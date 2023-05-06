支持「工人智慧」選書：Bookshop.org如何用「老三哲學」力抗亞馬遜大軍壓境？
我們想讓你知道的是
眼見網路書店逐漸侵蝕市場，有一群紐約的愛書人憂心如焚，決定號召小蝦米對抗大鯨魚，利用三大賣點幫助傳統書店線上轉型，並逆著亞馬遜的銷量至上演算法，邀請合作的書店以「工人智慧」選書......
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
Bookshop.org的創辦人Andy Hunter從小就愛看書，成長在一個不健全的家庭，埋首閱讀是他唯一的慰藉。小時候的Andy走到哪都帶著書，成天泡在圖書館和書店，連老師都曾為此取笑他，幸好沒因此澆熄Andy對書本濃厚的熱情。
1993年大學畢業後，Andy和喜歡音樂的朋友一起辦了一本音樂雜誌，從此一頭栽進媒體出版產業；一路歷經迪士尼、米高梅等大公司的內容編輯、電子商務，而後更在2015年自行創業，開辦獨立出版社Catapult，專門為一些不受主流市場青睞的創作者提供發表作品的舞台。
就在同一年，電商巨頭亞馬遜推出了大受歡迎的Prime會員服務，不但快速從傳統書店搶下圖書銷量的37%，隨後一路成長到2019年高達50%。若持續相同速度，到2025年全球將有80%的書透過亞馬遜出售。
對熱愛書本、在出版界打滾多年的Andy而言，這並不是個好現象。一旦亞馬遜壟斷了通路，不但整個出版業界的從業人員通通會成亞馬遜的打工仔，傳統書店的生存空間也將被徹底消滅。對書店有著濃厚情感的Andy不願坐視如此未來發生，開始設法找尋出路。
創新點：拒絕人工智慧，用有溫度的推薦成為獨立實體書店最大靠山。
如何號召小蝦米對抗大鯨魚？三大賣點幫助傳統書店線上轉型
對傳統書店來說，面對電子商務的轉型趨勢，他們有幾個劣勢：缺乏資源建設及維護電商平台、有限的庫存空間、不穩定的物流。根據Andy的說法，2018年「只有200家獨立書店的線上年度銷售額超過1萬美元」。
因此，Andy希望能提供一個能快速開店、穩定供貨的線上平台，一方面自己賣書來維持營運，另一方面幫助傳統書店開拓線上生意，讓在網上買書的消費者能有亞馬遜以外的選擇。
為了實現理想，Andy預計籌措120萬美金來打造Bookshop.org；他拜訪各大出版商、投資人，告訴他們自己的計畫：「我想阻止亞馬遜毀滅書店。」
出版商和投資人聽了大多搖搖頭，興趣缺缺地拒絕他；卻也有少數出版協會、藏書家同樣擔心傳統書店的未來，願意資助Andy的計畫。其中最大的助力，來自美國最大圖書批發商英格拉姆（Ingram Book. Co）。英格拉姆願意開放自家豐富的書籍資料庫讓Andy的線上平台方便找書，也願意在平台接單後協助處理出貨物流。
另一方面，Andy也號召傳統書店加入他的計畫；「小蝦米」得先團結，才能對抗亞馬遜這頭「大鯨魚」。
然而，許多書店老闆聽了Andy的說法，心中的疑慮是：「我怎麼知道你會不會只是另一個亞馬遜？」
為了打消這層顧慮，Andy祭出了三大賣點，讓書店能夠「輕鬆賺」：
一、輕鬆上架
只需簡單步驟就能在平台網站上建好線上商店，所有透過線上商店出售的書，都能獲得「建議售價」30%的分潤。
二、無痛分潤
Bookshop.org會從自己賣書獲得的銷售額中捐出10%作為分紅，只要是美國書商協會（The American Booksellers Association, ABA）認證的獨立書店加入會員，就算自己不賣書，也可以和所有書店會員共享這筆獎金。
三、無庫存
平台接到訂單後，會由英格拉姆會直接出貨給消費者，書店本身不用煩惱進貨、出貨及庫存問題。
除此之外，對書評、讀書會、KOL等身分加入的會員，也可以透過專屬連結導購到Bookshop.org的平台，從中獲得銷售金額10%的回饋，相比之下，亞馬遜回饋的比例是4.5%。
2020年，雖然Andy只募到目標資金的六成，但Bookshop.org仍有88家傳統書店、四名熱情員工的支持，在1月28日正式上線。
上線後兩個月，COVID-19疫情爆發，幫了Bookshop.org和傳統書店一大把：實體書店被迫關閉、消費轉向線上購物，Bookshop.org單日瀏覽量突破百萬、三個月就開始營利，至2020年底為止分潤的金額超過千萬美金，讓傳統書店得以度過嚴峻疫情。
反對銷量至上的「人工智慧」演算法，支持「工人智慧」選書
除了幫助「小」書店在數位轉型的洪流下站穩腳步，Andy也想透過Bookshop.org的平台，幫助「小」作者或「小」主題可以讓更多人看見。
Andy認為，現有出版生態有「大者恆大」的問題：一本暢銷作家的新書，或是「2023年度必讀20本」的推薦清單往往就花光出版社大部分的行銷資源；此外，電商的推薦系統也是依據書商給的廣告費和消費紀錄推薦最好賣、最符合讀者個人口味的書。
如此一來，許多來自年輕作家或非主流主題的作品沒有曝光機會，甚至連出版都有問題；而讀者也把推薦系統訓練得非常貼心，讓自己攝取多元閱讀養分的機會越來越少。
因此，Andy鼓勵所有書店會員自行策展，分享「自認為最棒」的主題閱讀清單，像是為爸媽們推薦「有趣的圖文書」、為上班族推薦「幫助您從容應對生活」的書。讓讀者能在逛Bookshop.org時，也能體驗到在實體書店購物時，獲得店員分享幾本有趣書的驚喜。
來到後疫情時代，線上購物的趨勢已不可逆，而Bookshop.org也已和所有會員分享超過2500萬美元的利潤。放眼未來，Bookshop.org跨出美國，到英國、西班牙打造相同的平台，為當地的傳統書店爭取更多的生存空間。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
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5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
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