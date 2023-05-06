2023/05/06,
環境

SpaceX「星艦」爆炸殘骸四散、發射台震出大坑，環團怒告NASA要求下令禁飛

SpaceX「星艦」爆炸殘骸四散、發射台震出大坑，環團怒告NASA要求下令禁飛
Photo Credit: GettyImages

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爆炸產生的大塊混凝土和金屬飛到數公里外，引發1.4公頃的草地火災，而相隔近10公里遠的伊莎貝爾港市也受到波及，該市幾乎所有地方都覆蓋一層相當厚的沙粒。經事後確認，灰塵來自SpaceX發射台附近的沙土，因火箭升空而飄向空中。

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）打造的最大型火箭「星艦」（Starship）20日試射，火箭升空4分鐘後爆炸，殘骸四散，連發射台也震出大坑。起飛揚起的沙土飄到10公里遠，炸裂的混凝土塊跟金屬片飛到數公里外。影響遠比事前評估更嚴重。

發射台附近就有野生動物保護區，而美國聯邦航空總署（FAA）已經發給SpaceX五年許可，每年可發射20艘的星艦。爆炸11天後，環團決定控告聯邦航空總署未盡把關之責，並要求撤銷許可。

發射台碎裂，爆炸影響超乎預期

星艦是馬斯克的理想，具有超重型火箭推進器，可以多次將人和衛星送入地球軌道，甚至更遠的月球、火星。美國國家航空暨太空總署（NASA）也希望藉助星艦將太空人送上月球。

20日，星艦從德州波卡契卡（Boca Chica）的「星際基地」（Starbase）發射升空。起飛後不久隨即在高空爆炸，殘骸波及鄰近地區。發射台承受不住33組引擎點火的衝擊力道，混凝土平台碎裂四散，形成近7公尺深的坑洞。

試飛失敗爆炸在意料之內，但實際影響範圍卻遠超過事前的評估，而位在星際基地不遠處，就有下里奧大河谷國家野生動物保護區（Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge）。聯邦航空總署在爆炸後展開調查，並稱調查結束前不會批准SpaceX的發射計畫。

《路透社》報導，美國魚類暨野生動物管理（USFWS）的調查報告指出，爆炸產生的大塊混凝土和金屬飛到數公里外，引發1.4公頃的草地火災，所幸無人傷亡，保護區內的鳥類或野生動物也未因此死亡。

相隔近10公里遠的伊莎貝爾港市（Port Isabel）也受到波及，該市幾乎所有地方都覆蓋一層相當厚的沙粒。經事後確認，灰塵來自SpaceX發射台附近的沙土，因火箭升空而飄向空中。

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擷取自SpaceX YouTube影片
星艦（Starship）升空4分鐘後爆炸，受影響範圍超過預期

SpaceX發射許可長達五年，環團控訴要求撤銷

這次試飛雖以爆炸收場，SpaceX員工仍歡呼慶賀，認為星艦能順利離開發射台就算成功。馬斯克也發文祝賀，說從中學到很多，對下次試射幫助很大。聯邦航空總署已發給SpaceX五年許可，每年可發射20艘的星艦或超級重型火箭（Super Heavy rockets）。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）資深律師馬戈利斯（Jared Margolis）指責，他們（指SpaceX）只想到發射失敗的碎片，卻從未考慮發射台可能被炸飛。

馬戈利斯說，發射台炸飛的混凝土塊或金屬片很可能落在笛鴴（Piping Plover）的重要棲息地上。笛鴴的受脅等級為「近危」（Nearly Threatened, NT）。

《美聯社》報導，生物多樣性中心、美國鳥類保育協會（American Bird Conservancy）、衝浪者基金會（Surfrider Foundation）與地方環團在5月1日對聯邦航空總署提告。

環團控告聯邦航空總署未善充分考慮可能的環境影響，並要求法院撤銷聯邦航空總署發給SpaceX的五年許可。

參考資源

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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