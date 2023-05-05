漢方醫養專家順天堂集團，積極轉型推動ESG永續發展，穩定藥材供應並成功發展多元商品

中藥領導品牌順天堂集團投入在地種植多年，歷經10年不斷嘗試，成功建立台灣有機仿生藥用石斛基地，藉此提供高品質、高穩定度的藥材，進而開發多元產品。在地種植策略，積極呼應了永續消費與生產模式中推動綠色循環經濟、以及氣候行動包含的降低碳排作為，使用在地生產的石斛、可讓原物料取得部分的碳足跡降低58%。順天堂藥廠總經理莊武璋表示：「順天堂聚焦在地種植、創新研發、製造品管、實證研究、國際接軌、永續發展六大主軸，積極建構完整中藥產業價值鏈，並朝『順天應人，循環永續』的永續發展目標持續努力。｣

石斛基地緣起：在地種植 永續供應

近幾年來因清冠一號帶動了民眾對中醫藥的認識與信心，台灣科學中藥領導品牌順天堂也在第一時間參與清冠一號RespireAid的研發生產、銷售遍及全球五大洲。成立超過75年的順天堂，持續致力於開發多元化產品，期許滿足現代人身心靈多面向的需求。順天堂藥廠總經理莊武璋說明：「有鑑於多種藥材仍依賴進口，質量較難掌握，為穩定產品原料的供應，順天堂多年前即針對適合台灣栽種的藥用植物、進行在地種植規劃。以最具代表性的藥用石斛為例，歷經10年的多次嘗試，目前已可穩定供應高品質的藥材，滿足部分產品使用。我們也將持續努力，朝永續經營及產品多元化的理想前進。｣南投石斛基地目前約培育20萬株流蘇石斛，另有紫錐花、紫蘇、薑等多品項同步進行種植。順天堂集團並在2022年成立樂茂農業公司，專注藥用植物培育、種植，以及原物料處理、加工，積極拓展在地種植版圖。

多元應用的流蘇石斛，讓藥材不僅是藥材，而是日常生活照護的小幫手

選擇投入流蘇石斛的培育與種植，除了適宜台灣在地種植的基本要素外，流蘇石斛可說是重要的藥食同源藥材，應用性十分廣泛，最早的食用記錄更可追溯到神農本草經。順天堂藥廠的蔡允禎博士表示，根據內部科學驗證數據顯示，順天堂使用無公害、仿生技術栽培出來的流蘇石斛，富含多種對人體有益的成分，包含維生素、胺基酸、多醣以及植化素等。為進一步探究、驗證流蘇石斛功效，順天堂展開石斛加值研究計畫、積極參與國內外學術研討會，並廣邀如中研院、臺灣大學、陽明交通大學、臺灣師範大學、中國醫學大學與中山醫學大學等學研界單位合作，一同為中藥在地種植與原料開發應用努力，中藥實證化與國際化發展順天堂皆不缺席。

「滿足現況，超越期待」是順天堂全方位產品開發計劃宗旨，重視消費者需求，運用科學研發優勢，不斷追求創新，使用在地種植流蘇石斛原料，開發日常食品，透過食品科技改善中藥氣味，打造出讓大人、小孩都能接受的漢方養生系列產品。例如：低卡零脂肪順活沛凍飲系列，菁亮凍飲使用流蘇石斛等漢方組成晶亮配方，提供營養補充。也開發出金斛Q潤青春凍以及大地菁萃保養品系列。而現代人生活忙碌，心靈健康更是需要被重視，因此順天堂也投入療癒系品牌芯植癒的開發，培養出好照顧的植栽，希望創造出「在家輕鬆打造植物森林，享受自然的療癒感」。順天堂集團多元產品開發，提供民眾日常養生新選擇。

Photo Credit：順天堂

全新的石斛系列保養品、芯植癒等系列商品，順天堂擬透過全新的通路策略將商品傳遞給更多、更廣的消費族群，也歡迎對銷售相關商品有興趣的通路商加入順天堂的行列。而已於市場熱銷的漢方保健食品，消費者都可以透過順天堂既有的通路如中藥房、順天堂網路商城、早安健康、H2U等電商平台做購買。

落實聯合國永續發展目標，進一步實踐地方共創

順天堂憑藉深厚研究實力與國際銷售經驗，研發生產銷售清冠一號RespireAid，在漢方戰疫的努力中，讓全世界看見中藥價值，不僅落實了聯合國永續發展目標中的SDG3-促進健康生活與福祉，也透過行銷全球的外銷體系為基礎，建立SDG17多元夥伴關係、協力促進永續發展。而累積十年經驗、已有初步規模的石斛基地，滿足了SDG15保護陸域生態中的保護及預防瀕危物種滅絕目標，而其他多樣藥用植物的在地種植策略，也積極呼應了SDG12-永續消費與生產模式中推動綠色循環經濟、以及SDG13氣候行動包含的降低碳排作為。

順天堂在2022年完成首次碳足跡及溫室氣體自我盤查，以石斛產品跟原料來看，使用在地種植石斛，原物料取得部分碳足跡降低58%；從生產端檢視，台中廠每噸產品溫室氣體排放量為 8t Co2e，公司目標將在2030年減少50%《ISO14064-1類別一、類別二盤查數據》。

透過在地種植計畫，順天堂更與地方資源更緊密的結合，進一步善盡企業社會責任、為活化地方資源盡一份心力，未來也期待參與更多有意義的地方共創作為。