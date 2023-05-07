歐盟打破禁忌補貼各國軍工生產線，增產軍火援助烏克蘭

文：Ella Joyner

烏克蘭彈藥不足，這是數月以來的新聞頭條。歐盟週三推出新動議，在未來12個月內加快軍火生產。

歐盟內部市場專員佈雷頓（Thierry Breton）過去數週對生產彈藥的工廠進行了視察。他在布魯塞爾向媒體表示：「歐盟防禦工業必須看一看，我們如何轉入戰時經濟模式。」

他說：「我們所指的是，擴大現有生產，並進行現代化改造，或許開設新的生產線和新車間。此外，啟用經過改造後能重新投產的工廠。」

按照該計劃，歐盟共同預算將撥款最多5億歐元作為補貼，歐盟經濟界將從中獲利。佈雷頓表示，所有項目都必須由成員國共同出資，這意味著總金額可能再增加5億歐元。

佈雷頓說：「我認為，在12個月內，在支持之下，我們每年在歐盟的彈藥產能將增加到100萬枚。」

這位歐盟高級官員稱，他希望該議案能在6月簽署。這一為期兩年的動議，也將允許成員國調撥歐盟COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）紓困基金用於特定的投資。

週三宣佈的動議，是歐盟成員國3月達成的一項計劃中三大支柱中的最後一個。這三個支柱各價值約10億歐元。

第一個支柱是使用基金，對歐盟成員國從本國軍火庫向基輔提供武器進行部分補償。事實上，愛沙尼亞近來數週受到批評，被指責用老舊軍火佔了歐盟聯合基金的便宜，——塔林予以堅決否認。

第二個支柱包括共同為烏克蘭採購軍火，但因是否應允許非歐盟軍火商獲得這些利潤豐厚的合約——如果他們能更快交貨，而引發幕後的政治爭議，此前暫時擱置。據歐盟輪值主席國瑞典消息，週三，歐盟各國大使排除歧見、達成妥協，為共同採購掃清道路。

歐盟武器補貼是新形勢下的產物

自俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略以來，歐盟打破了許多此前的禁忌。歐盟的成立是作為一個維護和平的項目，是在二戰的災難性後果之上產生的。通常，歐盟禁止將共同基金用於衝突區域的軍事裝備。

然而，歐盟門前的這場戰爭的爆發、以及對支持基輔對抗俄羅斯的決心，引發了思維的轉換，以及設立「預算外」的大規模軍事援助出資機制。

歐洲外交關係委員會分析人士格蘭德（Camille Grand）向《德國之聲》表示：「我想我們必須認識到，執委會在開創先河。事實上，歐盟首次將資金用於防禦工業，不僅是研發，而且的確用於對防禦工業提供支持。」

專家：需要時間

格蘭德表示，5億歐元是一大筆資金，但是否能如歐盟官員所願產生立竿見影的效果，還須觀望。

格蘭德說，增加軍火生產是一個漫長的過程。一方面，彈藥比坦克、飛機的製造更簡單快速，但仍需要時間擴充複雜的供應鏈、並培訓高技能的工作人員。他說，產量的提升可能需要數月時間。

格蘭德說，從根本上說，歐盟的產能並不是為發生一場大規模戰爭而做準備的。「所謂『戰時經濟』的說法可能略有誇張，但也的確告訴我們需要作出多麼大的改變。」

與此同時，防禦工業對於大幅提高產能也感到不安，因為擔心一旦烏克蘭戰爭結束，需求將驟降。

格蘭德說，北約和歐盟提出的各項動議向軍火工業發出訊號，投資是值得的。「首先，因為部分投資將由歐盟出資，同時也因為需求將持續數年，而不是數週或數月。」

歐盟可能開創了新的思路，但歐盟新冠紓困基金可能用於防禦工業的想法，並不讓人人滿意。歐盟議會的德國左翼黨成員米歇斯（Martina Michels）在一份聲明中批評說：「歐盟結構基金是我們的戰略長期投資工具。其用途是推進平衡各國不同的生活水準，同時推動有利於氣候保護的結構性變革。無論如何都不應用於軍火。戰時經濟無論在社會上、生態上還是經濟上都是不可持續的。」

佈雷頓指出，成員國將自行決定，是否以共同出資的方式使用歐盟基金擴大本國彈藥生產，比如提高一個近年來規模下降的彈藥廠的產能。

他說：「我們必須在資金方面以及允許工業領域擴充產能上迅速行動。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九