TNL+ 2023/05/05,
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我們要執著於自己的出生地嗎？

我們要執著於自己的出生地嗎？
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我們想讓你知道的是

在哪裡呱呱落地，自己一定不記得那一刻。誕生在哪裡，何洲何地、何經何緯，都不由自己選擇。或許出生沒多久，就隨父母移民外地，從此再沒回去；又或者出生時經歷戰亂，像七十年代越南或柬埔寨，自己卻有幸得到歐美夫婦領養。出生地是自己的根，重要性不下於父母。

有居德港人說到居留證的資料不對，有港人回答說，毋須這樣執著。後者續說就算自己的出生地被錯寫成美國或印度，亦無所謂，最重要的是自身表現云云。

出生地是自己的根，重要性不下於父母。敢問這位港人，要是你子女出生證明上的父母姓名都寫錯，寫了另一人為父，你是否一樣不介意？要是登記機關拒改，並請你不要這樣執著，誰是父母都不打緊，最重要的是子女日後成才，你會有何感覺？將心比己，像英文說的「put yourself into somebody's shoes」，你就會明白。

在全世界的許多登記表格上，除了需填上國籍外，還需填出生地。

在哪裡呱呱落地，自己一定不記得那一刻。誕生在哪裡，何洲何地、何經何緯，都不由自己選擇。或許出生沒多久，就隨父母移民外地，從此再沒回去；又或者出生時經歷戰亂，像七十年代越南或柬埔寨，自己卻有幸得到歐美夫婦領養。許多年後，出於一份好奇心，才回到出生地尋根，方發現父母的名字早已埋沒在大屠殺博物館的一串串數字間。

到歐洲旅遊，總會尋訪名人的出生地，因為那裡的文物都保留原好。拿一個當地城市的導覽圖，總有一兩個景點標有「birthplace」一字，或是德文的「Geburtshaus」。

多年前，就有一位以後影響國家以至世界的人在那裡來臨人世。他的出生或許卑微，或許尊貴，卻都是憑著努力和決心成就以後的事。多年後，那裡的人都以這位市鎮之子女為榮。莫札特與薩爾斯堡、若望保祿二世與瓦多維采、歌德與法蘭克福、莎士比亞與史特拉福，冥冥中選擇了對方，沒有前者，後者不會有今天的名望；然而沒有後者，卻孕育不了這些點綴世人生命的靈魂。

對出生地有否感情，有多大的感情，是個人的決定。我們都沒有權利要求別人擁抱或撇下出生地，但可以肯定的是，世上有無數人都感念生我育我的土地，那份真摯的情，終身都不會放下。

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