者認為恐怕會更糟，過去台灣社會歷經許多軍人與警察對人民的迫害，都不會讓這些頭銜成為加分條件，反而可能會讓選民更討厭這位候選人。
因此即便是桃園市市議員于北辰，他有退役將軍的頭銜，但他在參加市議員選舉時的廣告文宣當中，也不會特別強調其「將軍」頭銜，反而是以題字「為政以德、譬如北辰」來強調自己的書香氣息。因為在受到華人文化觀念「萬般皆下品、唯有讀書高」影響的台灣社會，只有「學歷」能成為真正的加分點，也才會產生台灣選舉有候選人因「碩士學位」問題而退選的現象。因此如果要筆者用一句話介紹台灣與泰國的選舉差異，那就是「泰國重視階級、台灣重視文憑」。
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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