談台美國防產業合作：如果共軍登陸了該怎麼辦？老百姓該如何支持國軍抗戰？

文：許劍虹、李博儒

台美國防產業論壇5月3日在台北國際會議中心盛大召開，這次約有25家來自美國的武器製造商來台，聚焦台灣軍用無人機的發展。鑒於近年中共不斷以軍機、軍艦環繞台灣周邊空域與海域的情況下，發展不對稱作戰被許多人視為國軍抵禦共軍入侵的不二法門。

就以空軍的角度來看，中共空軍的規模是中華民國空軍的四倍之多，能派來擾亂台灣周邊空域的戰機和飛行員數量，顯然是讓空軍疲於奔命與陷入消耗戰困境的。

如果能以大型無人機常態性負擔西南空域及南海的空中偵巡任務，取代目前動不動就要派遣戰機飛往該空域進行不明機識別任務。實時監控該空域狀況回報給空軍，並且由大型無人機負擔低強度與例行性的任務，如果有異常敵情狀況再派戰機起飛予以攔截。這樣一來除了讓空軍人員負擔合理化，也能減輕裝備相關的耗損，維持相關載具的壽命與妥善率，對提升軍心士氣大有幫助。

近期共軍以TB-001無人機環繞台灣，對花蓮佳山以及台東志航基地造成極大的威脅。但就連飛機與相關資源相對充裕的共軍，都以大型偵打一體的無人機來進行台海戰場的偵搜經營，如果國軍在這方面，還不懂得利用大型定翼無人機作為類似場景的運用，就未免太落伍了。

近期美國同意售與我國的MQ-9B死神無人機，有更長的滯空時間，以及更優秀的性能與實戰驗證的能力。在美方的支援下，中華民國空軍可以透過運用MQ-9死神無人機的機會，快速在大型偵打一體的無人機運用上趕上共軍與歐美先進國家。也能藉此經驗修改自製的騰雲無人機系統，更貼近我國的使用情境所需。

此外雷虎科技公司已在5月2日與IMSAR簽署合作備忘錄，為T-400無人直升機設計雷達，未來可從海軍乃至於海巡艦上起飛執行偵察任務。經緯航太科技股份有限公司董事長羅正文指出，美國擁有研發大型高速無人機，以及實施偵打一體化的足夠經驗，因此透過雙邊的合作，台灣對無人機的發展不致於從頭開始。