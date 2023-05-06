支持「工人智慧」選書：Bookshop.org如何用「老三哲學」力抗亞馬遜大軍壓境？

文：陳蔚銘（創新拿鐵）

Bookshop.org的創辦人Andy Hunter從小就愛看書，成長在一個不健全的家庭，埋首閱讀是他唯一的慰藉。小時候的Andy走到哪都帶著書，成天泡在圖書館和書店，連老師都曾為此取笑他，幸好沒因此澆熄Andy對書本濃厚的熱情。

1993年大學畢業後，Andy和喜歡音樂的朋友一起辦了一本音樂雜誌，從此一頭栽進媒體出版產業；一路歷經迪士尼、米高梅等大公司的內容編輯、電子商務，而後更在2015年自行創業，開辦獨立出版社Catapult，專門為一些不受主流市場青睞的創作者提供發表作品的舞台。

就在同一年，電商巨頭亞馬遜推出了大受歡迎的Prime會員服務，不但快速從傳統書店搶下圖書銷量的37%，隨後一路成長到2019年高達50%。若持續相同速度，到2025年全球將有80%的書透過亞馬遜出售。

對熱愛書本、在出版界打滾多年的Andy而言，這並不是個好現象。一旦亞馬遜壟斷了通路，不但整個出版業界的從業人員通通會成亞馬遜的打工仔，傳統書店的生存空間也將被徹底消滅。對書店有著濃厚情感的Andy不願坐視如此未來發生，開始設法找尋出路。

創新點：拒絕人工智慧，用有溫度的推薦成為獨立實體書店最大靠山。

如何號召小蝦米對抗大鯨魚？三大賣點幫助傳統書店線上轉型

對傳統書店來說，面對電子商務的轉型趨勢，他們有幾個劣勢：缺乏資源建設及維護電商平台、有限的庫存空間、不穩定的物流。根據Andy的說法，2018年「只有200家獨立書店的線上年度銷售額超過1萬美元」。

因此，Andy希望能提供一個能快速開店、穩定供貨的線上平台，一方面自己賣書來維持營運，另一方面幫助傳統書店開拓線上生意，讓在網上買書的消費者能有亞馬遜以外的選擇。

Photo Credit: Bookshop.org Bookshop.org絕大部分的利潤都用來支持獨立書店，也獲得2022最佳B型企業殊榮

為了實現理想，Andy預計籌措120萬美金來打造Bookshop.org；他拜訪各大出版商、投資人，告訴他們自己的計畫：「我想阻止亞馬遜毀滅書店。」

出版商和投資人聽了大多搖搖頭，興趣缺缺地拒絕他；卻也有少數出版協會、藏書家同樣擔心傳統書店的未來，願意資助Andy的計畫。其中最大的助力，來自美國最大圖書批發商英格拉姆（Ingram Book. Co）。英格拉姆願意開放自家豐富的書籍資料庫讓Andy的線上平台方便找書，也願意在平台接單後協助處理出貨物流。

另一方面，Andy也號召傳統書店加入他的計畫；「小蝦米」得先團結，才能對抗亞馬遜這頭「大鯨魚」。

然而，許多書店老闆聽了Andy的說法，心中的疑慮是：「我怎麼知道你會不會只是另一個亞馬遜？」

為了打消這層顧慮，Andy祭出了三大賣點，讓書店能夠「輕鬆賺」：

一、輕鬆上架

只需簡單步驟就能在平台網站上建好線上商店，所有透過線上商店出售的書，都能獲得「建議售價」30%的分潤。

二、無痛分潤

Bookshop.org會從自己賣書獲得的銷售額中捐出10%作為分紅，只要是美國書商協會（The American Booksellers Association, ABA）認證的獨立書店加入會員，就算自己不賣書，也可以和所有書店會員共享這筆獎金。

三、無庫存

平台接到訂單後，會由英格拉姆會直接出貨給消費者，書店本身不用煩惱進貨、出貨及庫存問題。

除此之外，對書評、讀書會、KOL等身分加入的會員，也可以透過專屬連結導購到Bookshop.org的平台，從中獲得銷售金額10%的回饋，相比之下，亞馬遜回饋的比例是4.5%。

2020年，雖然Andy只募到目標資金的六成，但Bookshop.org仍有88家傳統書店、四名熱情員工的支持，在1月28日正式上線。

上線後兩個月，COVID-19疫情爆發，幫了Bookshop.org和傳統書店一大把：實體書店被迫關閉、消費轉向線上購物，Bookshop.org單日瀏覽量突破百萬、三個月就開始營利，至2020年底為止分潤的金額超過千萬美金，讓傳統書店得以度過嚴峻疫情。

反對銷量至上的「人工智慧」演算法，支持「工人智慧」選書

除了幫助「小」書店在數位轉型的洪流下站穩腳步，Andy也想透過Bookshop.org的平台，幫助「小」作者或「小」主題可以讓更多人看見。

Andy認為，現有出版生態有「大者恆大」的問題：一本暢銷作家的新書，或是「2023年度必讀20本」的推薦清單往往就花光出版社大部分的行銷資源；此外，電商的推薦系統也是依據書商給的廣告費和消費紀錄推薦最好賣、最符合讀者個人口味的書。

Photo Credit: Bookshop.org Bookshop.org的合作書店

如此一來，許多來自年輕作家或非主流主題的作品沒有曝光機會，甚至連出版都有問題；而讀者也把推薦系統訓練得非常貼心，讓自己攝取多元閱讀養分的機會越來越少。

因此，Andy鼓勵所有書店會員自行策展，分享「自認為最棒」的主題閱讀清單，像是為爸媽們推薦「有趣的圖文書」、為上班族推薦「幫助您從容應對生活」的書。讓讀者能在逛Bookshop.org時，也能體驗到在實體書店購物時，獲得店員分享幾本有趣書的驚喜。

來到後疫情時代，線上購物的趨勢已不可逆，而Bookshop.org也已和所有會員分享超過2500萬美元的利潤。放眼未來，Bookshop.org跨出美國，到英國、西班牙打造相同的平台，為當地的傳統書店爭取更多的生存空間。