台灣5萬多人狂牛症流行期旅英不能捐血，醫師點出解禁關鍵

（中央社）台灣約5萬多人在1980到1996年、狂牛症流行期間曾旅居英國，被限制捐血，近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案解除禁令。醫師表示，英國是否不再是疫區才是解禁關鍵。

英國在1986年發現首例狂牛症，1994年1月英國發現首例人類個案。2006年3月，當時的衛生署（衛生福利部前身）要求1980年到1996年期間，曾到英國居住超過3個月的民眾「暫緩」捐血。提案者提及，禁令沒有明訂期限，許多曾在英國求學工作的民眾至今仍失去捐血助人的權利。

根據衛福部食藥署「牛海綿狀腦症（BSE）專區」有關「捐血者健康標準」管制規定，第4條第11款，1980至1996年間，也就是狂牛症大流行期間，曾至英國旅遊或居留時間合計超過3個月者，或1980年以後曾於歐洲旅遊或居留時間合計超過5年者，應暫緩捐血行為。

提案資料指出，台灣每年留學英國人數大約都在3000多人，1980至1996年期間曾留學英國的人數粗估約有5萬多人，占總人口的0.2%左右。提案民眾認為，雖然總數占人口比率不高，但5萬多人的捐血權利卻是被永久剝奪的。

血液基金會處長黎蕾7日告訴《中央社》記者，這項捐血禁令確實執行至今，捐血中心有時會遇到曾在1980年到1996年期間旅居英國的民眾，很多人都是到了捐血中心才知道不能捐血，但人數不多。近期並沒有討論相關議題，最近會議都與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）解禁有關。

林口長庚醫院檢驗醫學部主任、台灣輸血醫學會理事長闕宗熙表示，因為狂牛症沒有普遍檢驗方法，染感者發病時程又長又緩慢，不能因為行政命令發布很久，就認為可以解除禁令，其實不單是狂牛症，所有從傳染類疾病疫區返的的民眾，捐血都會有限制。

闕宗熙說，根據文獻，確實有新型庫賈氏症，也就是俗稱的人類狂牛症個案，是透過輸血的人傳人感染事件，就是有類似個案，才會有相關禁令。只要英國還是疫區，當然就不可能開放捐血，如果不是疫區，才可能有進一步討論，就像進口外國牛肉，疫區產品是不被允許輸入。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀