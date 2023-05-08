法國紀錄片《台灣：禁忌之國》巴黎首映，導演：我們選擇毅然地站在台灣這邊
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紀錄片正式播映前，藍諾思已受邀多家主流媒體。RTL電台（RTL Radio）更用一小時和他談論台灣，「主持人說，『詳細講述台灣發展歷程很重要，很多事情我們都不知道』」，讓他覺得確實有講述台灣故事的需要。藍諾思認為，透過紀錄片，他感受到台灣並不想要戰爭，「但台灣有決心，堅決捍衛贏得的果實。」
（中央社）法國再推台灣紀錄片，《台灣：禁忌之國》談認同與防衛建構，4日舉辦首映，現場座無虛席。導演藍諾思告訴中央社，想展現台灣國家歸屬感及何為台灣人的驕傲，因台灣不凡歷程值得被訴說。
法國紀錄片《台灣：禁忌之國》（Taïwan: Nation Interdite）將於7日晚間於《法國5台》（France 5）播出。以70多分鐘的影片向法語區觀眾講述台灣茁壯的國族認同、民主歷程，以及面對中國威脅的國防和民防。
紀錄片導演藍諾思（Wandrille Lanos）訪問外交部長吳釗燮、監察院長兼國家人權委員會主委陳菊、數位部長唐鳳、前參謀總長李喜明、壯闊台灣創辦人吳怡農、前美國AIT台北辦事處處長司徒文（William Stanton）、學者沈伯洋、工研院、調查局、台積電代表、電影工作者王師、年輕藝術家羅昱翰等人，提供不同面向與世代的觀點。
4日晚間紀錄片於巴黎舉辦電影院首映，現場湧2、300人、座無虛席，顯示法國對台灣的關注更勝以往。
藍諾思5日接受《中央社》訪問時表示，他原本計劃以地緣政治角度拍攝台灣半導體，但和法國電視台接洽討論後，決定擴大範圍，探討他認為國際社會需要了解的面向，也就是台灣國家認同如何建構。
提及紀錄片的目的，藍諾思謙虛表示，《台灣：禁忌之國》是近來多部講述台灣紀錄片中一部，「說『我的』目的好像有點太自負，這些紀錄片都有共同目的，就是讓人了解世界有這麼一個地方。我們常用表面的方式討論台灣，因此希望透過紀錄片盡可能讓更多人知道……讓更多人對台灣與其複雜性產生興趣。」
他指出，這支紀錄片略微不同之處，就是希望聚焦台灣內部，如他在紀錄片文字介紹中所寫，「我們選擇毅然地站在台灣這邊」。他告訴《中央社》，「我不想從美國或中國的角度探討台灣，不願將台灣視為國際政治棋盤上的旗子。」
藍諾思有位表親曾旅居台灣6、7年，熱愛台灣。當他決定拍攝台灣時兩人為此越洋討論，這位表親告訴藍諾思：「有鑒於他們（台灣人）經歷的一切和歷史，他們值得一部講述台灣不凡歷程的紀錄片。這句話深植我心，我告訴自己，的確，未必正反兩方都得談，為何不講我感受到的台灣？」
《台灣：禁忌之國》兩大主軸為台灣認同與國防，藍諾思表示，「若不談論台灣認同，便很難了解台灣如何成為如今樣貌，必須討論台灣從何而來，包括獨裁和民主歷程，以及台灣人、台灣文化和語言的內涵。」
他引用外省人二代王師受訪時所說：「我們值得擁有民主……身為台灣人，意味著對民主自由的熱愛。」
藍諾思嘗試展現台灣人如今面臨的循環：越受威脅，認同就越強烈；認同越強烈，就又越受無法接受台灣民主社會受中國威脅。
「越發強烈的認同，讓人民更加準備好捍衛國家。當然也有不願上戰場的年輕人，但我想展現的是台灣逐漸強烈的國家歸屬感，以及何為身為台灣人的驕傲。」
被問及紀錄片名稱，藍諾思解釋選擇nation而非state或country，是為了強調歸屬感與台灣國族認同的建構，並非代表台灣不是國家；而「禁忌」則反映台灣因中國霸權被禁止，導致在國際社會、聯合國中失去能見度，或因各方懼怕中國而成為禁忌話題，「中國無法接受台灣國族與認同的誕生，試圖將其抹滅」。
紀錄片正式播映前，藍諾思已受邀多家主流媒體。RTL電台（RTL Radio）更用一小時和他談論台灣，「主持人說，『詳細講述台灣發展歷程很重要，很多事情我們都不知道』」，讓他覺得確實有講述台灣故事的需要。
藍諾思告訴《中央社》，有人說台灣認同就像一個千層酥，這也是他的發現，「彷彿進入一個很小的領域，卻有著不同文化影響下的極深厚層次。我能理解與感同身受，同時卻也難以摸清，很多細微之處，都需要文化解碼。」
在他看來，他記錄的是台灣人的感受，認同台灣的人越來越多是趨勢，並不會因為政黨輪替而改變。「在和年輕人討論的過程中，你會發現毫無疑問地，他們自認為台灣人，我想這是台灣已選擇的道路。」
藍諾思認為，透過紀錄片，他感受到台灣並不想要戰爭，「但台灣有決心，堅決捍衛贏得的果實」。他引用吳釗燮在片中所言：「我們要告訴中國，無論他們決定在5、10年後攻打我們，台灣永遠會準備好。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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