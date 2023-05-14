整個球團彷彿遭受詛咒：回顧2011至今，快艇隊不幸的「球星傷病史」

文：Ken

本季洛杉磯快艇握有兩名頂尖球星Kawhi Leonard、Paul George，即便例行賽表現不理想，球迷仍相信進入季後賽，他們仍是一支不可小覷的隊伍，可惜⋯⋯再度碰上快艇那如詛咒般的「傷病」。

Leonard於系列第三戰開始，就因為膝蓋痠痛只能坐在板凳席上，George更早在賽季結束前，不幸地遭遇嚴重扭傷，兩人始終未能重返球場，僅能眼睜睜看著太陽以4-1淘汰快艇、結束賽季。

「又來了！」這或許是快艇球迷聽到Leonard受傷的第一時間心聲，並非將槍口指向球星，而是類似的劇情多年來一再上演，總是在季後賽傳出傷病噩耗，花了一年準備卻栽在意外受傷，讓人好是無奈。以下回顧自從2011年以來，快艇那不幸的「球星傷病史」。

空拋之城前期：健康卻不成熟

2012－健康

2013－Blake Griffin腳踝扭傷（帶傷上陣）、Chris Paul手指傷勢（輕微）

2014－健康

2011年快艇半路殺出，向黃蜂交易有「聯盟第一控」美名的Chris Paul，搭配狀元郎Blake Griffin，使這支萬年爛隊迎接新生。

初期戰力不算穩定，Paul正處於生涯巔峰，搭檔Griffin即使為超級新人，卻也只在NBA打滾一個賽季，面框、中距離等進攻技巧尚未成熟，更別提DeAndre Jordan仍是一名只會灌籃的體能型中鋒。

競爭力不被視為冠軍級別，不過要重返季後賽倒是沒有問題，這三年也是快艇相對健康的時期。

2012、2014年都沒有碰上重大傷病，球隊也闖入第二輪。唯有2013年面對灰熊系列賽第五戰，Griffin於一次空中傳球，落地時不小心踩到隊友Lamar Odom的腳而翻船，最終第四節只能坐在板凳席觀戰，下一場也只以替補出賽13分鐘。

同一場比賽，Paul也在爭球過程意外弄傷左手拇指，由於不是非慣用手，情況並不嚴重，依舊帶傷上陣並繳出28分的火力。

Photo Credit: GettyImages

空拋之城巔峰：連年傷病

2015－Chris Paul大腿拉傷（部分缺席、帶傷上陣）

2016－Chris Paul右手骨折（缺席）、Blake Griffin左腿肌肉（缺席）

2017－Blake Griffin 腳趾（缺席）

自從2013年Doc Rivers接手兵符後，快艇戰力有了顯著成長，不僅是Griffin、Jordan躍升為全明星級球員，後場補進J.J. Redick、Jamal Crawford等優質得分後衛，由正值巔峰的船長Paul領軍，讓快艇開始在冠軍隊伍的討論沾上邊。

2015年季後賽，快艇、馬刺展開一場「史詩級」首輪大戰，殺入第七戰才由Paul的絕殺拋投分出勝負。

這場比賽第一節，Paul就因大腿拉傷曾離場治療，而第二輪面對火箭，也因此缺席前3戰，好在快艇有生涯邁入最顛峰的Griffin，扛起責任作為全能的控球前鋒，曾繳出26分14籃板12助攻的單場數據，頂替上陣的小將Autsin Rivers也成功撐住場面，讓快艇在Paul歸隊之前，取得2-1的系列戰領先。

後面則是另一種典型的快艇悲劇。第五戰浪費了多達19分的領先，兵敗如山，連續輸了三場比賽，快艇締造季後賽3-1領先卻慘遭逆轉的難堪紀錄。

確實Paul的傷勢一定程度影響場上的表現，卻完全不足以當作藉口，該系列賽平均是21分10助攻4籃板，只能怪快艇自己無法把握。

2016、2017年則幾乎是一樣的劇情。由於長年操盤不利，快艇戰力始終未能更上一層，不過憑藉一點運氣以及Doc Rivers在球員之間的人望，還是幸運地低價簽下Cole Aldrich、Luc Mbah a Moute、Marreese Speights、Paul Pierce等好手，戰績維持在西區第4名。

或許你可以說，在這兩年間快艇並非冠軍級隊伍，若目標只是摸到隊史首次的西區決賽，是有相當機會的。可惜的是，傷病魔咒再一次現身。兩位主將連續兩年，都未能健康地打完季後賽。

短暫重建過渡期：Kawhi Leonard、Paul George尚未加盟

2018－Ｘ（未進入季後賽）

2019－健康

總是撞冰山的豪華戰艦

2020－健康

2021－Kawhi Leonard十字韌帶（缺席）

2022（附加賽）－Kawhi Leonard十字韌帶（整季報銷）、Paul George確診（缺席）

2023－Kawhi Leonard右膝蓋扭傷（缺席）、Paul George右膝蓋扭傷（缺席）

Photo Credit: GettyImages

2019年夏天，Kawhi Leonard、Paul George正式組團，也順利打入季後賽第二輪，面對金塊取得3-1領先，眼看要迎接首次西區決賽，以及媒體早就開始炒作的洛城內戰，結果竟是另一次悲劇的3-1被逆轉。

隔年換了總教練Ty Lue帶兵，開季搭配重點補強的Serge Ibaka打出嶄新球風，能最大化快艇球團追求的進攻空間與防守彈性，卻也依舊得面臨傷病魔咒，Ibaka先是季後賽打了兩場就報銷，接著進入第二輪Leonard與Joe Ingle一次碰撞後，這次就休息了一整年。

至於2022年，Kawhi Leonard賽季報銷，快艇小將們爭取到附加賽資格，第一戰先是輸給了灰狼，接下來面對鵜鶘，卻因為Paul George賽前確診使其缺席，最終無奈遭到淘汰。

回顧自從2011年以來，快艇兩個世代10次闖入季後賽，就有6次遇到主將於途中受傷，即便從2019年開始有了「負載管理」，格外注重健康，卻是一樣的結局。

沒有人可以100%確定，快艇若真的幸運沒碰上傷勢，就能成功奪冠，亦或達成更高的成就，但比起全力拚戰後，輸得心服口服，主將不斷地在季後賽、關鍵戰役受傷，忽然間喪失競爭實力，這種毫無預警的驚喜，才是最讓快艇球迷痛苦且無奈的。

若要把快艇多年來的失敗，只歸咎於運氣差、傷病，那也真是太小看NBA了。奪冠路上一定會遭遇傷病，只是機會來了，快艇也未能把握，例如2015、2020年就是最佳案例，兩度搞丟了3-1的領先優勢，這麼多年來，也只有快艇如此荒謬。